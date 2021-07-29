Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210729/parlament-zakryl-sessiyu-43380853.html
Парламент сформировал постоянные комиссии и закрыл сессию
Парламент сформировал постоянные комиссии и закрыл сессию
Парламент Молдовы после первого же заседания закрыл весенне-летнюю сессию, но намерен вскоре возобновить работу. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T18:17+0300
2021-07-29T18:20+0300
политика
парламент
сессия
депутаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43373414_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_a9e2ac360bc22898b724fad2a48f955d.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В парламенте XI созыва будут действовать 11 постоянных комиссий. На пленарном заседании депутаты приняли решение о создании постоянных комиссий, а затем закрыли летнюю сессию.По решению депутатов в парламенте будут действовать следующие комиссии: Парламентская фракция Партии “Действия и солидарности” будет председательствовать в следующих комиссиях:Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов будет председательствовать в следующих комиссиях:Напоминаем, что в парламенте XX созыва также действовали 11 постоянных комиссий.После формирования постоянных комиссий по предложению Игоря Гросу парламент принял постановление о закрытии весенне-летней сессии. По словам Гросу, решение носит процедурный характер и не означает, что парламент уходит в отпуск, а заседания не будут проводиться.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43373414_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_2fa785fdc5e8c82adaac024c4c7d4363.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
парламент, сессия, депутаты

Парламент сформировал постоянные комиссии и закрыл сессию

18:17 29.07.2021 (обновлено: 18:20 29.07.2021)
398
© Sputnik / Mihai CarausIgor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului
Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Парламент Молдовы после первого же заседания закрыл весенне-летнюю сессию, но намерен вскоре возобновить работу.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В парламенте XI созыва будут действовать 11 постоянных комиссий. На пленарном заседании депутаты приняли решение о создании постоянных комиссий, а затем закрыли летнюю сессию.
По решению депутатов в парламенте будут действовать следующие комиссии:
1.
Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету (11 депутатов);
2.
Комиссия по экономике, бюджету и финансам (10 депутатов);
3.
Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку (9 депутатов);
4.
Комиссия по внешней политике и европейской интеграции (9 депутатов);
5.
Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям (7 депутатов);
6.
Комиссия по государственному управлению (9 депутатов);
7.
Комиссия по окружающей среде и региональному развитию (8 членов);
8.
Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ (12 членов);
9.
Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности (9 депутатов);
10.
Комиссия по социальной защите, здоровью и семье (9 депутатов);
11.
Комиссия по контролю за государственными финансами (7 членов).
Парламентская фракция Партии “Действия и солидарности” будет председательствовать в следующих комиссиях:
Комиссия по правовым вопросам, назначениям и иммунитету – Олеся Стамате;
Комиссия по экономике, бюджету и финансам – Думитру Будянски;
Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку – Лилиан Карп; Комиссия по внешней политике и европейской интеграции – Дойна Герман;
Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности – Владимир Боля;
Комиссия по государственному управлению – Лариса Волох;
Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ – Лилиана Николаеску-Онофрей;
Комиссия по социальной защите, здоровью и семье – Дан Перчун.
Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов будет председательствовать в следующих комиссиях:
Комиссия по контролю за государственными финансами – Татьяна Кунецки;
Комиссия по окружающей среде и региональному развитию – Елена Боднаренко;
Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям – Григоре Новак.
Напоминаем, что в парламенте XX созыва также действовали 11 постоянных комиссий.
После формирования постоянных комиссий по предложению Игоря Гросу парламент принял постановление о закрытии весенне-летней сессии. По словам Гросу, решение носит процедурный характер и не означает, что парламент уходит в отпуск, а заседания не будут проводиться.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:46Джордж Сорос объявил войну: как он будет сеять хаос
20:37Наталья Гаврилица вновь станет кандидатом в премьеры Молдовы
20:08Беспорядки на границе – карабинеры провели учения
19:41В Молдове возобновятся несколько железнодорожных маршрутов
19:13Скандальное решение КС Молдовы: что ждет Республиканский стадион
18:44В Кишинев привезли первую партию вакцины Pfizer, купленную правительством
18:17Парламент сформировал постоянные комиссии и закрыл сессию
17:49Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС
17:36Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:15Огненная катастрофа в Турции - три человека погибли, начата эвакуация из отелей
16:48Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады
16:39Кто руководит парламентом Молдовы
16:16Парламент проголосовал за состав постоянного бюро
16:07В Приднестровье "заминировали" два здания
15:59В центре Кишинева закроют для движения несколько улиц
15:44Влад Батрынча и Михаил Попшой избраны вице-председателями парламента
15:28Врач рассказала, кому стоит отказаться от дыни
15:09Кто такой Игорь Гросу: что известно о спикере нового парламента
15:04Игорь Гросу избран председателем парламента
14:56В Бразилии выпал снег, появилась угроза дефицита кофе