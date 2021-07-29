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https://ru.sputnik.md/20210729/otmena-zakona-o-peredache-stadiona-ssha-nekonstitutsionnoy-43360208.html
КС: закон о передаче Республиканского стадиона США остается в силе
КС: закон о передаче Республиканского стадиона США остается в силе
Это решение КС ставит окончательную точку в конституционности передачи территории, занятой стадионом, под строительство американской дипмиссии. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T11:49+0300
2021-07-29T11:59+0300
политика
республиканский стадион
конституционный суд
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Конституционный суд признал неконституционным закон об отмене передачи США территории Республиканского стадиона, принятый парламентским большинством Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову" 3 декабря 2020 года. Выдержку из решения КС зачитала председатель инстанции Домника Маноле.Конституционный суд 29 июля рассмотрел обращения депутата от Партии "Действие и солидарность" (PAS) Думитру Алайбы, депутатов от Партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Дину Плынгэу и Марии Чобану, фракции Демпартии о контроле конституционности закона об отмене передачи Республиканского стадиона посольству США.Ранее, 20 июля, суд признал недопустимым повторное обращение депутатов Партии социалистов, требовавших признать неконституционным закон 2018 года о передаче Республиканского стадиона правительству США для строительства нового здания посольства.Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева - по улице Тигина, 12, и занимает площадь в 5,1814 гектара.В 2006 году правительство под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с реконструкцией тогда не сложилось, стадион только демонтировали.Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу оппозиционных депутатов приостановил действие этого решения.
https://ru.sputnik.md/20210722/sportu-net-v-kishineve-na-meste-stadiona-mozhet-poyavitsya-posolstvo-ssha-42961240.html
https://ru.sputnik.md/20210422/Primar-Kishineva-chto-zhdet-Respublikanskiy-stadion-esli-ego-peredadut-gorodu-34487445.html
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Евгений Чебан
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республиканский стадион, конституционный суд

КС: закон о передаче Республиканского стадиона США остается в силе

11:49 29.07.2021 (обновлено: 11:59 29.07.2021)
331
© Sputnik / Mihai CarausКонституционный суд Молдавии
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Это решение КС ставит окончательную точку в конституционности передачи территории, занятой стадионом, под строительство американской дипмиссии.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Конституционный суд признал неконституционным закон об отмене передачи США территории Республиканского стадиона, принятый парламентским большинством Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову" 3 декабря 2020 года. Выдержку из решения КС зачитала председатель инстанции Домника Маноле.

"Признается неконституционным закон №217 от 3 декабря 2020 года", - процитировала резолютивную часть Маноле.

Конституционный суд 29 июля рассмотрел обращения депутата от Партии "Действие и солидарность" (PAS) Думитру Алайбы, депутатов от Партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Дину Плынгэу и Марии Чобану, фракции Демпартии о контроле конституционности закона об отмене передачи Республиканского стадиона посольству США.
Заброшенные здания Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
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Спорту – нет: в Кишиневе на месте стадиона может появиться посольство США
22 июля, 21:31
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Ранее, 20 июля, суд признал недопустимым повторное обращение депутатов Партии социалистов, требовавших признать неконституционным закон 2018 года о передаче Республиканского стадиона правительству США для строительства нового здания посольства.
Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева - по улице Тигина, 12, и занимает площадь в 5,1814 гектара.
Республиканский стадион - Sputnik Молдова, 1920, 22.04.2021
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Примар Кишинева: что ждет Республиканский стадион, если его передадут городу
22 апреля, 18:07
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В 2006 году правительство под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с реконструкцией тогда не сложилось, стадион только демонтировали.
Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.
В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу оппозиционных депутатов приостановил действие этого решения.
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