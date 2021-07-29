https://ru.sputnik.md/20210729/mayya-sandu-pozdravlenie-deni-konstitutsii-43365718.html
Майя Санду поздравила граждан с Днем Конституции
Майя Санду поздравила граждан с Днем Конституции
Президент Майя Санду поздравила граждан Молдовы с Днем Конституции
2021-07-29T13:39+0300
2021-07-29T13:39+0300
2021-07-29T13:46+0300
общество
конституция
майя санду
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Молдова наконец должна построить правовое государство и общество, в котором каждый сможет добиться успеха как личность на принципах, описанных в Конституции страны. Об этом заявила президент Майя Санду в поздравительном послании по случаю Дня Конституции.На этих принципах Молдова должна наконец построить правовое государство и общество, в котором каждый сможет добиться успеха как личность, считает президент.Конституция РМ была принята 29 июля 1994 года и состоит из семи разделов. В документе сформулированы главные принципы экономической, политической, общественной и юридической жизни и ценности, стоящие в основе нашего государства: разделение государственных властей, основные права и свободы граждан, независимость правосудия, политический плюрализм и др.
https://ru.sputnik.md/20200729/Chto-my-znaem-o-Konstitutsii-Moldovy-31098818.html
https://ru.sputnik.md/20200729/ten-konstitutsii-31104172.html
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конституция, майя санду
Майя Санду поздравила граждан с Днем Конституции
13:39 29.07.2021 (обновлено: 13:46 29.07.2021)
Конституция Молдовы, принятая 29 июля 1994 года, вступила в силу 27 августа того же года.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Молдова наконец должна построить правовое государство и общество, в котором каждый сможет добиться успеха как личность на принципах, описанных в Конституции страны. Об этом заявила президент Майя Санду в поздравительном послании по случаю Дня Конституции.
“За эти 27 лет Конституция Республики Молдова претерпела несколько изменений. Но основополагающие принципы Высшего закона остаются неизменными, провозглашая высшими и гарантированными ценностями гражданский мир, демократию, достоинство, права и свободы человека, свободное развитие человеческой личности, справедливость и политический плюрализм а также разделение властей”, - говорится в сообщении Санду в соцсетях.
На этих принципах Молдова должна наконец построить правовое государство и общество, в котором каждый сможет добиться успеха как личность, считает президент.
Конституция РМ была принята 29 июля 1994 года и состоит из семи разделов. В документе сформулированы главные принципы экономической, политической, общественной и юридической жизни и ценности, стоящие в основе нашего государства: разделение государственных властей, основные права и свободы граждан, независимость правосудия, политический плюрализм и др.