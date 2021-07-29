https://ru.sputnik.md/20210729/otstavka-genprokuror-sczenarii-moldova-43344746.html
Как могут развиваться события в Молдове в случае отставки генпрокурора
Как могут развиваться события в Молдове в случае отставки генпрокурора
Какие сценарии ждать в случае отставки Александра Стояногло
2021-07-29T07:30+0300
2021-07-29T07:30+0300
2021-07-29T08:59+0300
политика
генеральная прокуратура
молдова
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Многие эксперты не раз отмечали недовольство новых властей скромными, по их мнению, достижениями нынешнего генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац полагает, что после принятия нового закона о Генпрокуратуре и последующей реформы это госучреждение продолжит балансировать между несколькими ветвями власти. Ведь во многих странах, на которые часто ориентируется Молдова, генпрокурор – часть исполнительной власти, потому что он государственный обвинитель в уголовных процессах и представляет саму власть.Кырнац считает, что в случае отставки Стояногло новая власть не будет торопиться с назначением нового человека, вместо этого будет предложена кандидатура временно исполняющего обязанности.Как отметил эксперт в комментарии для Sputnik Молдова, в настоящее время рассматривается множество гипотез касательно отставки генпрокурора, однако власть не станет спешить назначать нового человека именно потому, что это может затормозить реформы в этом госучреждении.Тем не менее Кырнац полагает, что позднее, когда президент страны заговорит об отставке генпрокурора, это будет означать, что подходящий человек на место врио найден.Что касается процедуры отставки Стояногло, эксперт считает, что она может произойти либо по конституционной процедуре, либо в результате квалификационный оценки его работы."В случае конституционной процедуры по смещению генпрокурора власти сошлются на отставку четырех членов Высшего совета магистратуры, когда первоочередным сочли не принцип несменяемости, а соблюдение Конституции. Стояногло могут отправить в отставку по результатам оценки его деятельности на посту, но для этого понадобится изменение законодательства, а это может занять время", – пояснил эксперт.Ранее генпрокурор заявил, что не нарушал положений законодательства, поэтому причины покидать должность у него нет. Стояногло также отметил, что после его прихода работа Генпрокуратуры улучшилась, а уровень коррупции снизился.
https://ru.sputnik.md/20210413/v-prokurature-otvetili-na-trebovaniya-deputata-otstranit-ot-dolzhnosti-Stoyanoglo-34360855.html
https://ru.sputnik.md/20210721/chto-zhdet-genprokurora-moldovy-aleksandra-stoyanoglo-42662429.html
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Эдуард Мачак
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2171/76/21717650_809:0:4457:3647_100x100_80_0_0_1fd0a986703c8de8e21139cdca453d4e.jpg
генеральная прокуратура, молдова
Как могут развиваться события в Молдове в случае отставки генпрокурора
07:30 29.07.2021 (обновлено: 08:59 29.07.2021)
Эксперт считает, что в случае отставки генпрокурора власти не будут спешить с новым назначением, а должность займет временно исполняющий обязанности.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Многие эксперты не раз отмечали недовольство новых властей скромными, по их мнению, достижениями нынешнего генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.
Эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац полагает, что после принятия нового закона о Генпрокуратуре и последующей реформы это госучреждение продолжит балансировать между несколькими ветвями власти. Ведь во многих странах, на которые часто ориентируется Молдова, генпрокурор – часть исполнительной власти, потому что он государственный обвинитель в уголовных процессах и представляет саму власть.
Кырнац считает, что в случае отставки Стояногло новая власть не будет торопиться с назначением нового человека, вместо этого будет предложена кандидатура временно исполняющего обязанности.
Как отметил эксперт в комментарии для Sputnik Молдова
, в настоящее время рассматривается множество гипотез касательно отставки генпрокурора, однако власть не станет спешить назначать нового человека именно потому, что это может затормозить реформы в этом госучреждении.
"Думаю, что новая власть подыскивает нового врио генпрокурора подобного Иону Робу, во время работы которого было открыто множество уголовных дел на судей, председателей и вице-председателей инстанций, но которые были остановлены с приходом Стояногло. Считаю, что нынешний генпрокурор останется на своей должности столько, сколько посчитает нужным Майя Санду. Как мы видим, она не говорит открыто о его возможной отставке, это делают представители PAS".
Тем не менее Кырнац полагает, что позднее, когда президент страны заговорит об отставке генпрокурора, это будет означать, что подходящий человек на место врио найден.
Что касается процедуры отставки Стояногло, эксперт считает, что она может произойти либо по конституционной процедуре, либо в результате квалификационный оценки его работы.
"В случае конституционной процедуры по смещению генпрокурора власти сошлются на отставку четырех членов Высшего совета магистратуры, когда первоочередным сочли не принцип несменяемости, а соблюдение Конституции. Стояногло могут отправить в отставку по результатам оценки его деятельности на посту, но для этого понадобится изменение законодательства, а это может занять время", – пояснил эксперт.
Ранее генпрокурор заявил, что не нарушал положений законодательства, поэтому причины покидать должность у него нет. Стояногло также отметил, что после его прихода работа Генпрокуратуры улучшилась, а уровень коррупции снизился.