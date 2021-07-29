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Посол Молдовы в РФ вызван для консультаций
14:08 29.07.2021 (обновлено: 14:13 29.07.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariВладимир Головатюк
© Sputnik / Miroslav Rotari
Владимира Головатюка вызвали в Кишинев на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипмиссии, а также аспектов, которые касаются его поведения.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Посол Молдовы в России Владимир Головатюк был вызван в Кишинев для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, передает РИА Новости.
"В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД.
Ранее молдавский новостной портал Deschide.md сообщил, что Головатюк был отозван, поскольку оказался вовлечен в скандал сексуального характера.
"В соответствии с нормами закона Министерство иностранных дел отозвало в Кишинев посла Владимира Головатюка на неопределенный период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии, а также аспектов, которые касаются его поведения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД.
Ранее молдавский новостной портал Deschide.md сообщил, что Головатюк был отозван, поскольку оказался вовлечен в скандал сексуального характера.
28 декабря 2020, 12:35
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"До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению", - подчеркнули в МИД.
Головатюк в прошлом был депутатом от Партии социалистов. На должность посла в Москве он был назначен в декабре 2020 года.