https://ru.sputnik.md/20210729/sotsialisty-gotovy-provesti-referendum-po-respublikanskomu-stadionu-43387135.html
Социалисты готовы провести референдум по Республиканскому стадиону
Социалисты готовы провести референдум по Республиканскому стадиону
Глава ПСРМ Игорь Додон заявил, что его партия готова бороться за то, чтобы на территории стадиона не было посольства США. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T21:43+0300
2021-07-29T21:43+0300
2021-07-29T21:43+0300
общество
республиканский стадион
игорь додон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/0c/33214734_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_742b72cd796de7e9638845a49b258c84.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Игорь Додон объявил, что в молдавской столице может пройти консультативный референдум, чтобы узнать мнение кишиневцев относительно идеи передать территорию Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США. Глава ПСРМ заявил, что подавляющее большинство кишиневцев категорически против этой сделки с американцами.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/0c/33214734_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5ba79264c75a0442cff8d65c0acfdda.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
республиканский стадион, игорь додон
Социалисты готовы провести референдум по Республиканскому стадиону
Глава ПСРМ Игорь Додон заявил, что его партия готова бороться за то, чтобы на территории стадиона не было посольства США.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Игорь Додон объявил, что в молдавской столице может пройти консультативный референдум, чтобы узнать мнение кишиневцев относительно идеи передать территорию Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США.
"Мы, социалисты, вернули кишиневцам Республиканский стадион, а ПДС, отдала его американцам, тем самым завершив то, что начал Плахотнюк. Должны ли мы проконсультироваться по этому вопросу с людьми? Уверен, что должны", – заявил Додон в ходе эфира на одном из молдавских телеканалов.
Глава ПСРМ заявил, что подавляющее большинство кишиневцев категорически против этой сделки с американцами.