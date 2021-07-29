https://ru.sputnik.md/20210729/kishinev-partiyu--pfizer-pravitelstvo-43379601.html
В Кишинев привезли первую партию вакцины Pfizer, купленную правительством
В Кишинев привезли первую партию вакцины Pfizer, купленную правительством
В Кишинев прибыла партия из 30 420 доз вакцины против COVID-19
2021-07-29T18:44+0300
2021-07-29T18:44+0300
2021-07-29T18:44+0300
коронавирус
mein kampf
вакцинация
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В Кишинев прибыла партия из 30 420 доз вакцины против COVID-19, произведенной фармацевтической компанией Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в Минздраве Молдовы.Приобретение было совершено в рамках реализации проекта "Чрезвычайное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), подписанным 29 июля 2020 года.
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Евгений Чебан
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mein kampf, вакцинация
В Кишинев привезли первую партию вакцины Pfizer, купленную правительством
Всего правительство Молдовы закупило 700 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В Кишинев прибыла партия из 30 420 доз вакцины против COVID-19, произведенной фармацевтической компанией Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в Минздраве Молдовы.
"Уточняем, что это первый транш из партии 700 830 доз, закупленных Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты через Офис по управлению программами внешней помощи", - говорится в сообщении ведомства.
Приобретение было совершено в рамках реализации проекта "Чрезвычайное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), подписанным 29 июля 2020 года.