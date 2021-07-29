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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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Рапиристки принесли еще одно золото российской команде на Олимпиаде
Рапиристки принесли еще одно золото российской команде на Олимпиаде
После победы рапиристок в командных соревнованиях на счету сборной России на Играх в Токио – восемь золотых медалей. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T23:27+0300
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Российские спортсменки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу в командном первенстве по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в Токио и принесли сборной России восьмое золото.В финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34, сообщает РИА Новости. Бронзу завоевала команда Италии.Президент России Владимир Путин поздравил спортсменок с победой, отметив, что их успех станет вкладом в развитие российской школы фехтования.По итогу седьмого дня Олимпиады на счету сборной России стало 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.
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токио-2020, россия

Рапиристки принесли еще одно золото российской команде на Олимпиаде

23:27 29.07.2021
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© REUTERS / MAXIM SHEMETOVОлимпийские игры в Токио-2020 - Фехтование
Олимпийские игры в Токио-2020 - Фехтование - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / MAXIM SHEMETOV
После победы рапиристок в командных соревнованиях на счету сборной России на Играх в Токио – восемь золотых медалей.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Российские спортсменки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одержали победу в командном первенстве по фехтованию на рапирах на Олимпиаде в Токио и принесли сборной России восьмое золото.

В финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова победили команду Франции со счетом 45:34, сообщает РИА Новости. Бронзу завоевала команда Италии.
Президент России Владимир Путин поздравил спортсменок с победой, отметив, что их успех станет вкладом в развитие российской школы фехтования.
"Без сомнения, ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы. Молодцы!", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
По итогу седьмого дня Олимпиады на счету сборной России стало 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.
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