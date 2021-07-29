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Представитель ООН назвал страну - суперраспространителя коронавируса
Представитель ООН назвал страну - суперраспространителя коронавируса
В интервью газете Guardian спецдокладчик ООН заявил, что одна из стран мира является суперраспространителем COVID-19. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T11:28+0300
2021-07-29T11:28+0300
коронавирус
мьянма
оон
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Мьянма становится суперраспространителем коронавируса, считает спецдокладчик ООН по ситуации в стране Том Эндрюс, передает РИА Новости.Ранее он призвал к прекращению огня в стране и нападений на медработников из-за опасения резкого роста случаев COVID-19.Он отметил, что в соседних с Мьянмой странах проживает около трети населения мира, и подчеркнул, что регион "подвержен еще большим страданиям от того, что Мьянма становится страной - суперраспространителем коронавируса".По данным Минздрава Мьянмы, за последние два месяца в стране более 4 тысяч человек скончались от коронавируса, это больше, чем за весь предыдущий период пандемии. Всего было выявлено более 284 тысяч случаев заражения, умерли свыше 8 тысяч пациентов с COVID-19.Военные пришли к власти в Мьянме, применив заложенный в Конституции механизм передачи власти, 1 февраля 2021 года. Гражданские лидеры были арестованы, многие депутаты вновь избранного парламента временно задержаны или также арестованы перед началом первого заседания первой сессии нового созыва.За переходом власти к военным последовали многомесячные протестные акции, в том числе начатое медицинскими работниками движение гражданского неповиновения, в ходе которого врачи и младший медперсонал, а также преподаватели университетов и средних школ, а затем и госслужащие местной административной системы прекратили выходить на работу. По данным правозащитников, в первые месяцы протестов в столкновениях с полицией и военными в Мьянме погибли более тысячи гражданских лиц.Национальная кампания вакцинации от коронавирусной инфекции, запланированная прежним гражданским правительством на июнь, начинается в стране со значительным опозданием.
https://ru.sputnik.md/20210709/uchenye-koronavirus-laboratoria-ukhan-35431242.html
https://ru.sputnik.md/20210517/biolaboratoriya-usa-v-moldove-vyzyvaet-obespokoennost-moskvy-onischenko-34778443.html
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мьянма, оон

Представитель ООН назвал страну - суперраспространителя коронавируса

11:28 29.07.2021
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© AFP 2021 / Manan VatsyayanaВьетнамский шеф-повар Данг Ван Ху готовит булочки для гамбургеров на тему коронавируса в ресторане Pizza Home в Ханое
Вьетнамский шеф-повар Данг Ван Ху готовит булочки для гамбургеров на тему коронавируса в ресторане Pizza Home в Ханое - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© AFP 2021 / Manan Vatsyayana
В интервью газете Guardian спецдокладчик ООН заявил, что одна из стран мира является суперраспространителем COVID-19.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Мьянма становится суперраспространителем коронавируса, считает спецдокладчик ООН по ситуации в стране Том Эндрюс, передает РИА Новости.
Ранее он призвал к прекращению огня в стране и нападений на медработников из-за опасения резкого роста случаев COVID-19.
"Мьянма становится суперраспространителем COVID-19 со всеми этими очень опасными вариантами – "дельтой" и другими формами этой болезни, которые крайне опасны и смертоносны", - заявил Эндрюс в интервью газете Guardian.
Он отметил, что в соседних с Мьянмой странах проживает около трети населения мира, и подчеркнул, что регион "подвержен еще большим страданиям от того, что Мьянма становится страной - суперраспространителем коронавируса".
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По данным Минздрава Мьянмы, за последние два месяца в стране более 4 тысяч человек скончались от коронавируса, это больше, чем за весь предыдущий период пандемии. Всего было выявлено более 284 тысяч случаев заражения, умерли свыше 8 тысяч пациентов с COVID-19.
Военные пришли к власти в Мьянме, применив заложенный в Конституции механизм передачи власти, 1 февраля 2021 года. Гражданские лидеры были арестованы, многие депутаты вновь избранного парламента временно задержаны или также арестованы перед началом первого заседания первой сессии нового созыва.
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За переходом власти к военным последовали многомесячные протестные акции, в том числе начатое медицинскими работниками движение гражданского неповиновения, в ходе которого врачи и младший медперсонал, а также преподаватели университетов и средних школ, а затем и госслужащие местной административной системы прекратили выходить на работу. По данным правозащитников, в первые месяцы протестов в столкновениях с полицией и военными в Мьянме погибли более тысячи гражданских лиц.
Национальная кампания вакцинации от коронавирусной инфекции, запланированная прежним гражданским правительством на июнь, начинается в стране со значительным опозданием.
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