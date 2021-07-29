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Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС
Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС
В четверг российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" после восьми дней орбитального полета пристыковался к МКС. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T17:49+0300
2021-07-29T17:49+0300
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" в четверг после 14 лет ожидания на Земле был пристыкован к Международной космической станции (МКС). Sputnik Молдова вел трансляцию процесса стыковки.На кадрах видно, как "Наука" в автоматическом режиме причалила к стыковочному узлу другого российского модуля МКС – "Звезда".МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС, сообщает РИА Новости. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль "Рассвет", отправленный к станции в 2010-м.С прибытием "Науки" космонавтам на российском сегменте станет комфортнее: в модуле предусмотрена каюта, которая станет третьей на российском сегменте. До этого при нахождении трех российских космонавтов на орбите одному из них приходилось ночевать у американских коллег. В модуле также установлен второй санузел – в дополнение к имеющемуся в "Звезде"."Наука" - самый тяжелый российский модуль станции, следует из данных на сайте "Роскосмоса". На МКС тяжелее только японский модуль "Кибо", да и то за счет того, что собран из двух частей.Двадцать шестого июля, чтобы освободить стыковочный узел МКС к прибытию "Науки", Центр управления полетами отстыковал и затопил в Тихом океане находившийся в составе станции 20 лет модуль "Пирс" - шлюзовую камеру, через которую российские космонавты выходили в открытый космос. Тем самым "Пирс" стал первым модулем МКС, который свели с орбиты.Новый модуль был успешно запущен с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М" 21 июля."Наука" – пятый модуль российского сегмента МКС, он добавлен к функционально-грузовому блоку "Заря", служебному модулю "Звезда" , малым исследовательским модулям "Поиск" и "Рассвет".
https://ru.sputnik.md/20210726/modul-pirs-otstykovali-mks-43174439.html
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космос, мкс

Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС

17:49 29.07.2021
15
© Photo : Instagram / Sergey Kud-SverchkovРассвет с борта МКС
Рассвет с борта МКС - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Photo : Instagram / Sergey Kud-Sverchkov
В четверг российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" после восьми дней орбитального полета пристыковался к МКС.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" в четверг после 14 лет ожидания на Земле был пристыкован к Международной космической станции (МКС). Sputnik Молдова вел трансляцию процесса стыковки.
На кадрах видно, как "Наука" в автоматическом режиме причалила к стыковочному узлу другого российского модуля МКС – "Звезда".
МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС, сообщает РИА Новости. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль "Рассвет", отправленный к станции в 2010-м.
С прибытием "Науки" космонавтам на российском сегменте станет комфортнее: в модуле предусмотрена каюта, которая станет третьей на российском сегменте. До этого при нахождении трех российских космонавтов на орбите одному из них приходилось ночевать у американских коллег. В модуле также установлен второй санузел – в дополнение к имеющемуся в "Звезде".
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - Sputnik Молдова, 1920, 26.07.2021
Россия
Российский модуль "Пирс" успешно отстыковали от МКС
26 июля, 16:04
278

"Наука" - самый тяжелый российский модуль станции, следует из данных на сайте "Роскосмоса". На МКС тяжелее только японский модуль "Кибо", да и то за счет того, что собран из двух частей.

Двадцать шестого июля, чтобы освободить стыковочный узел МКС к прибытию "Науки", Центр управления полетами отстыковал и затопил в Тихом океане находившийся в составе станции 20 лет модуль "Пирс" - шлюзовую камеру, через которую российские космонавты выходили в открытый космос. Тем самым "Пирс" стал первым модулем МКС, который свели с орбиты.
Новый модуль был успешно запущен с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М" 21 июля.
"Наука" – пятый модуль российского сегмента МКС, он добавлен к функционально-грузовому блоку "Заря", служебному модулю "Звезда" , малым исследовательским модулям "Поиск" и "Рассвет".
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