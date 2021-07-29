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Парламент сформировал постоянные комиссии и закрыл сессию
18:17 29.07.2021 (обновлено: 18:20 29.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausIgor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului
© Sputnik / Mihai Caraus
Парламент Молдовы после первого же заседания закрыл весенне-летнюю сессию, но намерен вскоре возобновить работу.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В парламенте XI созыва будут действовать 11 постоянных комиссий. На пленарном заседании депутаты приняли решение о создании постоянных комиссий, а затем закрыли летнюю сессию.
По решению депутатов в парламенте будут действовать следующие комиссии:
1.Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету (11 депутатов);
2.Комиссия по экономике, бюджету и финансам (10 депутатов);
3.Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку (9 депутатов);
4.Комиссия по внешней политике и европейской интеграции (9 депутатов);
5.Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям (7 депутатов);
6.Комиссия по государственному управлению (9 депутатов);
7.Комиссия по окружающей среде и региональному развитию (8 членов);
8.Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ (12 членов);
9.Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности (9 депутатов);
10.Комиссия по социальной защите, здоровью и семье (9 депутатов);
11.Комиссия по контролю за государственными финансами (7 членов).
Парламентская фракция Партии “Действия и солидарности” будет председательствовать в следующих комиссиях:
Комиссия по правовым вопросам, назначениям и иммунитету – Олеся Стамате;
Комиссия по экономике, бюджету и финансам – Думитру Будянски;
Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку – Лилиан Карп; Комиссия по внешней политике и европейской интеграции – Дойна Герман;
Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности – Владимир Боля;
Комиссия по государственному управлению – Лариса Волох;
Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ – Лилиана Николаеску-Онофрей;
Комиссия по социальной защите, здоровью и семье – Дан Перчун.
Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов будет председательствовать в следующих комиссиях:
Комиссия по контролю за государственными финансами – Татьяна Кунецки;
Комиссия по окружающей среде и региональному развитию – Елена Боднаренко;
Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям – Григоре Новак.
Напоминаем, что в парламенте XX созыва также действовали 11 постоянных комиссий.
После формирования постоянных комиссий по предложению Игоря Гросу парламент принял постановление о закрытии весенне-летней сессии. По словам Гросу, решение носит процедурный характер и не означает, что парламент уходит в отпуск, а заседания не будут проводиться.