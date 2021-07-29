Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210729/pogoda-rekord-moldova-29-july-43348935.html
Погодные рекорды Молдовы 29 июля
Погодные рекорды Молдовы 29 июля
погодный максимум минимум 29 июля
2021-07-29T00:01+0300
2021-07-29T00:01+0300
рекорды
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1a/35265004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef1147e91f4327036ea7c1bdcdb5bf9b.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Самое холодное 29 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в конце позапрошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1892 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум 29 июля зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1a/35265004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d72e77fd55a5c420f852d7c658464d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рекорды, погода

Погодные рекорды Молдовы 29 июля

00:01 29.07.2021
135
© Sputnik / Mihai CarausЛето в Кишиневе
Лето в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Самое холодное 29 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в конце позапрошлого века.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1892 году в этот день воздух прогрелся всего до +11,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 29 июля зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +37,3 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 июля
ВчераВ Молдове использовали миллион доз вакцины против коронавируса
ВчераПлатная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса
ВчераТалибы на границе: какое лекарство выпишут министры обороны ШОС в Душанбе?
Вчера"Шериф" остается в Лиге чемпионов
ВчераГодовщина установления мира: 10 фактов о Миротворческой операции в Приднестровье
ВчераКурс валют на четверг – лей снова отберет свое у иностранных валют
ВчераГород контрастов: как "заброшки" и новострой уродуют Кишинев
ВчераВрач перечислил симптомы "ковидного хвоста"
ВчераКак может выстраиваться внешняя политика Молдовы при Майе Санду
ВчераЯпонские мастера изготовили уникальные кимоно для каждой сборной на Олимпиаде
ВчераЛучшие условия для работников электротранспорта: форма, столовые и мастерские
ВчераВ Грузии выпал град размером с яйцо
ВчераОбманутые дольщики: в Молдове раскрыли преступную схему с недвижимостью
ВчераУкраина выйдет из еще одного соглашения с СНГ
ВчераМолдавский штангист вошел в десятку на Олимпиаде: какие призовые он получит
ВчераМинздрав: за сутки резко выросло количество госпитализированных с коронавирусом
ВчераУкраина ужесточает правила въезда из-за штамма "дельта"
ВчераБольшегрузам - стоп: в жаркую погоду им запрещен проезд по дорогам
ВчераУрожай хороший, но аграрии не обещают низких цен на арбузы и дыни