Новости Кишинева
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В центре Кишинева закроют для движения несколько улиц
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© Photo : Facebook / Iv CebanIon Ceban a mers să vadă cum decurg lucrările de reparație a străzii Ion Creangă din Capitală
Движение транспорта на нескольких улицах в столице будет приостановлено минимум на полторы недели.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Движение по улице Александру чел Бун на участке между улицами Сфатул Цэрий и Сергея Лазо в Кишиневе будет приостановлено с 29 июля по 8 августа текущего года, сообщает столичная мэрия. Мера обусловлена проведением ремонта водопроводных и канализационных сетей.
В связи с этим движение общественного транспорта изменится.
Так, маршрутные такси 103, 108, 171, 174 и 188 будут следовать от улицы Александру чел Бун по улицам Сфатул Цэрий, Митрополита Дософтея, Сергея Лазо, Колумна и далее по установленному маршруту.
Так, маршрутные такси 103, 108, 171, 174 и 188 будут следовать от улицы Александру чел Бун по улицам Сфатул Цэрий, Митрополита Дософтея, Сергея Лазо, Колумна и далее по установленному маршруту.
Кроме того, с 19 июля по 8 августа будет приостановлено движение по улице Александру чел Бун на участке между улицами Тигина и Булгарэ.
А с 19 июля по 15 августа движение будет ограничено по улице Александру чел Бун на пересечении с улицей Булгарэ.
В связи с этим маршрутные такси 103, 108, 171, 174 и 188 будут следовать от улицы Дмитрия Кантемира по Измаильской, улицы Булгарэ, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.
Водителям настоятельно рекомендуется следовать в объезд.
В связи с этим маршрутные такси 103, 108, 171, 174 и 188 будут следовать от улицы Дмитрия Кантемира по Измаильской, улицы Булгарэ, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.
Водителям настоятельно рекомендуется следовать в объезд.