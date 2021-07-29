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В Молдове возобновятся несколько железнодорожных маршрутов
В Молдове возобновятся несколько железнодорожных маршрутов
Железная дорога Молдовы объявила о восстановлении нескольких линий поездов. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T19:41+0300
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общество
железная дорога молдовы
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Предприятие "Железная дорога Молдовы" в четверг объявила о том, что движение поездов по линиям Бельцы – Окница, Бельцы – Рогожены и Унгены – Бельцы будет возобновлено со второго августа.Предприятие смогло вновь пустить поезда по этим маршрутам благодаря успешному ремонту локомотивов.Напомним, ранее ГП ЖДМ объявило о том, что рейс Унгены – Бельцы будет временно отменен из-за невозможности дальнейшей эксплуатации поезда в его нынешнем техническом состоянии.
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железная дорога молдовы, молдова

В Молдове возобновятся несколько железнодорожных маршрутов

19:41 29.07.2021
340
© Sputnik / Mihai CarausCalea ferata
Calea ferata - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Железная дорога Молдовы объявила о восстановлении нескольких линий поездов.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Предприятие "Железная дорога Молдовы" в четверг объявила о том, что движение поездов по линиям Бельцы – Окница, Бельцы – Рогожены и Унгены – Бельцы будет возобновлено со второго августа.
Предприятие смогло вновь пустить поезда по этим маршрутам благодаря успешному ремонту локомотивов.
Напомним, ранее ГП ЖДМ объявило о том, что рейс Унгены – Бельцы будет временно отменен из-за невозможности дальнейшей эксплуатации поезда в его нынешнем техническом состоянии.
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