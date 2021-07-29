https://ru.sputnik.md/20210729/pojar-turtsia-tri-cheloveka-pogibli-evacuatsia-43377275.html

Огненная катастрофа в Турции - три человека погибли, начата эвакуация из отелей

Огненная катастрофа в Турции - три человека погибли, начата эвакуация из отелей

Число жертв лесного пожара в провинции Анталья возросло до трех человек

2021-07-29T17:15+0300

2021-07-29T17:15+0300

2021-07-29T17:38+0300

общество

пожар

турция

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Число жертв лесного пожара в провинции Анталья возросло до трех человек, передает РИА Новости. Ранее было известно об одном погибшем."Еще 58 человек продолжают лечение", — добавляется в сообщении.Пострадали по меньшей мере 122 человека, сгорело много построек, власти готовят общежития для тех, кто покидает свои дома.Один отель в районе турецкого Бодрума эвакуирован из-за лесного пожара, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли."Один отель эвакуирован в Гюверджинлике в районе Бодрума", - сказал Пакдемирли журналистам.Посольство России в Анкаре сообщает, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции."Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее с минимальным ущербом", - говорится в сообщении российской дипмиссии.Власти Турции ведут расследование причин возникновения лесных пожаров, виновные в поджогах понесут наказание, заявила администрация Эрдогана.

турция

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пожар, турция