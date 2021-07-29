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Наталья Гаврилица вновь станет кандидатом в премьеры Молдовы

Наталья Гаврилица вновь станет кандидатом в премьеры Молдовы

Лидер PAS Игорь Гросу рассказал о том, кто станет кандидатом парламентского большинства на пост главы кабмина. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T20:37+0300

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политика

игорь гросу

молдова

правительство

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Наталья Гаврилица станет кандидатом от парламентского большинства на пост премьер-министра Молдовы.Об этом в эфире одного из телеканалов заявил лидер Партии "Действие и солидарность" (PAS), спикер парламента Игорь Гросу.Напомним, президент Молдовы Майя Санду выдвигала Наталью Гаврилицу на пост премьер-министра 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия кандидату тогда провалился в парламенте. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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игорь гросу, молдова, правительство