https://ru.sputnik.md/20210729/silnyy-veter-i-grad-obrushilis-na-moldovu-43386638.html

Сильный ветер и град обрушились на Молдову

Сильный ветер и град обрушились на Молдову

В четверг вечером в Молдову пришла непогода: шквалистый ветер валил деревья, сильный дождь затопил улицы столицы. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T22:38+0300

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погода

молдова

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. После изнуряющей жары на Молдову обрушился шквалистый ветер, град и ливни.В соцсетях жители разных городов и сел страны делятся фото и видео последствий непогоды.Ранее государственная гидрометеослужба объявил новый "желтый код" метеоопасности в связи с атмосферной нестабильностью. Синоптики сообщили, что предупреждение будет действовать в период с 16.00 до 24.00 четверга."В указанный период на большей части территории ожидаются грозы, местами ливни (15-20 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", – предупредили синоптики.

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