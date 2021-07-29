https://ru.sputnik.md/20210729/kishineve-zakroyut-dlya-dvizheniya-neskolko-ulits-43368902.html

В центре Кишинева закроют для движения несколько улиц

В центре Кишинева закроют для движения несколько улиц

Движение транспорта на нескольких улицах в столице будет приостановлено минимум на полторы недели.

2021-07-29T15:59+0300

2021-07-29T15:59+0300

2021-07-29T15:59+0300

новости кишинева

мэрия

кишинев

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Движение по улице Александру чел Бун на участке между улицами Сфатул Цэрий и Сергея Лазо в Кишиневе будет приостановлено с 29 июля по 8 августа текущего года, сообщает столичная мэрия. Мера обусловлена проведением ремонта водопроводных и канализационных сетей.В связи с этим движение общественного транспорта изменится. Так, маршрутные такси 103, 108, 171, 174 и 188 будут следовать от улицы Александру чел Бун по улицам Сфатул Цэрий, Митрополита Дософтея, Сергея Лазо, Колумна и далее по установленному маршруту.Кроме того, с 19 июля по 8 августа будет приостановлено движение по улице Александру чел Бун на участке между улицами Тигина и Булгарэ.А с 19 июля по 15 августа движение будет ограничено по улице Александру чел Бун на пересечении с улицей Булгарэ. В связи с этим маршрутные такси 103, 108, 171, 174 и 188 будут следовать от улицы Дмитрия Кантемира по Измаильской, улицы Булгарэ, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.Водителям настоятельно рекомендуется следовать в объезд.

https://ru.sputnik.md/20210531/ceban-rasskazal-kogda-v-Kishineve-nachnetsya-remont-dorog-34950359.html

кишинев

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2021

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Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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мэрия, кишинев