https://ru.sputnik.md/20210729/pri-pozhare-v-antale-pogib-chelovek-43354640.html

При пожаре в Анталье погиб человек

При пожаре в Анталье погиб человек

Информацию о погибшем предоставил министр лесного хозяйства Турции. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T11:00+0300

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общество

пожар

анталья

турция

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В результате бушующих в провинции Анталья пожаров погиб человек, об этом в четверг сообщил министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.Министр также сообщил, что лесной пожар в турецком Манавгате в провинции Анталья взят под контроль. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении около полудня сильного лесного пожара в районе Манавгата. По ее данным, в тушении участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. Как заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, обращений от российских туристов из-за лесного пожара в Манавгате не поступало, все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.По словам главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи, за медицинской помощью в результате пожара обратились 62 человека.

https://ru.sputnik.md/20210728/pozhar-antalia--vertolety-tushat-ogon--43338007.html

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пожар, анталья, турция