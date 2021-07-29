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Модуль наука, пристыкованный к МКС, неожиданно включил двигатели
Модуль наука, пристыкованный к МКС, неожиданно включил двигатели
О незапланированном включении двигателей на новом модуле "Наука" сообщил космонавт Олег Новицкий. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T23:43+0300
2021-07-29T23:43+0300
2021-07-29T23:43+0300
олег новицкий
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Российский космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированном включении двигателей нового модуля "Наука".Переговоры экипажа с Землей транслировались НАСА, сообщает РИА Новости. Из трансляции агентства позднее стало известно, что двигатели "Науки" удалось отключить и вернуть контроль за ситуацией. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс". Инцидент не представлял опасности для экипажа.В "Роскосмосе" объяснили информацию о незапланированном включении двигателей модуля "Наука" "работами с остатками топлива".В СМИ также появились сообщения о том, что из-за ситуации с модулем "Наука" НАСА может перенести испытательный запуск новейшего корабля Starliner компании Boeing, который был запланирован на пятницу.Ранее в 2019 году корабль уже отправлялся в беспилотное испытание, но не смог состыковаться с МКС из-за сбоя бортового оборудования.
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олег новицкий, космос, мкс, россия
Модуль наука, пристыкованный к МКС, неожиданно включил двигатели
О незапланированном включении двигателей на новом модуле "Наука" сообщил космонавт Олег Новицкий.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Российский космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированном включении двигателей нового модуля "Наука".
Переговоры экипажа с Землей транслировались НАСА, сообщает РИА Новости
. Из трансляции агентства позднее стало известно, что двигатели "Науки" удалось отключить и вернуть контроль за ситуацией. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс". Инцидент не представлял опасности для экипажа.
В "Роскосмосе" объяснили информацию о незапланированном включении двигателей модуля "Наука" "работами с остатками топлива".
"Идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле", – рассказали в пресс-службе госкорпорации.
В СМИ также появились сообщения о том, что из-за ситуации с модулем "Наука" НАСА может перенести испытательный запуск новейшего корабля Starliner компании Boeing, который был запланирован на пятницу.
Ранее в 2019 году корабль уже отправлялся в беспилотное испытание, но не смог состыковаться с МКС из-за сбоя бортового оборудования.