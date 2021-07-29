https://ru.sputnik.md/20210729/pogoda-rekord-moldova-29-july-43348935.html
Погодные рекорды Молдовы 29 июля
Погодные рекорды Молдовы 29 июля
погодный максимум минимум 29 июля
2021-07-29T00:01+0300
2021-07-29T00:01+0300
2021-07-29T00:01+0300
рекорды
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1a/35265004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef1147e91f4327036ea7c1bdcdb5bf9b.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Самое холодное 29 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в конце позапрошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1892 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум 29 июля зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1a/35265004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d72e77fd55a5c420f852d7c658464d4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
рекорды, погода
Погодные рекорды Молдовы 29 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Самое холодное 29 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в конце позапрошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1892 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 29 июля зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.