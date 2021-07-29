Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
LIVE: Второе заседание новоизбранного парламента Молдовы
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210729/mayya-sandu-pozdravlenie-deni-konstitutsii-43365718.html
Майя Санду поздравила граждан с Днем Конституции
Майя Санду поздравила граждан с Днем Конституции
Президент Майя Санду поздравила граждан Молдовы с Днем Конституции
2021-07-29T13:39+0300
2021-07-29T13:46+0300
общество
конституция
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1c/34558477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3dad005809a7bf0dbf8df36d577de456.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Молдова наконец должна построить правовое государство и общество, в котором каждый сможет добиться успеха как личность на принципах, описанных в Конституции страны. Об этом заявила президент Майя Санду в поздравительном послании по случаю Дня Конституции.На этих принципах Молдова должна наконец построить правовое государство и общество, в котором каждый сможет добиться успеха как личность, считает президент.Конституция РМ была принята 29 июля 1994 года и состоит из семи разделов. В документе сформулированы главные принципы экономической, политической, общественной и юридической жизни и ценности, стоящие в основе нашего государства: разделение государственных властей, основные права и свободы граждан, независимость правосудия, политический плюрализм и др.
https://ru.sputnik.md/20200729/Chto-my-znaem-o-Konstitutsii-Moldovy-31098818.html
https://ru.sputnik.md/20200729/ten-konstitutsii-31104172.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1c/34558477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e01a4da421c5e7653c49f5077bd684b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
конституция, майя санду

Майя Санду поздравила граждан с Днем Конституции

13:39 29.07.2021 (обновлено: 13:46 29.07.2021)
161
© Sputnik / Mihai CarausConstituția Republicii Moldova
Constituția Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Конституция Молдовы, принятая 29 июля 1994 года, вступила в силу 27 августа того же года.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Молдова наконец должна построить правовое государство и общество, в котором каждый сможет добиться успеха как личность на принципах, описанных в Конституции страны. Об этом заявила президент Майя Санду в поздравительном послании по случаю Дня Конституции.

“За эти 27 лет Конституция Республики Молдова претерпела несколько изменений. Но основополагающие принципы Высшего закона остаются неизменными, провозглашая высшими и гарантированными ценностями гражданский мир, демократию, достоинство, права и свободы человека, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм а также разделение властей”, - говорится в сообщении Санду в соцсетях.

Что мы знаем о Конституции Республики Молдова? - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2020
Инфографика
Что мы знаем о Конституции Молдовы
29 июля 2020, 08:57
308
На этих принципах Молдова должна наконец построить правовое государство и общество, в котором каждый сможет добиться успеха как личность, считает президент.
Конституция РМ - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2020
Политика
Тень Конституции
29 июля 2020, 16:32
226
Конституция РМ была принята 29 июля 1994 года и состоит из семи разделов. В документе сформулированы главные принципы экономической, политической, общественной и юридической жизни и ценности, стоящие в основе нашего государства: разделение государственных властей, основные права и свободы граждан, независимость правосудия, политический плюрализм и др.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:29В полку водолазов прибыло: экзамен сдали еще 16 спасателей
14:08Посол Молдовы в РФ вызван для консультаций
14:04Фракция Партии "Шор" проголосует за кандидата PAS
13:59"Затяжная игра". Политолог - об ультиматуме сенаторов США по "Севпотоку-2"
13:39Майя Санду поздравила граждан с Днем Конституции
13:21Назван фактор, увеличивающий риски тяжелого постковидного синдрома у детей
12:57Срочное предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы и град
12:40Обсудили приоритеты: глава Гагаузии встретилась с президентом Татарстана
12:30Российский актер Владимир Стеклов попал в больницу с COVID-19
12:20У парламента прошел пикет против передачи Республиканского стадиона США
11:57PAS предложила кандидатуру спикера парламента
11:49КС: закон о передаче Республиканского стадиона США остается в силе
11:28Представитель ООН назвал страну - суперраспространителя коронавируса
11:00При пожаре в Анталье погиб человек
10:36В Молдове появилась власть: в парламенте созданы фракции и сформировано большинство
10:24Аляску трясет: есть угроза цунами
10:00Второе заседание новоизбранного парламента Молдовы
09:51В Кишинев прибыли первые из 100 городских автобусов
09:25Соцсети активно используются мошенниками для финансовых пирамид - Банк РФ
09:00Журавлев: Приднестровье - это неотъемлемая часть Молдовы