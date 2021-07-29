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Мир за сутки: землетрясение в Перу, прививки в Netflix, Байден опять все перепутал
Мир за сутки: землетрясение в Перу, прививки в Netflix, Байден опять все перепутал
Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T08:45+0300
2021-07-29T08:53+0300
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Перу вечером в среду, передает РИА Новости со ссылкой на сейсмологический центр страны.Сообщается, что толчки магнитудой 5,8 произошли в районе города Трухильо на глубине 40 километров в 19.32 (3.32 по кишиневскому времени).Чуть позднее, в 19.46 (3.46 по Кишиневу), зафиксированы толчки магнитудой 5,1, а затем еще одно землетрясение магнитудой 4,6 в 19.54 (3.54 по кишиневскому времени)."Судя по предварительным сейсмическим данным, землетрясение, вероятно, ощущали многие из проживающих в районе эпицентра. Однако сейсмособытие не должно было причинить значительных повреждений", - пишет портал volcanodiscovery.comДанных о жертвах или разрушениях нет.В Netflix вакцинация для актеров будет обязательнаАмериканская компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров, снимающихся в проектах студии, и для контактирующих с ними на площадках, передает РИА Новости со ссылкой на издание Deadline.Netflix становится первой студией в Голливуде, которая ввела подобную меру в борьбе с распространением коронавируса.Распоряжение компании касается и других членов съемочных групп всех проектов студии. Пункт об обязательной вакцинации актеров и всей группы внесен в протоколы о возврате членов съемочной команды к работе. Документы согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными киностудиями еще на прошлой неделе.Отмечается, что Netflix может разрешить не делать прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам для членов съемочной группы, задействованных в уже снимающихся фильмах и сериалах.Решение Netflix о внедрении обязательной вакцинации продиктовано распространением штамма "дельта" в США. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране число зараженных коронавирусом превышает 34,6 миллиона, скончались более 611 тысяч человек.Оговорка по Фрейду: Байден перепутал Обаму с ТрампомПрезидент США Джо Байден оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом.В среду в ходе своего выступления в штате Пенсильвания, которое транслировал телеканал C-SPAN, он сказал, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности, передает РИА Новости.Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 год, Байден тогда был вице-президентом.
https://ru.sputnik.md/20210724/zemletryasenie-magnitudoy-61-proizoshlo-v-tikhom-okeane-43127514.html
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Мир за сутки: землетрясение в Перу, прививки в Netflix, Байден опять все перепутал

08:45 29.07.2021 (обновлено: 08:53 29.07.2021)
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© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден с талисманами бейсбольного клуба "Вашингтон Нэшионалс" во время празднования Дня независимости США в Белом доме
Президент США Джо Байден с талисманами бейсбольного клуба Вашингтон Нэшионалс во время празднования Дня независимости США в Белом доме - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Перу вечером в среду, передает РИА Новости со ссылкой на сейсмологический центр страны.
Тихий океан - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане
24 июля, 17:15
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Сообщается, что толчки магнитудой 5,8 произошли в районе города Трухильо на глубине 40 километров в 19.32 (3.32 по кишиневскому времени).
Чуть позднее, в 19.46 (3.46 по Кишиневу), зафиксированы толчки магнитудой 5,1, а затем еще одно землетрясение магнитудой 4,6 в 19.54 (3.54 по кишиневскому времени).
Горный пейзаж в Армении - Sputnik Молдова, 1920, 11.07.2021
В Армении за один день произошли два землетрясения
11 июля, 19:50
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"Судя по предварительным сейсмическим данным, землетрясение, вероятно, ощущали многие из проживающих в районе эпицентра. Однако сейсмособытие не должно было причинить значительных повреждений", - пишет портал volcanodiscovery.com
Данных о жертвах или разрушениях нет.

В Netflix вакцинация для актеров будет обязательна

Американская компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров, снимающихся в проектах студии, и для контактирующих с ними на площадках, передает РИА Новости со ссылкой на издание Deadline.
Актриса Светлана Ходченкова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - Sputnik Молдова, 1920, 26.05.2021
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26 мая, 10:00
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Netflix становится первой студией в Голливуде, которая ввела подобную меру в борьбе с распространением коронавируса.
Распоряжение компании касается и других членов съемочных групп всех проектов студии. Пункт об обязательной вакцинации актеров и всей группы внесен в протоколы о возврате членов съемочной команды к работе. Документы согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными киностудиями еще на прошлой неделе.
Отмечается, что Netflix может разрешить не делать прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам для членов съемочной группы, задействованных в уже снимающихся фильмах и сериалах.
Вакцинация против COVID-19 в John Knox Village во Флориде, США - Sputnik Молдова, 1920, 22.06.2021
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В США заявили о вакцинации 70% взрослого населения страны
22 июня, 23:47
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Решение Netflix о внедрении обязательной вакцинации продиктовано распространением штамма "дельта" в США. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране число зараженных коронавирусом превышает 34,6 миллиона, скончались более 611 тысяч человек.

Оговорка по Фрейду: Байден перепутал Обаму с Трампом

Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом.
Президент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде - Sputnik Молдова, 1920, 24.07.2021
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24 июля, 11:27
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В среду в ходе своего выступления в штате Пенсильвания, которое транслировал телеканал C-SPAN, он сказал, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности, передает РИА Новости.
"Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом", - исправился сразу Байден.
Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 год, Байден тогда был вице-президентом.
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