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В Кишинев прибыли первые из 100 городских автобусов
В Кишинев прибыли первые из 100 городских автобусов
Автобусы соответствуют высоким стандартам качества, оснащены кондиционером, низким полом с выдвижной платформой для обеспечения доступа людей с ограниченными... 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T09:51+0300
2021-07-29T09:51+0300
2021-07-29T09:55+0300
новости кишинева
автобусный парк
ион чебан
кишинев
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В Кишинев доставлены первые пять автобусов марки ISUZU из общего количества в 100 транспортных единиц, закупленных столичной мэрией. Об этом в соцсетях сообщил мэр столицы Ион Чебан.Согласно договору закупки все 100 машин прибудут в Кишинев до конца года.Общая стоимость автобусов составляет около 12,5 миллиона евро.Мэр сообщил, что также до конца недели из Нидерландов будут доставлены 10 автобусов VDL из партии 58 автобусов с пробегом, приобретенных муниципалитетом.К настоящему времени в городской автобусный парк прибыло 18 автобусов VOLVO и MAN из Норвегии. Первые четыре из них уже выпущены на разные маршруты в пригородах, где потребность в общественном транспорте велика.Все транспортные средства пройдут техническое испытание, после чего будут распределены по городским и пригородным маршрутам.
https://ru.sputnik.md/20210728/kishinevskomu-avtobusu-75-let-43318999.html
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Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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автобусный парк, ион чебан, кишинев
В Кишинев прибыли первые из 100 городских автобусов
09:51 29.07.2021 (обновлено: 09:55 29.07.2021)
Автобусы соответствуют высоким стандартам качества, оснащены кондиционером, низким полом с выдвижной платформой для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В Кишинев доставлены первые пять автобусов марки ISUZU из общего количества в 100 транспортных единиц, закупленных столичной мэрией. Об этом в соцсетях сообщил мэр столицы Ион Чебан.
"Гарантийный срок службы автобусов составляет 6,5 года, в течение которых производитель также обеспечивает техническое обслуживание транспортных единиц", - сообщает градоначальник.
Согласно договору закупки все 100 машин прибудут в Кишинев до конца года.
Общая стоимость автобусов составляет около 12,5 миллиона евро.
Мэр сообщил, что также до конца недели из Нидерландов будут доставлены 10 автобусов VDL из партии 58 автобусов с пробегом, приобретенных муниципалитетом.
К настоящему времени в городской автобусный парк прибыло 18 автобусов VOLVO и MAN из Норвегии. Первые четыре из них уже выпущены на разные маршруты в пригородах, где потребность в общественном транспорте велика.
Все транспортные средства пройдут техническое испытание, после чего будут распределены по городским и пригородным маршрутам.