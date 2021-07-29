https://ru.sputnik.md/20210729/pervye-resheniya-moldavskikh-deputatov-chem-zakonchilos-zasedanie-parlamenta-43382993.html

Первые решения молдавских депутатов: чем закончилось заседание парламента

Первые решения молдавских депутатов: чем закончилось заседание парламента

Смотрите в видео Sputnik, как проходило учредительное заседание законодательного органа. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T21:14+0300

2021-07-29T21:14+0300

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видео

pas

парламент

спикер

игорь додон

политика

игорь гросу

молдова

владимир воронин

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Парламент у Молдовы есть, а правительства пока нет: депутаты определились с руководящим составом законодательного органа. Впереди – утверждение кабинета министров. Но обо всем по порядку.На первый – второй – третий рассчитайсь!В парламенте XI созыва созданы три парламентские фракции: фракция Партии "Действие и солидарность" (PAS), фракция Блока коммунистов и социалистов и фракция Партии "Шор".В PAS заявили о формировании парламентского большинства, а остальные две фракции – об уходе в оппозицию.Фракцию PAS возглавил Михаил Попшой. Вице-председателями избраны депутаты Владимир Боля, Вероника Рошка, Дойна Герман, Лилиан Карп, секретарем – депутат Артур Мижа.Бывший спикер парламента Зинаида Гречаная стала главой фракции Блока коммунистов и социалистов. Вице-председателями избраны депутаты Константин Старыш и Корнелиу Фуркулицэ, секретарем – Василий Боля.Лидер ПКРМ Владимир Воронин с трибуны парламента заявил, что депутаты могут создать уникальную возможность внести в текст Конституции базовые социальные параметры человеческого развития; положения, провозглашающие этническое, культурное и языковое разнообразие главным ресурсом существования Республики Молдова.Фракцию Партии "Шор" возглавил Илан Шор. Вице-председателем избран депутат Петру Жардан, а секретарем – Марина Таубер."Будем работать для людей и будем сотрудничать со всеми депутатами, со всеми партиями, которые хотят принести блага нашему государству и нашим согражданам", – сказала Таубер с трибуны парламента.Кто он, мистер спикер парламента?Спикером парламента Молдовы избран лидер PAS Игорь Гросу. За его кандидатуру проголосовали 64 депутата от PAS и Партии "Шор". Фракция Блока коммунистов и социалистов не участвовала в голосовании.Кандидатуру Гросу на этот пост предложили депутаты от фракции PAS.Кто такой Игорь Гросу: что известно о спикере нового парламента>>>С напутствием к депутатам обратилась и бывший спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная. "Вне зависимости от языка, на котором говорим, этнической принадлежности, социальной позиции, возраста или даже политических предпочтений каждый из нас представляет Республику Молдова. А парламент – высший законодательный орган – обязан защищать права и свободы всех граждан, защищать нашу родину", – подчеркнула Гречаная.Депутат из фракции PAS Михаил Попшой и депутат-социалист Влад Батрынча избраны вице-спикерами законодательного органа. За их назначение проголосовало 87 и 85 парламентария соответственно.Состав постоянного бюро парламентаБюро парламента будет состоять из 12 человек, трое - председатель и два вице-председателя парламента - входят в бюро в силу закона, еще девять избраны по предложению фракций. За такой состав бюро проголосовали 64 депутата.От PAS в бюро войдут:От Блока коммунистов и социалистов:От Партии “Шор”:Постоянные комиссии парламентаВ парламенте XI созыва будут действовать 11 постоянных комиссий:Парламентская фракция Партии “Действия и солидарности” будет председательствовать в следующих комиссиях:Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов будет председательствовать в следующих комиссиях:Сессия закрыта: депутаты уходят на каникулы?После формирования постоянных комиссий по предложению Игоря Гросу парламент принял постановление о закрытии весенне-летней сессии. По словам Гросу, решение носит процедурный характер и не означает, что парламент уходит в отпуск, а заседания не будут проводиться.Консультации президента с фракциямиПрезидент Молдовы Майя Санду проведет 30 июля консультации с фракциями по поводу кандидата на пост премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства.План консультаций:А первая часть учредительного заседания парламента Молдовы состоялась 26 июля. Тогда перед депутатами выступили глава Конституционного суда и президент республики. После этого было принято решение о переносе заседания на 29 июля.

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