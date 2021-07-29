https://ru.sputnik.md/20210729/sotsialisty-gotovy-provesti-referendum-po-respublikanskomu-stadionu-43387135.html

Социалисты готовы провести референдум по Республиканскому стадиону

Социалисты готовы провести референдум по Республиканскому стадиону

Глава ПСРМ Игорь Додон заявил, что его партия готова бороться за то, чтобы на территории стадиона не было посольства США. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T21:43+0300

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общество

республиканский стадион

игорь додон

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Игорь Додон объявил, что в молдавской столице может пройти консультативный референдум, чтобы узнать мнение кишиневцев относительно идеи передать территорию Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США. Глава ПСРМ заявил, что подавляющее большинство кишиневцев категорически против этой сделки с американцами.

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2021

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республиканский стадион, игорь додон