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Наталья Гаврилица вновь станет кандидатом в премьеры Молдовы
Наталья Гаврилица вновь станет кандидатом в премьеры Молдовы
Лидер PAS Игорь Гросу рассказал о том, кто станет кандидатом парламентского большинства на пост главы кабмина. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T20:37+0300
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политика
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Наталья Гаврилица станет кандидатом от парламентского большинства на пост премьер-министра Молдовы.Об этом в эфире одного из телеканалов заявил лидер Партии "Действие и солидарность" (PAS), спикер парламента Игорь Гросу.Напомним, президент Молдовы Майя Санду выдвигала Наталью Гаврилицу на пост премьер-министра 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия кандидату тогда провалился в парламенте. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.
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игорь гросу, молдова, правительство

Наталья Гаврилица вновь станет кандидатом в премьеры Молдовы

20:37 29.07.2021
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© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate Natalia Gavrilița
 Natalia Gavrilița - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate
Лидер PAS Игорь Гросу рассказал о том, кто станет кандидатом парламентского большинства на пост главы кабмина.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Наталья Гаврилица станет кандидатом от парламентского большинства на пост премьер-министра Молдовы.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил лидер Партии "Действие и солидарность" (PAS), спикер парламента Игорь Гросу.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду выдвигала Наталью Гаврилицу на пост премьер-министра 11 февраля 2021 года. Однако вотум доверия кандидату тогда провалился в парламенте. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.
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