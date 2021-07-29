Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
LIVE: Второе заседание новоизбранного парламента Молдовы
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210729/otstavka-genprokuror-sczenarii-moldova-43344746.html
Как могут развиваться события в Молдове в случае отставки генпрокурора
Как могут развиваться события в Молдове в случае отставки генпрокурора
Какие сценарии ждать в случае отставки Александра Стояногло
2021-07-29T07:30+0300
2021-07-29T08:59+0300
политика
генеральная прокуратура
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538174_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74062080fc5e0772a15d81b70cb0eccd.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Многие эксперты не раз отмечали недовольство новых властей скромными, по их мнению, достижениями нынешнего генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац полагает, что после принятия нового закона о Генпрокуратуре и последующей реформы это госучреждение продолжит балансировать между несколькими ветвями власти. Ведь во многих странах, на которые часто ориентируется Молдова, генпрокурор – часть исполнительной власти, потому что он государственный обвинитель в уголовных процессах и представляет саму власть.Кырнац считает, что в случае отставки Стояногло новая власть не будет торопиться с назначением нового человека, вместо этого будет предложена кандидатура временно исполняющего обязанности.Как отметил эксперт в комментарии для Sputnik Молдова, в настоящее время рассматривается множество гипотез касательно отставки генпрокурора, однако власть не станет спешить назначать нового человека именно потому, что это может затормозить реформы в этом госучреждении.Тем не менее Кырнац полагает, что позднее, когда президент страны заговорит об отставке генпрокурора, это будет означать, что подходящий человек на место врио найден.Что касается процедуры отставки Стояногло, эксперт считает, что она может произойти либо по конституционной процедуре, либо в результате квалификационный оценки его работы."В случае конституционной процедуры по смещению генпрокурора власти сошлются на отставку четырех членов Высшего совета магистратуры, когда первоочередным сочли не принцип несменяемости, а соблюдение Конституции. Стояногло могут отправить в отставку по результатам оценки его деятельности на посту, но для этого понадобится изменение законодательства, а это может занять время", – пояснил эксперт.Ранее генпрокурор заявил, что не нарушал положений законодательства, поэтому причины покидать должность у него нет. Стояногло также отметил, что после его прихода работа Генпрокуратуры улучшилась, а уровень коррупции снизился.
https://ru.sputnik.md/20210413/v-prokurature-otvetili-na-trebovaniya-deputata-otstranit-ot-dolzhnosti-Stoyanoglo-34360855.html
https://ru.sputnik.md/20210721/chto-zhdet-genprokurora-moldovy-aleksandra-stoyanoglo-42662429.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Эдуард Мачак
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2171/76/21717650_809:0:4457:3647_100x100_80_0_0_1fd0a986703c8de8e21139cdca453d4e.jpg
Эдуард Мачак
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2171/76/21717650_809:0:4457:3647_100x100_80_0_0_1fd0a986703c8de8e21139cdca453d4e.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538174_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e3acc5e166972cc6930a9260ae9071d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
генеральная прокуратура, молдова

Как могут развиваться события в Молдове в случае отставки генпрокурора

07:30 29.07.2021 (обновлено: 08:59 29.07.2021)
504
© Sputnik / Mihai CarausAlexandr Stoianoglo
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Eduard Maciac - Sputnik Молдова
Эдуард Мачак
Все материалы
Эксперт считает, что в случае отставки генпрокурора власти не будут спешить с новым назначением, а должность займет временно исполняющий обязанности.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Многие эксперты не раз отмечали недовольство новых властей скромными, по их мнению, достижениями нынешнего генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.
Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац полагает, что после принятия нового закона о Генпрокуратуре и последующей реформы это госучреждение продолжит балансировать между несколькими ветвями власти. Ведь во многих странах, на которые часто ориентируется Молдова, генпрокурор – часть исполнительной власти, потому что он государственный обвинитель в уголовных процессах и представляет саму власть.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 13.04.2021
Общество
В прокуратуре ответили на требования депутата отстранить от должности Стояногло
13 апреля, 13:18
565
Кырнац считает, что в случае отставки Стояногло новая власть не будет торопиться с назначением нового человека, вместо этого будет предложена кандидатура временно исполняющего обязанности.
Как отметил эксперт в комментарии для Sputnik Молдова, в настоящее время рассматривается множество гипотез касательно отставки генпрокурора, однако власть не станет спешить назначать нового человека именно потому, что это может затормозить реформы в этом госучреждении.

"Думаю, что новая власть подыскивает нового врио генпрокурора подобного Иону Робу, во время работы которого было открыто множество уголовных дел на судей, председателей и вице-председателей инстанций, но которые были остановлены с приходом Стояногло. Считаю, что нынешний генпрокурор останется на своей должности столько, сколько посчитает нужным Майя Санду. Как мы видим, она не говорит открыто о его возможной отставке, это делают представители PAS".

Teodor Cărnaț - Sputnik Молдова
Теодор Кырнац
Эксперт
Тем не менее Кырнац полагает, что позднее, когда президент страны заговорит об отставке генпрокурора, это будет означать, что подходящий человек на место врио найден.
Что касается процедуры отставки Стояногло, эксперт считает, что она может произойти либо по конституционной процедуре, либо в результате квалификационный оценки его работы.
Что ждет генпрокурора Молдовы Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
Политика
Что ждет генпрокурора Молдовы Александра Стояногло
21 июля, 08:30
27
"В случае конституционной процедуры по смещению генпрокурора власти сошлются на отставку четырех членов Высшего совета магистратуры, когда первоочередным сочли не принцип несменяемости, а соблюдение Конституции. Стояногло могут отправить в отставку по результатам оценки его деятельности на посту, но для этого понадобится изменение законодательства, а это может занять время", – пояснил эксперт.
Ранее генпрокурор заявил, что не нарушал положений законодательства, поэтому причины покидать должность у него нет. Стояногло также отметил, что после его прихода работа Генпрокуратуры улучшилась, а уровень коррупции снизился.
110011
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:36В Молдове появилась власть: в парламенте созданы фракции и сформировано большинство
10:24Аляску трясет: есть угроза цунами
10:00Второе заседание новоизбранного парламента Молдовы
09:51В Кишинев прибыли первые из 100 городских автобусов
09:25Соцсети активно используются мошенниками для финансовых пирамид - Банк РФ
09:00Журавлев: почему Россия не признает независимость Приднестровья
08:45Мир за сутки: землетрясение в Перу, прививки в Netflix, Байден опять все перепутал
08:30Все секреты молдавской Конституции
08:00Мунтян: как PAS воспользуется властью в Молдове
07:30Как могут развиваться события в Молдове в случае отставки генпрокурора
07:00Самый точный прогноз погоды: жара и грозы
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 июля
ВчераВ Молдове использовали миллион доз вакцины против коронавируса
ВчераПлатная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса
ВчераТалибы на границе: какое лекарство выпишут министры обороны ШОС в Душанбе?
Вчера"Шериф" остается в Лиге чемпионов
ВчераГодовщина установления мира: 10 фактов о Миротворческой операции в Приднестровье
ВчераКурс валют на четверг – лей снова отберет свое у иностранных валют
ВчераГород контрастов: как "заброшки" и новострой уродуют Кишинев
ВчераВрач перечислил симптомы "ковидного хвоста"