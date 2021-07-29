https://ru.sputnik.md/20210729/pogoda-rekord-moldova-29-july-43348935.html

Погодные рекорды Молдовы 29 июля

Погодные рекорды Молдовы 29 июля

погодный максимум минимум 29 июля

2021-07-29T00:01+0300

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2021-07-29T00:01+0300

рекорды

погода

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Самое холодное 29 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в конце позапрошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1892 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум 29 июля зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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