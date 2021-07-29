https://ru.sputnik.md/20210729/muntyan-kak-pas-vospolzuetsya-vlastyu-v-moldove-43324668.html
Мунтян: как PAS воспользуется властью в Молдове
Мунтян: как PAS воспользуется властью в Молдове
Австрийский политолог-международник объяснил, как эффективно управлять страной, что при этом должны понимать ее граждане и в чем разница между управлением НПО и узлом государственной политики.
2021-07-29T08:00+0300
2021-07-29T08:00+0300
2021-07-29T09:17+0300
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Мунтян: как PAS воспользуется властью в Молдове
Мунтян: как PAS воспользуется властью в Молдове
Легко управлять, имея четкое понимание того, что нужно делать. Конкретный план должен быть основан не на сиюминутных партийных или регионально-геополитических воззрениях и интересах, а на хорошо взвешенном, продуманном и понятном уровне потребностей населения. При этом можно сколько угодно говорить о всеобщем объединении и необходимости жить дружно, но, к сожалению, без этих слов никуда не двинешься. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог-международник Андрей Мунтян.Мунтян считает, что победители сейчас не столько празднуют триумф, сколько находятся в поиске нового врага. И это достаточно нелегко, потому что за последние 8 месяцев в стране происходили события, которые говорят о том, что в Молдове очень заинтересованы государства с определенными геополитическими интересами.Одно дело, продолжил Мунтян, – управлять НПО, фондом или даже корпорацией, и другое – управлять узлом государственной политики и определять эту политику на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, и это очень непросто."К сожалению, настоящих государственников, которые знают, что такое государственное управление, а не просто менеджмент, назвать сложно. О достойном выборе в том или ином политико-идеологическом лагере говорить не приходится", – заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
мультимедиа, аудио, подкасты, экспертиза
Мунтян: как PAS воспользуется властью в Молдове
08:00 29.07.2021 (обновлено: 09:17 29.07.2021)
Австрийский политолог-международник объяснил, как эффективно управлять страной, что при этом должны понимать ее граждане и в чем разница между управлением НПО и узлом государственной политики.
Легко управлять, имея четкое понимание того, что нужно делать. Конкретный план должен быть основан не на сиюминутных партийных или регионально-геополитических воззрениях и интересах, а на хорошо взвешенном, продуманном и понятном уровне потребностей населения. При этом можно сколько угодно говорить о всеобщем объединении и необходимости жить дружно, но, к сожалению, без этих слов никуда не двинешься. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политолог-международник Андрей Мунтян.
"Люди должны четко понимать, что делает для них то руководство, которое они выбрали. На сегодняшний день им, с одной стороны, легче, потому что частично поле зачищено от идеологических политических оппонентов. С другой стороны – колоссально поднимается ответственность, потому что не на кого будет переложить вину за те вещи, которые не будут получаться", – говорит эксперт.
Мунтян считает, что победители сейчас не столько празднуют триумф, сколько находятся в поиске нового врага. И это достаточно нелегко, потому что за последние 8 месяцев в стране происходили события, которые говорят о том, что в Молдове очень заинтересованы государства с определенными геополитическими интересами.
"Не было открытой конкурентной борьбы между геополитическими игроками, был очень грамотно построенный процесс подведения победителя к победе. С одной стороны, PAS будет очень нелегко, потому что мало победить в парламенте и сформировать правительство – это механика. Надо показывать результаты, причем быстро. И, самое главное, – надо уметь управлять", – убежден политолог.
Одно дело, продолжил Мунтян, – управлять НПО, фондом или даже корпорацией, и другое – управлять узлом государственной политики и определять эту политику на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, и это очень непросто.
"К сожалению, настоящих государственников, которые знают, что такое государственное управление, а не просто менеджмент, назвать сложно. О достойном выборе в том или ином политико-идеологическом лагере говорить не приходится", – заключил собеседник.