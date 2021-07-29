https://ru.sputnik.md/20210729/pridnestrovie-bomba-zdanie-43374151.html

В Приднестровье "заминировали" два здания

В Приднестровье "заминировали" два здания

Приднестровские саперы ищут взрывчатку в тираспольском Доме Советов и бендерском краеведческом музее.

2021-07-29T16:07+0300

2021-07-29T16:07+0300

2021-07-29T16:26+0300

общество

бомба

тирасполь

бендеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43373774_0:224:2731:1760_1920x0_80_0_0_4e634b915381b2201d8e55c09dff7e9d.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровские саперы ищут взрывчатку в тираспольском Доме Советов и бендерском краеведческом музее. Информация о том, что эти здания заминированы, ранее поступила в милицию.Как говорят очевидцы, прозвучала сирена, затем весь квартал оцепили силовики. Уже несколько часов там дежурят сотрудники в бронежилетах. К месту событий никого не подпускают. Сотрудники ГАИ перекрыли центральную улицу 25 Октября, весь транспорт – в объезд. Недалеко от административного здания находятся группы работников Дома Советов.Аналогичная ситуация в Бендерах. Там якобы заминировали краеведческий музей.Музейных работников и жильцов соседних домов попросили покинуть помещения. На месте работают экстренные службы города.

тирасполь

бендеры

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бомба, тирасполь, бендеры