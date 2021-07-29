Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210729/pojar-turtsia-tri-cheloveka-pogibli-evacuatsia-43377275.html
Огненная катастрофа в Турции - три человека погибли, начата эвакуация из отелей
Огненная катастрофа в Турции - три человека погибли, начата эвакуация из отелей
Число жертв лесного пожара в провинции Анталья возросло до трех человек
2021-07-29T17:15+0300
2021-07-29T17:38+0300
общество
пожар
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43356625_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29eb3b5c623202cd2578e7a0c0c61b9a.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Число жертв лесного пожара в провинции Анталья возросло до трех человек, передает РИА Новости. Ранее было известно об одном погибшем."Еще 58 человек продолжают лечение", — добавляется в сообщении.Пострадали по меньшей мере 122 человека, сгорело много построек, власти готовят общежития для тех, кто покидает свои дома.Один отель в районе турецкого Бодрума эвакуирован из-за лесного пожара, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли."Один отель эвакуирован в Гюверджинлике в районе Бодрума", - сказал Пакдемирли журналистам.Посольство России в Анкаре сообщает, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции."Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее с минимальным ущербом", - говорится в сообщении российской дипмиссии.Власти Турции ведут расследование причин возникновения лесных пожаров, виновные в поджогах понесут наказание, заявила администрация Эрдогана.
турция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43356625_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f75b01a945d0fb1def4fcffc37ff4339.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пожар, турция

Огненная катастрофа в Турции - три человека погибли, начата эвакуация из отелей

17:15 29.07.2021 (обновлено: 17:38 29.07.2021)
167
© REUTERS / Kaan SoyturkЛесной пожар в Турции
Лесной пожар в Турции - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / Kaan Soyturk
Власти Турции ведут расследование причин возникновения лесных пожаров.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Число жертв лесного пожара в провинции Анталья возросло до трех человек, передает РИА Новости. Ранее было известно об одном погибшем.
"Еще 58 человек продолжают лечение", — добавляется в сообщении.
Пострадали по меньшей мере 122 человека, сгорело много построек, власти готовят общежития для тех, кто покидает свои дома.
Один отель в районе турецкого Бодрума эвакуирован из-за лесного пожара, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

"Один отель эвакуирован в Гюверджинлике в районе Бодрума", - сказал Пакдемирли журналистам.
Посольство России в Анкаре сообщает, что российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.

"Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее с минимальным ущербом", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
Власти Турции ведут расследование причин возникновения лесных пожаров, виновные в поджогах понесут наказание, заявила администрация Эрдогана.
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:49Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС
17:36Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:15Огненная катастрофа в Турции - три человека погибли, начата эвакуация из отелей
16:48Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады
16:39Кто руководит парламентом Молдовы
16:16Парламент проголосовал за состав постоянного бюро
16:07В Приднестровье "заминировали" два здания
15:59В центре Кишинева закроют для движения несколько улиц
15:44Влад Батрынча и Михаил Попшой избраны вице-председателями парламента
15:28Врач рассказала, кому стоит отказаться от дыни
15:09Кто такой Игорь Гросу: что известно о спикере нового парламента
15:04Игорь Гросу избран председателем парламента
14:56В Бразилии выпал снег, появилась угроза дефицита кофе
14:29В полку водолазов прибыло: экзамен сдали еще 16 спасателей
14:08Посол Молдовы в РФ вызван для консультаций
14:04Фракция Партии "Шор" проголосует за кандидата PAS
13:59"Затяжная игра". Политолог - об ультиматуме сенаторов США по "Севпотоку-2"
13:39Майя Санду поздравила граждан с Днем Конституции
13:21Назван фактор, увеличивающий риски тяжелого постковидного синдрома у детей
12:57Срочное предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы и град