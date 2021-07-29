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https://ru.sputnik.md/20210729/parlament-sostav-postoyannogo-byuro-43374882.html
Парламент проголосовал за состав постоянного бюро
Парламент проголосовал за состав постоянного бюро
Бюро парламента будет состоять из 12 человек, трое - председатель и два вице-председателя парламента - входят в бюро в силу закона, еще девять избраны по предложению фракций
2021-07-29T16:16+0300
2021-07-29T16:16+0300
политика
парламент
молдова
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Бюро парламента будет состоять из 12 человек, трое - председатель и два вице-председателя парламента - входят в бюро в силу закона, еще девять избраны по предложению фракций. За состав бюро проголосовали 64 депутата.От PAS в бюро войдут:От Блока коммунистов и социалистов:От Партии “Шор”:Фракция коммунистов и социалистов настаивала на трех местах в составе бюро, предлагая включить в него и представителя ПКРМ Константина Старыша. Социалисты и коммунисты аргументировали предложение принципом пропорционального представительства фракций в бюро, но предложение было отвергнуто большинством PAS.
https://ru.sputnik.md/20210729/igor-grosu-izbran-predsedatelem-parlamenta-43369273.html
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Евгений Чебан
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парламент, молдова

Парламент проголосовал за состав постоянного бюро

16:16 29.07.2021
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© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
За состав постоянного бюро проголосовали 64 депутата.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Бюро парламента будет состоять из 12 человек, трое - председатель и два вице-председателя парламента - входят в бюро в силу закона, еще девять избраны по предложению фракций. За состав бюро проголосовали 64 депутата.
От PAS в бюро войдут:
Олеся Стамате
Дойна Герман
Лилиана Николаеску-Онофрей
Вероника Рошка
Владимир Боля
Дан Перчун
От Блока коммунистов и социалистов:
Василе Боля
Корнелиу Фуркулицэ
От Партии “Шор”:
Денис Уланов
Фракция коммунистов и социалистов настаивала на трех местах в составе бюро, предлагая включить в него и представителя ПКРМ Константина Старыша. Социалисты и коммунисты аргументировали предложение принципом пропорционального представительства фракций в бюро, но предложение было отвергнуто большинством PAS.
Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
Политика
Игорь Гросу избран председателем парламента
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