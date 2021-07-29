https://ru.sputnik.md/20210729/pogoda-moldova-konets-iyulya-avgust-43342929.html

Самый точный прогноз погоды: жара и грозы

Самый точный прогноз погоды: жара и грозы

Точный прогноз погоды в Молдове на конец июля начало августа

2021-07-29T07:00+0300

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погода

молдова

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер западный слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 29 июля: ночью от +20 до +22, днем от +32 до +34.По данным синоптиков, так же жарко будет 30 и 31 июля – до +35, но прогнозируются грозовые дожди. В воскресенье, 1 августа, будет жарко и без осадков. Затем до 3 августа установится жаркая дождливая погода. В связи с жарой Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности до 1 августа.Праздники и народные приметыПравославная церковь 29 июля вспоминает святого Афиногена и девять его учеников, которые пострадали за веру во Христа во время гонений, организованных на территории города Севастия.Люди верили, что если в этот день дождливая погода, то урожай будет хорошим. Считалось, что если полевые мыши едят посевы, то зима будет длинной и морозной.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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погода, молдова