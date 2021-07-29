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Парламент сформировал постоянные комиссии и закрыл сессию

Парламент сформировал постоянные комиссии и закрыл сессию

Парламент Молдовы после первого же заседания закрыл весенне-летнюю сессию, но намерен вскоре возобновить работу. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T18:17+0300

2021-07-29T18:17+0300

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политика

парламент

сессия

депутаты

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В парламенте XI созыва будут действовать 11 постоянных комиссий. На пленарном заседании депутаты приняли решение о создании постоянных комиссий, а затем закрыли летнюю сессию.По решению депутатов в парламенте будут действовать следующие комиссии: Парламентская фракция Партии “Действия и солидарности” будет председательствовать в следующих комиссиях:Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов будет председательствовать в следующих комиссиях:Напоминаем, что в парламенте XX созыва также действовали 11 постоянных комиссий.После формирования постоянных комиссий по предложению Игоря Гросу парламент принял постановление о закрытии весенне-летней сессии. По словам Гросу, решение носит процедурный характер и не означает, что парламент уходит в отпуск, а заседания не будут проводиться.

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2021

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парламент, сессия, депутаты