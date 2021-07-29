https://ru.sputnik.md/20210729/otstavka-genprokuror-sczenarii-moldova-43344746.html

Как могут развиваться события в Молдове в случае отставки генпрокурора

Как могут развиваться события в Молдове в случае отставки генпрокурора

Какие сценарии ждать в случае отставки Александра Стояногло

2021-07-29T07:30+0300

2021-07-29T07:30+0300

2021-07-29T08:59+0300

политика

генеральная прокуратура

молдова

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Многие эксперты не раз отмечали недовольство новых властей скромными, по их мнению, достижениями нынешнего генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац полагает, что после принятия нового закона о Генпрокуратуре и последующей реформы это госучреждение продолжит балансировать между несколькими ветвями власти. Ведь во многих странах, на которые часто ориентируется Молдова, генпрокурор – часть исполнительной власти, потому что он государственный обвинитель в уголовных процессах и представляет саму власть.Кырнац считает, что в случае отставки Стояногло новая власть не будет торопиться с назначением нового человека, вместо этого будет предложена кандидатура временно исполняющего обязанности.Как отметил эксперт в комментарии для Sputnik Молдова, в настоящее время рассматривается множество гипотез касательно отставки генпрокурора, однако власть не станет спешить назначать нового человека именно потому, что это может затормозить реформы в этом госучреждении.Тем не менее Кырнац полагает, что позднее, когда президент страны заговорит об отставке генпрокурора, это будет означать, что подходящий человек на место врио найден.Что касается процедуры отставки Стояногло, эксперт считает, что она может произойти либо по конституционной процедуре, либо в результате квалификационный оценки его работы."В случае конституционной процедуры по смещению генпрокурора власти сошлются на отставку четырех членов Высшего совета магистратуры, когда первоочередным сочли не принцип несменяемости, а соблюдение Конституции. Стояногло могут отправить в отставку по результатам оценки его деятельности на посту, но для этого понадобится изменение законодательства, а это может занять время", – пояснил эксперт.Ранее генпрокурор заявил, что не нарушал положений законодательства, поэтому причины покидать должность у него нет. Стояногло также отметил, что после его прихода работа Генпрокуратуры улучшилась, а уровень коррупции снизился.

https://ru.sputnik.md/20210413/v-prokurature-otvetili-na-trebovaniya-deputata-otstranit-ot-dolzhnosti-Stoyanoglo-34360855.html

https://ru.sputnik.md/20210721/chto-zhdet-genprokurora-moldovy-aleksandra-stoyanoglo-42662429.html

молдова

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генеральная прокуратура, молдова