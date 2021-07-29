https://ru.sputnik.md/20210729/pri-pozhare-v-antale-pogib-chelovek-43354640.html
При пожаре в Анталье погиб человек
При пожаре в Анталье погиб человек
Информацию о погибшем предоставил министр лесного хозяйства Турции. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T11:00+0300
2021-07-29T11:00+0300
2021-07-29T11:08+0300
общество
пожар
анталья
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0a/35435246_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0f2a96676ac273f59cfb8135ec02ae4e.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В результате бушующих в провинции Анталья пожаров погиб человек, об этом в четверг сообщил министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.Министр также сообщил, что лесной пожар в турецком Манавгате в провинции Анталья взят под контроль. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении около полудня сильного лесного пожара в районе Манавгата. По ее данным, в тушении участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. Как заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, обращений от российских туристов из-за лесного пожара в Манавгате не поступало, все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.По словам главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи, за медицинской помощью в результате пожара обратились 62 человека.
https://ru.sputnik.md/20210728/pozhar-antalia--vertolety-tushat-ogon--43338007.html
анталья
турция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0a/35435246_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_6d8d80887bd817501a7af058bae5778c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пожар, анталья, турция
При пожаре в Анталье погиб человек
11:00 29.07.2021 (обновлено: 11:08 29.07.2021)
Информацию о погибшем предоставил министр лесного хозяйства Турции.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В результате бушующих в провинции Анталья пожаров погиб человек, об этом в четверг сообщил министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
"Лесной пожар в Манавгате взят под контроль, но в Аксеки все еще продолжается. К сожалению, в Аксеки у нас есть погибший, 82-летний гражданин. Эвакуированы 18 населенных пунктов", - отметил он в ходе трансляции в Twitter
.
Министр также сообщил, что лесной пожар в турецком Манавгате в провинции Анталья
взят под контроль.
В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении около полудня сильного лесного пожара в районе Манавгата. По ее данным, в тушении участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. Как заявили РИА Новости
в генконсульстве РФ
в Анталье, обращений от российских туристов из-за лесного пожара в Манавгате не поступало, все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.
По словам главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи, за медицинской помощью в результате пожара обратились 62 человека.