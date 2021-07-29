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В Приднестровье "заминировали" два здания
В Приднестровье "заминировали" два здания
Приднестровские саперы ищут взрывчатку в тираспольском Доме Советов и бендерском краеведческом музее.
2021-07-29T16:07+0300
2021-07-29T16:07+0300
2021-07-29T16:26+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровские саперы ищут взрывчатку в тираспольском Доме Советов и бендерском краеведческом музее. Информация о том, что эти здания заминированы, ранее поступила в милицию.Как говорят очевидцы, прозвучала сирена, затем весь квартал оцепили силовики. Уже несколько часов там дежурят сотрудники в бронежилетах. К месту событий никого не подпускают. Сотрудники ГАИ перекрыли центральную улицу 25 Октября, весь транспорт – в объезд. Недалеко от административного здания находятся группы работников Дома Советов.Аналогичная ситуация в Бендерах. Там якобы заминировали краеведческий музей.Музейных работников и жильцов соседних домов попросили покинуть помещения. На месте работают экстренные службы города.
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бомба, тирасполь, бендеры
В Приднестровье "заминировали" два здания
16:07 29.07.2021 (обновлено: 16:26 29.07.2021)
Саперы ищут взрывчатку в тираспольском Доме Советов и бендерском краеведческом музее.
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровские саперы ищут взрывчатку в тираспольском Доме Советов и бендерском краеведческом музее. Информация о том, что эти здания заминированы, ранее поступила в милицию.
"Сотрудники ГАИ перекрыли движение по периметру, проведена эвакуации работников. На месте дежурит скорая, прибыли спасатели, пожарные", - пишет в своей группе Viber пресс-служба МВД Приднестровья.
Как говорят очевидцы, прозвучала сирена, затем весь квартал оцепили силовики. Уже несколько часов там дежурят сотрудники в бронежилетах. К месту событий никого не подпускают. Сотрудники ГАИ перекрыли центральную улицу 25 Октября, весь транспорт – в объезд. Недалеко от административного здания находятся группы работников Дома Советов.
Аналогичная ситуация в Бендерах. Там якобы заминировали краеведческий музей.
"О том, что якобы заминировано здание краеведческого музея на ул. Дворянской (бывшей Советской), стало известно около полудня. На месте - экстренные службы города. Саперы проводят поиски возможных взрывчатых веществ", - сообщает пресс-центр МВД.
Музейных работников и жильцов соседних домов попросили покинуть помещения. На месте работают экстренные службы города.