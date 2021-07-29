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В Кишинев прибыли первые из 100 городских автобусов
В Кишинев прибыли первые из 100 городских автобусов
Автобусы соответствуют высоким стандартам качества, оснащены кондиционером, низким полом с выдвижной платформой для обеспечения доступа людей с ограниченными... 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T09:51+0300
2021-07-29T09:55+0300
новости кишинева
автобусный парк
ион чебан
кишинев
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В Кишинев доставлены первые пять автобусов марки ISUZU из общего количества в 100 транспортных единиц, закупленных столичной мэрией. Об этом в соцсетях сообщил мэр столицы Ион Чебан.Согласно договору закупки все 100 машин прибудут в Кишинев до конца года.Общая стоимость автобусов составляет около 12,5 миллиона евро.Мэр сообщил, что также до конца недели из Нидерландов будут доставлены 10 автобусов VDL из партии 58 автобусов с пробегом, приобретенных муниципалитетом.К настоящему времени в городской автобусный парк прибыло 18 автобусов VOLVO и MAN из Норвегии. Первые четыре из них уже выпущены на разные маршруты в пригородах, где потребность в общественном транспорте велика.Все транспортные средства пройдут техническое испытание, после чего будут распределены по городским и пригородным маршрутам.
https://ru.sputnik.md/20210728/kishinevskomu-avtobusu-75-let-43318999.html
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Евгений Чебан
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автобусный парк, ион чебан, кишинев

В Кишинев прибыли первые из 100 городских автобусов

09:51 29.07.2021 (обновлено: 09:55 29.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausОбщественный транспорт
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Автобусы соответствуют высоким стандартам качества, оснащены кондиционером, низким полом с выдвижной платформой для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В Кишинев доставлены первые пять автобусов марки ISUZU из общего количества в 100 транспортных единиц, закупленных столичной мэрией. Об этом в соцсетях сообщил мэр столицы Ион Чебан.

"Гарантийный срок службы автобусов составляет 6,5 года, в течение которых производитель также обеспечивает техническое обслуживание транспортных единиц", - сообщает градоначальник.

Согласно договору закупки все 100 машин прибудут в Кишинев до конца года.
Общая стоимость автобусов составляет около 12,5 миллиона евро.
Мэр сообщил, что также до конца недели из Нидерландов будут доставлены 10 автобусов VDL из партии 58 автобусов с пробегом, приобретенных муниципалитетом.
К настоящему времени в городской автобусный парк прибыло 18 автобусов VOLVO и MAN из Норвегии. Первые четыре из них уже выпущены на разные маршруты в пригородах, где потребность в общественном транспорте велика.
Дорога, ведущая в город Кишинев. - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
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Все транспортные средства пройдут техническое испытание, после чего будут распределены по городским и пригородным маршрутам.
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