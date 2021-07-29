https://ru.sputnik.md/20210729/piket-protiv-peredachi-respublikanskogo-stadiona-ssha-43361402.html
У парламента прошел пикет против передачи Республиканского стадиона США
У парламента прошел пикет против передачи Республиканского стадиона США
Республиканский стадион продадут посольству США в Молдове
2021-07-29T12:20+0300
2021-07-29T12:20+0300
2021-07-29T12:20+0300
политика
республиканский стадион
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Активисты общественного движения “Республиканский стадион” провели пикет у парламента с требованием не продавать территорию Республиканского стадиона властям США для строительства нового здания посольства.Представители общественного движения считают, что на территории бывшего стадиона уже вырос парк, который достаточно узаконить и привести в порядок.Отметим, Конституционный суд 29 июля признал неконституционным закон об отмене передачи США территории Республиканского стадиона, принятый парламентским большинством Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову" 3 декабря 2020 года.Ранее, 20 июля, суд признал недопустимым повторное обращение депутатов Партии социалистов, требовавших признать неконституционным закон 2018 года о передаче Республиканского стадиона правительству США для строительства нового здания посольства.Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева - по улице Тигина, 12, и занимает площадь в 5,1814 гектара.В 2006 году правительство под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с реконструкцией тогда не сложилось, стадион только демонтировали.Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу оппозиционных депутатов приостановил действие этого решения.
https://ru.sputnik.md/20210722/sportu-net-v-kishineve-na-meste-stadiona-mozhet-poyavitsya-posolstvo-ssha-42961240.html
https://ru.sputnik.md/20210729/otmena-zakona-o-peredache-stadiona-ssha-nekonstitutsionnoy-43360208.html
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республиканский стадион
У парламента прошел пикет против передачи Республиканского стадиона США
Кишиневцы, не согласные с передачей территории Республиканского стадиона правительству США, провели протест у здания законодательного форума.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Активисты общественного движения “Республиканский стадион” провели пикет у парламента с требованием не продавать территорию Республиканского стадиона властям США для строительства нового здания посольства.
Представители общественного движения считают, что на территории бывшего стадиона уже вырос парк, который достаточно узаконить и привести в порядок.
Отметим, Конституционный суд 29 июля признал неконституционным закон об отмене передачи США территории Республиканского стадиона, принятый парламентским большинством Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову" 3 декабря 2020 года.
Ранее, 20 июля, суд признал недопустимым повторное обращение депутатов Партии социалистов, требовавших признать неконституционным закон 2018 года о передаче Республиканского стадиона правительству США для строительства нового здания посольства.
Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева - по улице Тигина, 12, и занимает площадь в 5,1814 гектара.
В 2006 году правительство под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с реконструкцией тогда не сложилось, стадион только демонтировали.
Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.
В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу оппозиционных депутатов приостановил действие этого решения.