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Сильный ветер и град обрушились на Молдову
Сильный ветер и град обрушились на Молдову
В четверг вечером в Молдову пришла непогода: шквалистый ветер валил деревья, сильный дождь затопил улицы столицы. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T22:38+0300
2021-07-29T22:38+0300
2021-07-29T22:38+0300
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. После изнуряющей жары на Молдову обрушился шквалистый ветер, град и ливни.В соцсетях жители разных городов и сел страны делятся фото и видео последствий непогоды.Ранее государственная гидрометеослужба объявил новый "желтый код" метеоопасности в связи с атмосферной нестабильностью. Синоптики сообщили, что предупреждение будет действовать в период с 16.00 до 24.00 четверга."В указанный период на большей части территории ожидаются грозы, местами ливни (15-20 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", – предупредили синоптики.
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погода, молдова
Сильный ветер и град обрушились на Молдову
В четверг вечером в Молдову пришла непогода: шквалистый ветер валил деревья, сильный дождь затопил улицы столицы.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. После изнуряющей жары на Молдову обрушился шквалистый ветер, град и ливни.
В соцсетях жители разных городов и сел страны делятся фото и видео последствий непогоды.
Ранее государственная гидрометеослужба объявил новый "желтый код" метеоопасности в связи с атмосферной нестабильностью. Синоптики сообщили, что предупреждение будет действовать в период с 16.00 до 24.00 четверга.
"В указанный период на большей части территории ожидаются грозы, местами ливни (15-20 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", – предупредили синоптики.