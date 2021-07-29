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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса за минувшие 24 часа
2021-07-29T17:36+0300
2021-07-29T17:55+0300
молдова
коронавирус
вирус
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 184 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечено 26 эпизодов "импорта" инфекции: пять из Испании, четыре из Италии, по три из Великобритании и Турции, два из России и Украину, по одному из Дании, Франции, Германии, Ирландии.Общее число случаев заражения в стране достигло 259 202.За минувшие сутки проведено 5672 теста.За последние 24 часа зафиксировано четыре случая инфицирования среди медработников: речь идет о враче и трех медсестрах.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 109 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 251 850.Отмечено три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6253.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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Евгений Чебан
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молдова, вирус

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

17:36 29.07.2021 (обновлено: 17:55 29.07.2021)
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 184 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.
Отмечено 26 эпизодов "импорта" инфекции: пять из Испании, четыре из Италии, по три из Великобритании и Турции, два из России и Украину, по одному из Дании, Франции, Германии, Ирландии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 259 202.
За минувшие сутки проведено 5672 теста.
За последние 24 часа зафиксировано четыре случая инфицирования среди медработников: речь идет о враче и трех медсестрах.

Всего в больницах находится 321 пациент, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 55 (из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 109 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 251 850.
Отмечено три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6253.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
AstraZeneca - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
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В Молдове использовали миллион доз вакцины против коронавируса
Вчера, 23:46
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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