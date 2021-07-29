https://ru.sputnik.md/20210729/mir-za-sutki-zemletryasenie-v-peru-privivki-v-netflix-bayden-opyat-vse-pereputal--43352298.html

Мир за сутки: землетрясение в Перу, прививки в Netflix, Байден опять все перепутал

Мир за сутки: землетрясение в Перу, прививки в Netflix, Байден опять все перепутал

Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T08:45+0300

2021-07-29T08:45+0300

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Перу вечером в среду, передает РИА Новости со ссылкой на сейсмологический центр страны.Сообщается, что толчки магнитудой 5,8 произошли в районе города Трухильо на глубине 40 километров в 19.32 (3.32 по кишиневскому времени).Чуть позднее, в 19.46 (3.46 по Кишиневу), зафиксированы толчки магнитудой 5,1, а затем еще одно землетрясение магнитудой 4,6 в 19.54 (3.54 по кишиневскому времени)."Судя по предварительным сейсмическим данным, землетрясение, вероятно, ощущали многие из проживающих в районе эпицентра. Однако сейсмособытие не должно было причинить значительных повреждений", - пишет портал volcanodiscovery.comДанных о жертвах или разрушениях нет.В Netflix вакцинация для актеров будет обязательнаАмериканская компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров, снимающихся в проектах студии, и для контактирующих с ними на площадках, передает РИА Новости со ссылкой на издание Deadline.Netflix становится первой студией в Голливуде, которая ввела подобную меру в борьбе с распространением коронавируса.Распоряжение компании касается и других членов съемочных групп всех проектов студии. Пункт об обязательной вакцинации актеров и всей группы внесен в протоколы о возврате членов съемочной команды к работе. Документы согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными киностудиями еще на прошлой неделе.Отмечается, что Netflix может разрешить не делать прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам для членов съемочной группы, задействованных в уже снимающихся фильмах и сериалах.Решение Netflix о внедрении обязательной вакцинации продиктовано распространением штамма "дельта" в США. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране число зараженных коронавирусом превышает 34,6 миллиона, скончались более 611 тысяч человек.Оговорка по Фрейду: Байден перепутал Обаму с ТрампомПрезидент США Джо Байден оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом.В среду в ходе своего выступления в штате Пенсильвания, которое транслировал телеканал C-SPAN, он сказал, что в 2009 году "тогдашний президент Трамп" поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности, передает РИА Новости.Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 год, Байден тогда был вице-президентом.

https://ru.sputnik.md/20210724/zemletryasenie-magnitudoy-61-proizoshlo-v-tikhom-okeane-43127514.html

https://ru.sputnik.md/20210711/V-Armenii-za-odin-den-proizoshli-dva-zemletryaseniya-35460223.html

https://ru.sputnik.md/20210526/Netflix-snimet-sovremennuyu-Annu-Kareninu-s-Khodchenkovoy-v-glavnoy-roli-34882997.html

https://ru.sputnik.md/20210622/usa-zayavili-o-vaktsinatsii-70-vzroslogo-naseleniya-35214415.html

https://ru.sputnik.md/20210724/lyubov-ne-ta-chto-prezhde-reytingi-odobreniya-baydena-padayut-43117659.html

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