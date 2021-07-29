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Скандальное решение КС Молдовы: что ждет Республиканский стадион
Скандальное решение КС Молдовы: что ждет Республиканский стадион
Скандальное решение КС Молдовы: зачем США огромная территория в центре Киишнева
2021-07-29T19:13+0300
2021-07-29T19:13+0300
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республиканский стадион
посольство сша
сша
молдова
конституционный суд
кишинев
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Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон об отмене передачи США территории Республиканского стадиона в Кишиневе, принятый парламентским большинством Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову" 3 декабря 2020 года. Выдержку из решения КС зачитала председатель инстанции Домника Маноле. Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева – по улице Тигина, 12, и занимает площадь в 5,1814 гектара.В 2006 году правительство Молдовы под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с этим так и не сложилось, спортивный комплекс лишь демонтировали. Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу ряда депутатов приостановил действие этого решения, а 29 июля 2021 года КС решил и вовсе отменить его. Во время заседания КС перед зданиями инстанции и парламента прошли пикеты, организованные социалистами и коммунистами. Судьбу Республиканского стадиона в Кишиневе обсудили с известным российским журналистом, радиоведущим, писателем и публицистом Арменом Гаспаряном.
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Скандальное решение КС Молдовы: что ждет Республиканский стадион

19:13 29.07.2021
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© Sputnik
В эфире радиостудии Sputnik Молдова с российским журналистом, радиоведущим, писателем и публицистом Арменом Гаспаряном обсудили, зачем США огромная территория под посольство в такой маленькой стране, как Молдова.
Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон об отмене передачи США территории Республиканского стадиона в Кишиневе, принятый парламентским большинством Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову" 3 декабря 2020 года. Выдержку из решения КС зачитала председатель инстанции Домника Маноле.
Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева – по улице Тигина, 12, и занимает площадь в 5,1814 гектара.
В 2006 году правительство Молдовы под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с этим так и не сложилось, спортивный комплекс лишь демонтировали.
Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.
В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу ряда депутатов приостановил действие этого решения, а 29 июля 2021 года КС решил и вовсе отменить его. Во время заседания КС перед зданиями инстанции и парламента прошли пикеты, организованные социалистами и коммунистами.

Судьбу Республиканского стадиона в Кишиневе обсудили с известным российским журналистом, радиоведущим, писателем и публицистом Арменом Гаспаряном.
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