Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210729/pridnestrovie-bomba-zdanie-43374151.html
В Приднестровье "заминировали" два здания
В Приднестровье "заминировали" два здания
Приднестровские саперы ищут взрывчатку в тираспольском Доме Советов и бендерском краеведческом музее.
2021-07-29T16:07+0300
2021-07-29T16:26+0300
общество
бомба
тирасполь
бендеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43373774_0:224:2731:1760_1920x0_80_0_0_4e634b915381b2201d8e55c09dff7e9d.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровские саперы ищут взрывчатку в тираспольском Доме Советов и бендерском краеведческом музее. Информация о том, что эти здания заминированы, ранее поступила в милицию.Как говорят очевидцы, прозвучала сирена, затем весь квартал оцепили силовики. Уже несколько часов там дежурят сотрудники в бронежилетах. К месту событий никого не подпускают. Сотрудники ГАИ перекрыли центральную улицу 25 Октября, весь транспорт – в объезд. Недалеко от административного здания находятся группы работников Дома Советов.Аналогичная ситуация в Бендерах. Там якобы заминировали краеведческий музей.Музейных работников и жильцов соседних домов попросили покинуть помещения. На месте работают экстренные службы города.
тирасполь
бендеры
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43373774_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_86de064c2d7cc2f9def44bfed103985b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бомба, тирасполь, бендеры

В Приднестровье "заминировали" два здания

16:07 29.07.2021 (обновлено: 16:26 29.07.2021)
236
© SputnikЗаминирован Дом Советов
Заминирован Дом Советов - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik
Саперы ищут взрывчатку в тираспольском Доме Советов и бендерском краеведческом музее.
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровские саперы ищут взрывчатку в тираспольском Доме Советов и бендерском краеведческом музее. Информация о том, что эти здания заминированы, ранее поступила в милицию.

"Сотрудники ГАИ перекрыли движение по периметру, проведена эвакуации работников. На месте дежурит скорая, прибыли спасатели, пожарные", - пишет в своей группе Viber пресс-служба МВД Приднестровья.

Как говорят очевидцы, прозвучала сирена, затем весь квартал оцепили силовики. Уже несколько часов там дежурят сотрудники в бронежилетах. К месту событий никого не подпускают. Сотрудники ГАИ перекрыли центральную улицу 25 Октября, весь транспорт – в объезд. Недалеко от административного здания находятся группы работников Дома Советов.
© SputnikЗаминирован Дом Советов
Заминирован Дом Советов - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
Заминирован Дом Советов
© Sputnik
Аналогичная ситуация в Бендерах. Там якобы заминировали краеведческий музей.

"О том, что якобы заминировано здание краеведческого музея на ул. Дворянской (бывшей Советской), стало известно около полудня. На месте - экстренные службы города. Саперы проводят поиски возможных взрывчатых веществ", - сообщает пресс-центр МВД.

Музейных работников и жильцов соседних домов попросили покинуть помещения. На месте работают экстренные службы города.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:49Модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС
17:36Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:15Огненная катастрофа в Турции - три человека погибли, начата эвакуация из отелей
16:48Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады
16:39Кто руководит парламентом Молдовы
16:16Парламент проголосовал за состав постоянного бюро
16:07В Приднестровье "заминировали" два здания
15:59В центре Кишинева закроют для движения несколько улиц
15:44Влад Батрынча и Михаил Попшой избраны вице-председателями парламента
15:28Врач рассказала, кому стоит отказаться от дыни
15:09Кто такой Игорь Гросу: что известно о спикере нового парламента
15:04Игорь Гросу избран председателем парламента
14:56В Бразилии выпал снег, появилась угроза дефицита кофе
14:29В полку водолазов прибыло: экзамен сдали еще 16 спасателей
14:08Посол Молдовы в РФ вызван для консультаций
14:04Фракция Партии "Шор" проголосует за кандидата PAS
13:59"Затяжная игра". Политолог - об ультиматуме сенаторов США по "Севпотоку-2"
13:39Майя Санду поздравила граждан с Днем Конституции
13:21Назван фактор, увеличивающий риски тяжелого постковидного синдрома у детей
12:57Срочное предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы и град