https://ru.sputnik.md/20210729/rapiristki-zoloto-rossiya-olimpiada-43388945.html

Рапиристки принесли еще одно золото российской команде на Олимпиаде

Рапиристки принесли еще одно золото российской команде на Олимпиаде

После победы рапиристок в командных соревнованиях на счету сборной России на Играх в Токио – восемь золотых медалей. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T23:27+0300

2021-07-29T23:27+0300

2021-07-29T23:27+0300

олимпиада в токио-2020

токио-2020

россия

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Российские спортсменки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу в командном первенстве по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в Токио и принесли сборной России восьмое золото.В финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34, сообщает РИА Новости. Бронзу завоевала команда Италии.Президент России Владимир Путин поздравил спортсменок с победой, отметив, что их успех станет вкладом в развитие российской школы фехтования.По итогу седьмого дня Олимпиады на счету сборной России стало 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.

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токио-2020, россия