https://ru.sputnik.md/20210729/posol-moldovy-v-rf-vyzvan-dlya-konsultatsiy-43367519.html

Посол Молдовы в РФ вызван для консультаций

Посол Молдовы в РФ вызван для консультаций

Владимира Головатюка вызвали на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, а также аспектов, которые касаются его поведения.

2021-07-29T14:08+0300

2021-07-29T14:08+0300

2021-07-29T14:13+0300

политика

владимир головатюк

посол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0e/32889249_0:7:1727:978_1920x0_80_0_0_bf90854722ff970a093278c3c5dd4d61.jpg

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Посол Молдовы в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, передает РИА Новости."В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД.Ранее молдавский новостной портал Deschide.md сообщил, что Головатюк был отозван, поскольку оказался вовлечен в скандал сексуального характера."До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению", - подчеркнули в МИД.Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. На должность посла в Москве он был назначен в декабре 2020 года.

https://ru.sputnik.md/20201228/Eks-posol-Moldovy-v-Rossii-zaderzhan-po-delu-o-kontrabande-anabolikov-33053462.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир головатюк, посол