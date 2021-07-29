https://ru.sputnik.md/20210729/sotsseti-aktivno-ispolzuyut-moshenniki-dlya-finansovykh-piramid-43353521.html

Соцсети активно используются мошенниками для финансовых пирамид - Банк РФ

Соцсети активно используются мошенниками для финансовых пирамид - Банк РФ

Сотрудник Центробанка России рассказал, почему в социальных сетях активизировались финансовые пирамиды. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T09:25+0300

2021-07-29T09:25+0300

2021-07-29T09:32+0300

экономика

россия

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Чтобы не оставлять никаких координат для отслеживания, организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих проектов, зачастую обходясь без сайта. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.По словам эксперта, для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах, — и, в общем, живут так, как мечтают многие."Их принцип: хватай, пока есть, пользуйся моментом, пока клиент тебе верит. Причем мошенники не оставляют практически никаких координат, по которым их можно найти вживую", — отметил Лях.Если же речь идет об организации, имеющей хоть какое-то зарегистрированное юрлицо, то очень часто местом "прописки" выбирается иностранное государство — от ЮАР до Новой Зеландии. Это, пояснил собеседник агентства, делается, чтобы, с одной стороны, показать свою легальность, определенную успешность, а с другой стороны — чтобы правоохранительные органы и Банк России не дотянулись до них оперативно."Если это именно онлайн-проект, то его организаторы создают, как правило, видимость деятельности и присутствия в интернет-пространстве. Иногда у них есть почтовый ящик где-то на зарубежном сервере или даже адрес офиса. Но на самом деле зачастую адрес придуман, что называется, "из головы", он даже не ищется в интернете", — заключил Лях.

https://ru.sputnik.md/20210309/Moshenniki-voruyut-dannye-bankovskikh-kart-s-pomoschyu-poddelnoy-ankety-Pochty-Moldovy-33920561.html

https://ru.sputnik.md/20210425/Finansovaya-piramida-iz-chego-ona-sdelana---rasskazali-eksperty-34520597.html

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