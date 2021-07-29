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Первые решения молдавских депутатов: чем закончилось заседание парламента
21:14 29.07.2021 (обновлено: 21:26 29.07.2021)
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Смотрите в видео Sputnik, как проходило учредительное заседание законодательного органа.
Парламент у Молдовы есть, а правительства пока нет: депутаты определились с руководящим составом законодательного органа. Впереди – утверждение кабинета министров. Но обо всем по порядку.
На первый – второй – третий рассчитайсь!
В парламенте XI созыва созданы три парламентские фракции: фракция Партии "Действие и солидарность" (PAS), фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция Партии "Шор".
В PAS заявили о формировании парламентского большинства, а остальные две фракции – об уходе в оппозицию.
Фракцию PAS возглавил Михаил Попшой. Вице-председателями избраны депутаты Владимир Боля, Вероника Рошка, Дойна Герман, Лилиан Карп, секретарем – депутат Артур Мижа.
"Рад, что начиная с сегодняшнего дня у нас большинство хороших людей в парламенте Республики Молдова, который вместе с президентом и правительством (а его утвердят в последующие дни) будет служить народу и возьмется за работу", – отметил Попшой.
Бывший спикер парламента Зинаида Гречаная стала главой фракции Блока коммунистов и социалистов. Вице-председателями избраны депутаты Константин Старыш и Корнелиу Фуркулицэ, секретарем – Василий Боля.
Лидер ПКРМ Владимир Воронин с трибуны парламента заявил, что депутаты могут создать уникальную возможность внести в текст Конституции базовые социальные параметры человеческого развития; положения, провозглашающие этническое, культурное и языковое разнообразие главным ресурсом существования Республики Молдова.
"Мы наконец можем закрепить в Конституции четкие гарантии для жителей приднестровского региона нашей страны. Все это мы готовы делать сообща", – сказал Воронин.
Фракцию Партии "Шор" возглавил Илан Шор. Вице-председателем избран депутат Петру Жардан, а секретарем – Марина Таубер.
"Будем работать для людей и будем сотрудничать со всеми депутатами, со всеми партиями, которые хотят принести блага нашему государству и нашим согражданам", – сказала Таубер с трибуны парламента.
Кто он, мистер спикер парламента?
Спикером парламента Молдовы избран лидер PAS Игорь Гросу. За его кандидатуру проголосовали 64 депутата от PAS и Партии "Шор". Фракция Блока коммунистов и социалистов не участвовала в голосовании.
Кандидатуру Гросу на этот пост предложили депутаты от фракции PAS.
"Хочу быть председателем парламента, который призван служить людям, и превратить его в фабрику хороших законов и решений", – заявил Гросу после утверждения его кандидатуры на пост председателя законодательного органа.
С напутствием к депутатам обратилась и бывший спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная. "Вне зависимости от языка, на котором говорим, этнической принадлежности, социальной позиции, возраста или даже политических предпочтений каждый из нас представляет Республику Молдова. А парламент – высший законодательный орган – обязан защищать права и свободы всех граждан, защищать нашу родину", – подчеркнула Гречаная.
Депутат из фракции PAS Михаил Попшой и депутат-социалист Влад Батрынча избраны вице-спикерами законодательного органа. За их назначение проголосовало 87 и 85 парламентария соответственно.
Состав постоянного бюро парламента
Бюро парламента будет состоять из 12 человек, трое - председатель и два вице-председателя парламента - входят в бюро в силу закона, еще девять избраны по предложению фракций. За такой состав бюро проголосовали 64 депутата.
От PAS в бюро войдут:
Олеся Стамате
Дойна Герман
Лилиана Николаеску-Онофрей
Вероника Рошка
Владимир Боля
Дан Перчун
От Блока коммунистов и социалистов:
Василе Боля
Корнелиу Фуркулицэ
От Партии “Шор”:
Денис Уланов
Постоянные комиссии парламента
В парламенте XI созыва будут действовать 11 постоянных комиссий:
1.Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету (11 депутатов);
2.Комиссия по экономике, бюджету и финансам (10 депутатов);
3.Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку (9 депутатов);
4.Комиссия по внешней политике и европейской интеграции (9 депутатов);
5.Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям (7 депутатов);
6.Комиссия по государственному управлению (9 депутатов);
7.Комиссия по окружающей среде и региональному развитию (8 членов);
8.Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ (12 членов);
9.Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности (9 депутатов);
10.Комиссия по социальной защите, здоровью и семье (9 депутатов);
11.Комиссия по контролю за государственными финансами (7 членов).
Парламентская фракция Партии “Действия и солидарности” будет председательствовать в следующих комиссиях:
Комиссия по правовым вопросам, назначениям и иммунитету – Олеся Стамате;
Комиссия по экономике, бюджету и финансам – Думитру Будянски;
Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку – Лилиан Карп; Комиссия по внешней политике и европейской интеграции – Дойна Герман;
Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности – Владимир Боля;
Комиссия по государственному управлению – Лариса Волох;
Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ – Лилиана Николаеску-Онофрей;
Комиссия по социальной защите, здоровью и семье – Дан Перчун.
Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов будет председательствовать в следующих комиссиях:
1.Комиссия по контролю за государственными финансами – Татьяна Кунецки;
2.Комиссия по окружающей среде и региональному развитию – Елена Боднаренко;
3.Комиссия по правам человека и межнациональным отношениям – Григоре Новак.
Сессия закрыта: депутаты уходят на каникулы?
После формирования постоянных комиссий по предложению Игоря Гросу парламент принял постановление о закрытии весенне-летней сессии. По словам Гросу, решение носит процедурный характер и не означает, что парламент уходит в отпуск, а заседания не будут проводиться.
Конституционная норма гласит, что мы должны принять постановление о закрытии первой очередной сессии 2021 года. Уточняю, что это не значит, что парламент не будет собираться в последующие дни. Это решит постоянное парламентское бюро. Но норма гласит, что нужно принять такое решение.
Консультации президента с фракциями
Президент Молдовы Майя Санду проведет 30 июля консультации с фракциями по поводу кандидата на пост премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.
План консультаций:
08.30 – с фракцией PAS;
09.00 – с фракцией Блока коммунистов и социалистов;
09:30 – с фракцией Партии "Шор".
А первая часть учредительного заседания парламента Молдовы состоялась 26 июля. Тогда перед депутатами выступили глава Конституционного суда и президент республики. После этого было принято решение о переносе заседания на 29 июля.