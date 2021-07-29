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Самый точный прогноз погоды: жара и грозы
Самый точный прогноз погоды: жара и грозы
Точный прогноз погоды в Молдове на конец июля начало августа
2021-07-29T07:00+0300
2021-07-29T07:00+0300
2021-07-29T09:01+0300
погода
молдова
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер западный слабый.Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 29 июля: ночью от +20 до +22, днем от +32 до +34.По данным синоптиков, так же жарко будет 30 и 31 июля – до +35, но прогнозируются грозовые дожди. В воскресенье, 1 августа, будет жарко и без осадков. Затем до 3 августа установится жаркая дождливая погода. В связи с жарой Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности до 1 августа.Праздники и народные приметыПравославная церковь 29 июля вспоминает святого Афиногена и девять его учеников, которые пострадали за веру во Христа во время гонений, организованных на территории города Севастия.Люди верили, что если в этот день дождливая погода, то урожай будет хорошим. Считалось, что если полевые мыши едят посевы, то зима будет длинной и морозной.
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погода, молдова
Самый точный прогноз погоды: жара и грозы
07:00 29.07.2021 (обновлено: 09:01 29.07.2021)
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, местами кратковременные грозовые дожди. Ветер западный слабый.
Средняя температура в дневные часы составит от +30 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 29 июля: ночью от +20 до +22, днем от +32 до +34.
По данным синоптиков, так же жарко будет 30 и 31 июля – до +35, но прогнозируются грозовые дожди. В воскресенье, 1 августа, будет жарко и без осадков. Затем до 3 августа установится жаркая дождливая погода.
В связи с жарой Госгидрометеослужба объявила "желтый код"
метеоопасности до 1 августа.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 29 июля вспоминает святого Афиногена и девять его учеников, которые пострадали за веру во Христа во время гонений, организованных на территории города Севастия.
Люди верили, что если в этот день дождливая погода, то урожай будет хорошим. Считалось, что если полевые мыши едят посевы, то зима будет длинной и морозной.