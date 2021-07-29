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Курс валют на пятницу – евро вырастет, доллар сдаст позиции

Курс валют на пятницу – евро вырастет, доллар сдаст позиции

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T22:51+0300

2021-07-29T22:51+0300

2021-07-29T22:51+0300

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 30 июля. Американский доллар и украинская гривна потеряют в цене по отношению к молдавскому лею, евро и российский рубль вырастут.Евро подорожает почти на три бана и закрепится на уровне 21,1905 лея.Доллар подешевеет на четыре бана и будет стоить в пятницу 17,9528 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).Что касается остальных валют, то 30 июля немного укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2444 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6682 лея. Румынский лей подешевеет до 4,3072 в пересчете на национальную валюту.

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2021

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евро, доллар, курс валют, рубль