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LIVE: Второе заседание новоизбранного парламента Молдовы
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https://ru.sputnik.md/20210729/parlamente-sozdany-fraktsii-i-sformirovano-bolshinstvo-43356010.html
В Молдове появилась власть: в парламенте созданы фракции и сформировано большинство
В Молдове появилась власть: в парламенте созданы фракции и сформировано большинство
Парламент XI созыва в Молдове сформировал первые рабочие органы. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T10:36+0300
2021-07-29T10:36+0300
политика
молдова
парламент
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В парламенте XI созыва созданы три парламентские фракции: фракция партии “Действие и солидарность” (PAS), фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция партии "Шор", а также избрано их руководство. Соответствующие объявления в ходе зседания в четверг сделали представители избранных в парламент политформирований. Также Фракция партии “Действие и солидарность" заявила о формировании парламентского большинства, а остальные две фракции - об уходе в оппозицию.Фракцию PAS возглавит Михаил Попшой. Вице-председателями избраны депутаты Владимир Боля, Вероника Рошка, Дойна Герман, Лилиан Карп, секретарем избран депутат Артур Мижа. Об этом на заседании парламента объявил депутат PAS Серджиу Литвиненко.Бывший спикер парламента Зинаида Гречаная станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов в парламенте. Вице-председателями будут депутаты Константин Старыш и Корнелиу Фуркулицэ, секретарем - Василий Боля, который и сделал соответствующее заявление.Фракцию партии "Шор" возглавит Илан Шор, вице-председателем избран депутат Петру Жардан, секретарем - Марина Таубер.Также во время заседания представители PAS объявили о создании парламентского большинства, а фракции ПСРМ-ПКРМ и "Шор" - об уходе в оппозицию.Напомним, Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.
https://ru.sputnik.md/20210727/parlament-moldova-zasedanie-chetverg-43273389.html
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Евгений Чебан
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молдова, парламент

В Молдове появилась власть: в парламенте созданы фракции и сформировано большинство

10:36 29.07.2021
17
© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Парламент XI созыва в Молдове сформировал первые рабочие органы.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В парламенте XI созыва созданы три парламентские фракции: фракция партии “Действие и солидарность” (PAS), фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция партии "Шор", а также избрано их руководство.
Соответствующие объявления в ходе зседания в четверг сделали представители избранных в парламент политформирований. Также Фракция партии “Действие и солидарность" заявила о формировании парламентского большинства, а остальные две фракции - об уходе в оппозицию.
Фракцию PAS возглавит Михаил Попшой. Вице-председателями избраны депутаты Владимир Боля, Вероника Рошка, Дойна Герман, Лилиан Карп, секретарем избран депутат Артур Мижа. Об этом на заседании парламента объявил депутат PAS Серджиу Литвиненко.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
Политика
Стала известна повестка нового заседания парламента Молдовы
27 июля, 12:44
498
Бывший спикер парламента Зинаида Гречаная станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов в парламенте. Вице-председателями будут депутаты Константин Старыш и Корнелиу Фуркулицэ, секретарем - Василий Боля, который и сделал соответствующее заявление.
Фракцию партии "Шор" возглавит Илан Шор, вице-председателем избран депутат Петру Жардан, секретарем - Марина Таубер.
Также во время заседания представители PAS объявили о создании парламентского большинства, а фракции ПСРМ-ПКРМ и "Шор" - об уходе в оппозицию.
Напомним, Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.
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