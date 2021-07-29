Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210729/pervye-resheniya-moldavskikh-deputatov-chem-zakonchilos-zasedanie-parlamenta-43382993.html
Первые решения молдавских депутатов: чем закончилось заседание парламента
Первые решения молдавских депутатов: чем закончилось заседание парламента
Смотрите в видео Sputnik, как проходило учредительное заседание законодательного органа. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T21:14+0300
2021-07-29T21:26+0300
видео
pas
парламент
спикер
игорь додон
политика
игорь гросу
молдова
владимир воронин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43386608_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8c34854639a5934e1aef819644da7924.jpg
Парламент у Молдовы есть, а правительства пока нет: депутаты определились с руководящим составом законодательного органа. Впереди – утверждение кабинета министров. Но обо всем по порядку.На первый – второй – третий рассчитайсь!В парламенте XI созыва созданы три парламентские фракции: фракция Партии "Действие и солидарность" (PAS), фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция Партии "Шор".В PAS заявили о формировании парламентского большинства, а остальные две фракции – об уходе в оппозицию.Фракцию PAS возглавил Михаил Попшой. Вице-председателями избраны депутаты Владимир Боля, Вероника Рошка, Дойна Герман, Лилиан Карп, секретарем – депутат Артур Мижа.Бывший спикер парламента Зинаида Гречаная стала главой фракции Блока коммунистов и социалистов. Вице-председателями избраны депутаты Константин Старыш и Корнелиу Фуркулицэ, секретарем – Василий Боля.Лидер ПКРМ Владимир Воронин с трибуны парламента заявил, что депутаты могут создать уникальную возможность внести в текст Конституции базовые социальные параметры человеческого развития; положения, провозглашающие этническое, культурное и языковое разнообразие главным ресурсом существования Республики Молдова.Фракцию Партии "Шор" возглавил Илан Шор. Вице-председателем избран депутат Петру Жардан, а секретарем – Марина Таубер."Будем работать для людей и будем сотрудничать со всеми депутатами, со всеми партиями, которые хотят принести блага нашему государству и нашим согражданам", – сказала Таубер с трибуны парламента.Кто он, мистер спикер парламента?Спикером парламента Молдовы избран лидер PAS Игорь Гросу. За его кандидатуру проголосовали 64 депутата от PAS и Партии "Шор". Фракция Блока коммунистов и социалистов не участвовала в голосовании.Кандидатуру Гросу на этот пост предложили депутаты от фракции PAS.Кто такой Игорь Гросу: что известно о спикере нового парламента&gt;&gt;&gt;С напутствием к депутатам обратилась и бывший спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная. "Вне зависимости от языка, на котором говорим, этнической принадлежности, социальной позиции, возраста или даже политических предпочтений каждый из нас представляет Республику Молдова. А парламент – высший законодательный орган – обязан защищать права и свободы всех граждан, защищать нашу родину", – подчеркнула Гречаная.Депутат из фракции PAS Михаил Попшой и депутат-социалист Влад Батрынча избраны вице-спикерами законодательного органа. За их назначение проголосовало 87 и 85 парламентария соответственно.Состав постоянного бюро парламентаБюро парламента будет состоять из 12 человек, трое - председатель и два вице-председателя парламента - входят в бюро в силу закона, еще девять избраны по предложению фракций. За такой состав бюро проголосовали 64 депутата.От PAS в бюро войдут:От Блока коммунистов и социалистов:От Партии “Шор”:Постоянные комиссии парламентаВ парламенте XI созыва будут действовать 11 постоянных комиссий:Парламентская фракция Партии “Действия и солидарности” будет председательствовать в следующих комиссиях:Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов будет председательствовать в следующих комиссиях:Сессия закрыта: депутаты уходят на каникулы?После формирования постоянных комиссий по предложению Игоря Гросу парламент принял постановление о закрытии весенне-летней сессии. По словам Гросу, решение носит процедурный характер и не означает, что парламент уходит в отпуск, а заседания не будут проводиться.Консультации президента с фракциямиПрезидент Молдовы Майя Санду проведет 30 июля консультации с фракциями по поводу кандидата на пост премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.План консультаций:А первая часть учредительного заседания парламента Молдовы состоялась 26 июля. Тогда перед депутатами выступили глава Конституционного суда и президент республики. После этого было принято решение о переносе заседания на 29 июля.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43386608_219:0:1659:1080_1920x0_80_0_0_740c97a769d32cf6bb4b1b59a9844968.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, pas, парламент, спикер, игорь додон, политика, игорь гросу, молдова, владимир воронин, зинаида гречаная, правительство

Первые решения молдавских депутатов: чем закончилось заседание парламента

21:14 29.07.2021 (обновлено: 21:26 29.07.2021)
449
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Смотрите в видео Sputnik, как проходило учредительное заседание законодательного органа.
Парламент у Молдовы есть, а правительства пока нет: депутаты определились с руководящим составом законодательного органа. Впереди – утверждение кабинета министров. Но обо всем по порядку.

На первый – второй – третий рассчитайсь!

В парламенте XI созыва созданы три парламентские фракции: фракция Партии "Действие и солидарность" (PAS), фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция Партии "Шор".
В PAS заявили о формировании парламентского большинства, а остальные две фракции – об уходе в оппозицию.
Фракцию PAS возглавил Михаил Попшой. Вице-председателями избраны депутаты Владимир Боля, Вероника Рошка, Дойна Герман, Лилиан Карп, секретарем – депутат Артур Мижа.

"Рад, что начиная с сегодняшнего дня у нас большинство хороших людей в парламенте Республики Молдова, который вместе с президентом и правительством (а его утвердят в последующие дни) будет служить народу и возьмется за работу", – отметил Попшой.

Бывший спикер парламента Зинаида Гречаная стала главой фракции Блока коммунистов и социалистов. Вице-председателями избраны депутаты Константин Старыш и Корнелиу Фуркулицэ, секретарем – Василий Боля.
Лидер ПКРМ Владимир Воронин с трибуны парламента заявил, что депутаты могут создать уникальную возможность внести в текст Конституции базовые социальные параметры человеческого развития; положения, провозглашающие этническое, культурное и языковое разнообразие главным ресурсом существования Республики Молдова.

"Мы наконец можем закрепить в Конституции четкие гарантии для жителей приднестровского региона нашей страны. Все это мы готовы делать сообща", – сказал Воронин.

Фракцию Партии "Шор" возглавил Илан Шор. Вице-председателем избран депутат Петру Жардан, а секретарем – Марина Таубер.
"Будем работать для людей и будем сотрудничать со всеми депутатами, со всеми партиями, которые хотят принести блага нашему государству и нашим согражданам", – сказала Таубер с трибуны парламента.

Кто он, мистер спикер парламента?

Спикером парламента Молдовы избран лидер PAS Игорь Гросу. За его кандидатуру проголосовали 64 депутата от PAS и Партии "Шор". Фракция Блока коммунистов и социалистов не участвовала в голосовании.
Кандидатуру Гросу на этот пост предложили депутаты от фракции PAS.
Кто такой Игорь Гросу: что известно о спикере нового парламента>>>
"Хочу быть председателем парламента, который призван служить людям, и превратить его в фабрику хороших законов и решений", – заявил Гросу после утверждения его кандидатуры на пост председателя законодательного органа.
С напутствием к депутатам обратилась и бывший спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная. "Вне зависимости от языка, на котором говорим, этнической принадлежности, социальной позиции, возраста или даже политических предпочтений каждый из нас представляет Республику Молдова. А парламент – высший законодательный орган – обязан защищать права и свободы всех граждан, защищать нашу родину", – подчеркнула Гречаная.
Депутат из фракции PAS Михаил Попшой и депутат-социалист Влад Батрынча избраны вице-спикерами законодательного органа. За их назначение проголосовало 87 и 85 парламентария соответственно.

Состав постоянного бюро парламента

Бюро парламента будет состоять из 12 человек, трое - председатель и два вице-председателя парламента - входят в бюро в силу закона, еще девять избраны по предложению фракций. За такой состав бюро проголосовали 64 депутата.
От PAS в бюро войдут:
Олеся Стамате
Дойна Герман
Лилиана Николаеску-Онофрей
Вероника Рошка
Владимир Боля
Дан Перчун
От Блока коммунистов и социалистов:
Василе Боля
Корнелиу Фуркулицэ
От Партии “Шор”:
Денис Уланов

Постоянные комиссии парламента

В парламенте XI созыва будут действовать 11 постоянных комиссий:
1.
Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету (11 депутатов);
2.
Комиссия по экономике, бюджету и финансам (10 депутатов);
3.
Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку (9 депутатов);
4.
Комиссия по внешней политике и европейской интеграции (9 депутатов);
5.
Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям (7 депутатов);
6.
Комиссия по государственному управлению (9 депутатов);
7.
Комиссия по окружающей среде и региональному развитию (8 членов);
8.
Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ (12 членов);
9.
Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности (9 депутатов);
10.
Комиссия по социальной защите, здоровью и семье (9 депутатов);
11.
Комиссия по контролю за государственными финансами (7 членов).
Парламентская фракция Партии “Действия и солидарности” будет председательствовать в следующих комиссиях:
Комиссия по правовым вопросам, назначениям и иммунитету – Олеся Стамате;
Комиссия по экономике, бюджету и финансам – Думитру Будянски;
Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку – Лилиан Карп; Комиссия по внешней политике и европейской интеграции – Дойна Герман;
Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности – Владимир Боля;
Комиссия по государственному управлению – Лариса Волох;
Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ – Лилиана Николаеску-Онофрей;
Комиссия по социальной защите, здоровью и семье – Дан Перчун.
Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов будет председательствовать в следующих комиссиях:
1.
Комиссия по контролю за государственными финансами – Татьяна Кунецки;
2.
Комиссия по окружающей среде и региональному развитию – Елена Боднаренко;
3.
Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям – Григоре Новак.

Сессия закрыта: депутаты уходят на каникулы?

После формирования постоянных комиссий по предложению Игоря Гросу парламент принял постановление о закрытии весенне-летней сессии. По словам Гросу, решение носит процедурный характер и не означает, что парламент уходит в отпуск, а заседания не будут проводиться.

Конституционная норма гласит, что мы должны принять постановление о закрытии первой очередной сессии 2021 года. Уточняю, что это не значит, что парламент не будет собираться в последующие дни. Это решит постоянное парламентское бюро. Но норма гласит, что нужно принять такое решение.

Igor Grosu a fost ales președinte al Parlamentului - Sputnik Молдова
Игорь Гросу
спикер парламента Молдовы

Консультации президента с фракциями

Президент Молдовы Майя Санду проведет 30 июля консультации с фракциями по поводу кандидата на пост премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
План консультаций:
08.30 – с фракцией PAS;
09.00 – с фракцией Блока коммунистов и социалистов;
09:30 – с фракцией Партии "Шор".
А первая часть учредительного заседания парламента Молдовы состоялась 26 июля. Тогда перед депутатами выступили глава Конституционного суда и президент республики. После этого было принято решение о переносе заседания на 29 июля.
200100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:27Рапиристки принесли еще одно золото российской команде на Олимпиаде
23:13Мужчинам лучше не болеть – как COVID-19 влияет на репродуктивную функцию
22:51Курс валют на пятницу – евро вырастет, доллар сдаст позиции
22:38Сильный ветер и град обрушились на Молдову
22:22Эксперт: миротворцы – не оккупанты в Приднестровье, их позвали – они пришли
21:43Социалисты готовы провести референдум по Республиканскому стадиону
21:14Первые решения молдавских депутатов: чем закончилось заседание парламента
20:46Джордж Сорос объявил войну: как он будет сеять хаос
20:37Наталья Гаврилица вновь станет кандидатом в премьеры Молдовы
20:08"Волнения" на границе – карабинеры провели учения по поддержанию порядка
19:41В Молдове возобновятся несколько железнодорожных маршрутов
19:13Скандальное решение КС Молдовы: что ждет Республиканский стадион
18:44В Кишинев привезли первую партию вакцины Pfizer, купленную правительством
18:17Парламент сформировал постоянные комиссии и закрыл сессию
17:49Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС
17:36Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:15Огненная катастрофа в Турции - три человека погибли, начата эвакуация из отелей
16:48Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады
16:39Кто руководит парламентом Молдовы
16:16Парламент проголосовал за состав постоянного бюро