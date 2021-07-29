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Социалисты готовы провести референдум по Республиканскому стадиону
Социалисты готовы провести референдум по Республиканскому стадиону
Глава ПСРМ Игорь Додон заявил, что его партия готова бороться за то, чтобы на территории стадиона не было посольства США. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T21:43+0300
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общество
республиканский стадион
игорь додон
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Игорь Додон объявил, что в молдавской столице может пройти консультативный референдум, чтобы узнать мнение кишиневцев относительно идеи передать территорию Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США. Глава ПСРМ заявил, что подавляющее большинство кишиневцев категорически против этой сделки с американцами.
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республиканский стадион, игорь додон

Социалисты готовы провести референдум по Республиканскому стадиону

21:43 29.07.2021
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© Sputnik / Mihai CarausЗаброшенные здания Кишинева
Заброшенные здания Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Глава ПСРМ Игорь Додон заявил, что его партия готова бороться за то, чтобы на территории стадиона не было посольства США.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Игорь Додон объявил, что в молдавской столице может пройти консультативный референдум, чтобы узнать мнение кишиневцев относительно идеи передать территорию Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США.

"Мы, социалисты, вернули кишиневцам Республиканский стадион, а ПДС, отдала его американцам, тем самым завершив то, что начал Плахотнюк. Должны ли мы проконсультироваться по этому вопросу с людьми? Уверен, что должны", – заявил Додон в ходе эфира на одном из молдавских телеканалов.

Глава ПСРМ заявил, что подавляющее большинство кишиневцев категорически против этой сделки с американцами.

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