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При пожаре в Анталье погиб человек
При пожаре в Анталье погиб человек
Информацию о погибшем предоставил министр лесного хозяйства Турции. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T11:00+0300
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общество
пожар
анталья
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В результате бушующих в провинции Анталья пожаров погиб человек, об этом в четверг сообщил министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.Министр также сообщил, что лесной пожар в турецком Манавгате в провинции Анталья взят под контроль. В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении около полудня сильного лесного пожара в районе Манавгата. По ее данным, в тушении участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. Как заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, обращений от российских туристов из-за лесного пожара в Манавгате не поступало, все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.По словам главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи, за медицинской помощью в результате пожара обратились 62 человека.
https://ru.sputnik.md/20210728/pozhar-antalia--vertolety-tushat-ogon--43338007.html
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пожар, анталья, турция

При пожаре в Анталье погиб человек

11:00 29.07.2021 (обновлено: 11:08 29.07.2021)
210
© AP Photo / Noah BergerПожар
Пожар - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Noah Berger
Информацию о погибшем предоставил министр лесного хозяйства Турции.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В результате бушующих в провинции Анталья пожаров погиб человек, об этом в четверг сообщил министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
"Лесной пожар в Манавгате взят под контроль, но в Аксеки все еще продолжается. К сожалению, в Аксеки у нас есть погибший, 82-летний гражданин. Эвакуированы 18 населенных пунктов", - отметил он в ходе трансляции в Twitter.
Министр также сообщил, что лесной пожар в турецком Манавгате в провинции Анталья взят под контроль.
Incendiu în Antalya - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
Общество
Крупный пожар в Анталье - вертолеты тушат огонь, жителей эвакуируют
Вчера, 16:43
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В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении около полудня сильного лесного пожара в районе Манавгата. По ее данным, в тушении участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. Как заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, обращений от российских туристов из-за лесного пожара в Манавгате не поступало, все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.
По словам главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи, за медицинской помощью в результате пожара обратились 62 человека.
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