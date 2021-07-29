https://ru.sputnik.md/20210729/modul-nauka-uspeshno-pristykovalsya-k-mks-43376916.html

Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

В четверг российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" после восьми дней орбитального полета пристыковался к МКС. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T17:49+0300

2021-07-29T17:49+0300

2021-07-29T17:49+0300

россия

космос

мкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/1e/33084192_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_a0d2f949ea71f9997f66692c0c5fce62.jpg

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" в четверг после 14 лет ожидания на Земле был пристыкован к Международной космической станции (МКС). Sputnik Молдова вел трансляцию процесса стыковки.На кадрах видно, как "Наука" в автоматическом режиме причалила к стыковочному узлу другого российского модуля МКС – "Звезда".МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС, сообщает РИА Новости. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль "Рассвет", отправленный к станции в 2010-м.С прибытием "Науки" космонавтам на российском сегменте станет комфортнее: в модуле предусмотрена каюта, которая станет третьей на российском сегменте. До этого при нахождении трех российских космонавтов на орбите одному из них приходилось ночевать у американских коллег. В модуле также установлен второй санузел – в дополнение к имеющемуся в "Звезде"."Наука" - самый тяжелый российский модуль станции, следует из данных на сайте "Роскосмоса". На МКС тяжелее только японский модуль "Кибо", да и то за счет того, что собран из двух частей.Двадцать шестого июля, чтобы освободить стыковочный узел МКС к прибытию "Науки", Центр управления полетами отстыковал и затопил в Тихом океане находившийся в составе станции 20 лет модуль "Пирс" - шлюзовую камеру, через которую российские космонавты выходили в открытый космос. Тем самым "Пирс" стал первым модулем МКС, который свели с орбиты.Новый модуль был успешно запущен с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М" 21 июля."Наука" – пятый модуль российского сегмента МКС, он добавлен к функционально-грузовому блоку "Заря", служебному модулю "Звезда" , малым исследовательским модулям "Поиск" и "Рассвет".

https://ru.sputnik.md/20210726/modul-pirs-otstykovali-mks-43174439.html

космос

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

космос, мкс