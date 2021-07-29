Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210729/kishineve-zakroyut-dlya-dvizheniya-neskolko-ulits-43368902.html
В центре Кишинева закроют для движения несколько улиц
В центре Кишинева закроют для движения несколько улиц
Движение транспорта на нескольких улицах в столице будет приостановлено минимум на полторы недели.
2021-07-29T15:59+0300
2021-07-29T15:59+0300
новости кишинева
мэрия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/10/34761464_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_ff2ec635dfec64424eef816f5b26b0ff.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Движение по улице Александру чел Бун на участке между улицами Сфатул Цэрий и Сергея Лазо в Кишиневе будет приостановлено с 29 июля по 8 августа текущего года, сообщает столичная мэрия. Мера обусловлена проведением ремонта водопроводных и канализационных сетей.В связи с этим движение общественного транспорта изменится. Так, маршрутные такси 103, 108, 171, 174 и 188 будут следовать от улицы Александру чел Бун по улицам Сфатул Цэрий, Митрополита Дософтея, Сергея Лазо, Колумна и далее по установленному маршруту.Кроме того, с 19 июля по 8 августа будет приостановлено движение по улице Александру чел Бун на участке между улицами Тигина и Булгарэ.А с 19 июля по 15 августа движение будет ограничено по улице Александру чел Бун на пересечении с улицей Булгарэ. В связи с этим маршрутные такси 103, 108, 171, 174 и 188 будут следовать от улицы Дмитрия Кантемира по Измаильской, улицы Булгарэ, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.Водителям настоятельно рекомендуется следовать в объезд.
https://ru.sputnik.md/20210531/ceban-rasskazal-kogda-v-Kishineve-nachnetsya-remont-dorog-34950359.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/10/34761464_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_fb2a7d8e805bd10bcadf38ef8d30a500.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мэрия, кишинев

В центре Кишинева закроют для движения несколько улиц

15:59 29.07.2021
143
© Photo : Facebook / Iv CebanIon Ceban a mers să vadă cum decurg lucrările de reparație a străzii Ion Creangă din Capitală
Ion Ceban a mers să vadă cum decurg lucrările de reparație a străzii Ion Creangă din Capitală - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Движение транспорта на нескольких улицах в столице будет приостановлено минимум на полторы недели.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Движение по улице Александру чел Бун на участке между улицами Сфатул Цэрий и Сергея Лазо в Кишиневе будет приостановлено с 29 июля по 8 августа текущего года, сообщает столичная мэрия. Мера обусловлена проведением ремонта водопроводных и канализационных сетей.
В связи с этим движение общественного транспорта изменится.

Так, маршрутные такси 103, 108, 171, 174 и 188 будут следовать от улицы Александру чел Бун по улицам Сфатул Цэрий, Митрополита Дософтея, Сергея Лазо, Колумна и далее по установленному маршруту.
Кроме того, с 19 июля по 8 августа будет приостановлено движение по улице Александру чел Бун на участке между улицами Тигина и Булгарэ.
Дорожный знак - Sputnik Молдова, 1920, 31.05.2021
Новости Кишинева
Мэр Кишинева рассказал, когда в городе начнется ремонт дорог
31 мая, 20:50
64
А с 19 июля по 15 августа движение будет ограничено по улице Александру чел Бун на пересечении с улицей Булгарэ.

В связи с этим маршрутные такси 103, 108, 171, 174 и 188 будут следовать от улицы Дмитрия Кантемира по Измаильской, улицы Булгарэ, Александру чел Бун и далее по установленному маршруту.

Водителям настоятельно рекомендуется следовать в объезд.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:49Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС
17:36Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:15Огненная катастрофа в Турции - три человека погибли, начата эвакуация из отелей
16:48Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады
16:39Кто руководит парламентом Молдовы
16:16Парламент проголосовал за состав постоянного бюро
16:07В Приднестровье "заминировали" два здания
15:59В центре Кишинева закроют для движения несколько улиц
15:44Влад Батрынча и Михаил Попшой избраны вице-председателями парламента
15:28Врач рассказала, кому стоит отказаться от дыни
15:09Кто такой Игорь Гросу: что известно о спикере нового парламента
15:04Игорь Гросу избран председателем парламента
14:56В Бразилии выпал снег, появилась угроза дефицита кофе
14:29В полку водолазов прибыло: экзамен сдали еще 16 спасателей
14:08Посол Молдовы в РФ вызван для консультаций
14:04Фракция Партии "Шор" проголосует за кандидата PAS
13:59"Затяжная игра". Политолог - об ультиматуме сенаторов США по "Севпотоку-2"
13:39Майя Санду поздравила граждан с Днем Конституции
13:21Назван фактор, увеличивающий риски тяжелого постковидного синдрома у детей
12:57Срочное предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы и град