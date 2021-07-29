https://ru.sputnik.md/20210729/skandalnoe-reshenie-sud-moldova-chto-zhdet-respublikanskiy-stadion-43380076.html

Скандальное решение КС Молдовы: что ждет Республиканский стадион

Скандальное решение КС Молдовы: что ждет Республиканский стадион

Скандальное решение КС Молдовы: зачем США огромная территория в центре Киишнева

2021-07-29T19:13+0300

2021-07-29T19:13+0300

2021-07-29T19:13+0300

радио

республиканский стадион

посольство сша

сша

молдова

конституционный суд

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43380248_0:0:3293:1852_1920x0_80_0_0_5f11697ffe108b10c058dcd5de2f6c21.png

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон об отмене передачи США территории Республиканского стадиона в Кишиневе, принятый парламентским большинством Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову" 3 декабря 2020 года. Выдержку из решения КС зачитала председатель инстанции Домника Маноле. Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева – по улице Тигина, 12, и занимает площадь в 5,1814 гектара.В 2006 году правительство Молдовы под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с этим так и не сложилось, спортивный комплекс лишь демонтировали. Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу ряда депутатов приостановил действие этого решения, а 29 июля 2021 года КС решил и вовсе отменить его. Во время заседания КС перед зданиями инстанции и парламента прошли пикеты, организованные социалистами и коммунистами. Судьбу Республиканского стадиона в Кишиневе обсудили с известным российским журналистом, радиоведущим, писателем и публицистом Арменом Гаспаряном.

сша

молдова

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, республиканский стадион, посольство сша, сша, молдова, конституционный суд, кишинев