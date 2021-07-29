https://ru.sputnik.md/20210729/kishinev-partiyu--pfizer-pravitelstvo-43379601.html

В Кишинев привезли первую партию вакцины Pfizer, купленную правительством

В Кишинев привезли первую партию вакцины Pfizer, купленную правительством

В Кишинев прибыла партия из 30 420 доз вакцины против COVID-19

2021-07-29T18:44+0300

2021-07-29T18:44+0300

2021-07-29T18:44+0300

коронавирус

mein kampf

вакцинация

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В Кишинев прибыла партия из 30 420 доз вакцины против COVID-19, произведенной фармацевтической компанией Pfizer/BioNTech. Об этом сообщили в Минздраве Молдовы.Приобретение было совершено в рамках реализации проекта "Чрезвычайное реагирование на COVID-19 и поддержка микро-, малых и средних предприятий" в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), подписанным 29 июля 2020 года.

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

mein kampf, вакцинация