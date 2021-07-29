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https://ru.sputnik.md/20210729/politolog-ultimatum-senatorov-ssha--severnii-potok-2-43360860.html
"Затяжная игра". Политолог - об ультиматуме сенаторов США по "Севпотоку-2"
"Затяжная игра". Политолог - об ультиматуме сенаторов США по "Севпотоку-2"
Группа из 12 американских сенаторов-республиканцев поставила ультиматум министерству финансов США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против "Северного потока-2".
2021-07-29T13:59+0300
2021-07-29T13:59+0300
политика
северный поток-2
сша
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Группа из 12 американских сенаторов-республиканцев поставила ультиматум Министерству финансов США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против "Северного потока - 2".Выдержки из их письма опубликовало агентство Bloomberg."Газопровод "Северный поток - 2" напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии", – говорится в послании.Сенаторы-республиканцы угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация Белого дома "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект".Накануне оператор газопровода Nord Stream2 AG заявил, что трубопровод готов на 99%.В эфире радио Sputnik политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что противостояние российскому проекту стало инструментом во внутриполитической борьбе."Это затяжная игра. И мы видим, как сейчас поменялись местами демократы и республиканцы: теперь демократы должны защищать свою позицию, доказывать, что они не являются "агентами Кремля" – в этом они раньше обвиняли республиканцев. Получается, что теперь они сами "агенты". А то, что внутри Соединенных Штатов существуют разные позиции и не один президент определяет будущее страны, то это известно. Авторы этих позиций будут применять различные действия для давления, и оно будет сохраняться, пока "Северный поток - 2" не будет окончательно достроен и запущен. Но запущен он будет совсем скоро – в этом и игра. Поэтому с назначением кандидатур в Минфин будут тянуть. Это борьба за влияние в Соединенных Штатах", – считает Дмитрий Солонников.
https://ru.sputnik.md/20210722/ukraine-pora-pomolchat-bayden-i-merkel-dogovorilis-o-severnom-potoke-42895415.html
https://ru.sputnik.md/20210722/bayden-priznal-nevozmozhnost-ostanovki-severnogo-potoka--2-42890086.html
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северный поток-2, сша

"Затяжная игра". Политолог - об ультиматуме сенаторов США по "Севпотоку-2"

13:59 29.07.2021
55
© Sputnik / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Екатерина Соловьева
/
Перейти в фотобанк
Группа сенаторов-республиканцев пригрозила блокировкой назначений в Минфин США из-за "Северного потока - 2".
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Группа из 12 американских сенаторов-республиканцев поставила ультиматум Министерству финансов США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против "Северного потока - 2".
Выдержки из их письма опубликовало агентство Bloomberg.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
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"Газопровод "Северный поток - 2" напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии", – говорится в послании.
Сенаторы-республиканцы угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация Белого дома "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект".
Накануне оператор газопровода Nord Stream2 AG заявил, что трубопровод готов на 99%.
В эфире радио Sputnik политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что противостояние российскому проекту стало инструментом во внутриполитической борьбе.
Джо Байден - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
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"Это затяжная игра. И мы видим, как сейчас поменялись местами демократы и республиканцы: теперь демократы должны защищать свою позицию, доказывать, что они не являются "агентами Кремля" – в этом они раньше обвиняли республиканцев. Получается, что теперь они сами "агенты". А то, что внутри Соединенных Штатов существуют разные позиции и не один президент определяет будущее страны, то это известно. Авторы этих позиций будут применять различные действия для давления, и оно будет сохраняться, пока "Северный поток - 2" не будет окончательно достроен и запущен. Но запущен он будет совсем скоро – в этом и игра. Поэтому с назначением кандидатур в Минфин будут тянуть. Это борьба за влияние в Соединенных Штатах", – считает Дмитрий Солонников.
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