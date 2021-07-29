https://ru.sputnik.md/20210729/kishinev-pribyli-novye-avtobusi-43354014.html

В Кишинев прибыли первые из 100 городских автобусов

В Кишинев прибыли первые из 100 городских автобусов

Автобусы соответствуют высоким стандартам качества, оснащены кондиционером, низким полом с выдвижной платформой для обеспечения доступа людей с ограниченными... 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T09:51+0300

2021-07-29T09:51+0300

2021-07-29T09:55+0300

новости кишинева

автобусный парк

ион чебан

кишинев

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В Кишинев доставлены первые пять автобусов марки ISUZU из общего количества в 100 транспортных единиц, закупленных столичной мэрией. Об этом в соцсетях сообщил мэр столицы Ион Чебан.Согласно договору закупки все 100 машин прибудут в Кишинев до конца года.Общая стоимость автобусов составляет около 12,5 миллиона евро.Мэр сообщил, что также до конца недели из Нидерландов будут доставлены 10 автобусов VDL из партии 58 автобусов с пробегом, приобретенных муниципалитетом.К настоящему времени в городской автобусный парк прибыло 18 автобусов VOLVO и MAN из Норвегии. Первые четыре из них уже выпущены на разные маршруты в пригородах, где потребность в общественном транспорте велика.Все транспортные средства пройдут техническое испытание, после чего будут распределены по городским и пригородным маршрутам.

https://ru.sputnik.md/20210728/kishinevskomu-avtobusu-75-let-43318999.html

кишинев

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2021

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автобусный парк, ион чебан, кишинев