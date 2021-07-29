https://ru.sputnik.md/20210729/kto-takoy-igor-grosu-chto-izvestno-o-spikere-novogo-parlamenta-43368379.html

Кто такой Игорь Гросу: что известно о спикере нового парламента

Кто такой Игорь Гросу: что известно о спикере нового парламента

Кто такой Игорь Гросу: что известно о спикере нового парламента

2021-07-29T15:09+0300

2021-07-29T15:09+0300

2021-07-29T16:18+0300

молдова

политика

парламент

спикер

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В четверг, 29 июля, временно исполняющий обязанности председателя PAS Игорь Гросу был избран спикером молдавского парламента.Долгое время находившийся в тени Майи Санду, свежеизбранный председатель законодательного органа Молдовы Гросу стал известен широкой общественности главным образом благодаря нескольким экстравагантным поступкам.Так, в декабре прошлого года в ходе одного из заседаний парламента бывший тогда главой фракции PAS Гросу "окропил" трибуну президиума, пытаясь помешать вице-спикеру, социалисту Владу Батрынче провести голосование за проекты по бюджету. В результате потасовки пострадали трибуна, два микрофона и был разбит стакан.Однако свою настоящую минуту славы Игорь Гросу получил в ходе минувшей президентской кампании, когда в обществе ветеранов приднестровского конфликта и унионистов в первом и втором туре выборов пытался не пустить жителей Приднестровья к избирательным урнам, блокируя их на дороге из Бендер в Варницу."Это противоречит законодательству Молдовы. Согласно закону "О статусе депутата", народный избранник обязан соблюдать Конституцию, закон, моральные и этические нормы. Полиция обязана вмешаться и разблокировать дорогу, чтобы обеспечить свободное передвижение граждан. Отметим, что депутат не имеет права проверять документы, это право принадлежит исключительно компетентным органам", – дал тогда оценку действиям Гросу Генеральный инспекторат полиции Молдовы.Любопытно, что в ответ на заявление работавшего в те дни в Молдове в качестве наблюдателя депутата Государственной думы России Казбека Тайсаева Игорь Гросу назвал приднестровцев "сепаратистами". И заявил, что не допустит, чтобы "сепаратисты решали судьбу Молдовы на ближайшие четыре года".Экс-министр экономики Александр Муравский тогда и вовсе уличил Гросу в демагогии:"Вообще-то, надо этого деятеля привлечь к ответственности за грубейшее нарушение закона, выразившееся в организации препятствования гражданам Республики Молдова осуществить свое конституционное право на участие в голосовании. Оштрафовать как следует, а потом он может себе заниматься демагогией о легитимности".Кроме того, нынешний спикер парламента известен своей открытой поддержкой молдавских унионистов, которые, по его мнению, "должны быть тоже представлены в законодательном органе Молдовы", чтобы "сплоченной командой более ясно выражать свои унионистские устремления". Об этом в марте нынешнего года Гросу заявил в эфире передачи Cabinetul din umbră на телеканале JurnalTV.Приднестровский конфликт он считает "искусственным".В то же время спикер парламента утверждает, что он и его партия хотят выстраивать "корректные, прагматичные, предсказуемые отношения с Россией, потому что там очень много наших граждан".Напомним, Игорь Гросу был главным государственным советником по образованию, науке, здравоохранению и социальным проблемам, генеральным секретарем PAS, вице-председателем парламентской комиссии по национальной безопасности. Наконец, в декабре 2020 года временно возглавил PAS, поскольку прошлый лидер Майя Санду более не могла занимать эту должность в связи с победой на президентских выборах.

https://ru.sputnik.md/20210713/Igor-Grosu-my-khotim-korrektnykh-i-pragmatichnykh-otnosheniy-s-Rossiey-35508099.html

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молдова, парламент, спикер, игорь гросу