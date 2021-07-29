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Соцсети активно используются мошенниками для финансовых пирамид - Банк РФ
Соцсети активно используются мошенниками для финансовых пирамид - Банк РФ
Сотрудник Центробанка России рассказал, почему в социальных сетях активизировались финансовые пирамиды. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T09:25+0300
2021-07-29T09:32+0300
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Чтобы не оставлять никаких координат для отслеживания, организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих проектов, зачастую обходясь без сайта. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.По словам эксперта, для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах, — и, в общем, живут так, как мечтают многие."Их принцип: хватай, пока есть, пользуйся моментом, пока клиент тебе верит. Причем мошенники не оставляют практически никаких координат, по которым их можно найти вживую", — отметил Лях.Если же речь идет об организации, имеющей хоть какое-то зарегистрированное юрлицо, то очень часто местом "прописки" выбирается иностранное государство — от ЮАР до Новой Зеландии. Это, пояснил собеседник агентства, делается, чтобы, с одной стороны, показать свою легальность, определенную успешность, а с другой стороны — чтобы правоохранительные органы и Банк России не дотянулись до них оперативно."Если это именно онлайн-проект, то его организаторы создают, как правило, видимость деятельности и присутствия в интернет-пространстве. Иногда у них есть почтовый ящик где-то на зарубежном сервере или даже адрес офиса. Но на самом деле зачастую адрес придуман, что называется, "из головы", он даже не ищется в интернете", — заключил Лях.
https://ru.sputnik.md/20210309/Moshenniki-voruyut-dannye-bankovskikh-kart-s-pomoschyu-poddelnoy-ankety-Pochty-Moldovy-33920561.html
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Соцсети активно используются мошенниками для финансовых пирамид - Банк РФ

09:25 29.07.2021 (обновлено: 09:32 29.07.2021)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБиржа
Биржа - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Сотрудник Центробанка России рассказал, почему в социальных сетях активизировались финансовые пирамиды.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Чтобы не оставлять никаких координат для отслеживания, организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих проектов, зачастую обходясь без сайта. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Мы видим, что финансовые пирамиды все чаще появляются в соцсетях — причем зачастую создатели таких схем не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта. Они создают контент, который живет очень недолго ("Предложение действует не более 24 часов"), и распространяют его исключительно через социальные сети — например, делают Live в Instagram", — рассказал он.

По словам эксперта, для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах, — и, в общем, живут так, как мечтают многие.
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"Их принцип: хватай, пока есть, пользуйся моментом, пока клиент тебе верит. Причем мошенники не оставляют практически никаких координат, по которым их можно найти вживую", — отметил Лях.
Если же речь идет об организации, имеющей хоть какое-то зарегистрированное юрлицо, то очень часто местом "прописки" выбирается иностранное государство — от ЮАР до Новой Зеландии. Это, пояснил собеседник агентства, делается, чтобы, с одной стороны, показать свою легальность, определенную успешность, а с другой стороны — чтобы правоохранительные органы и Банк России не дотянулись до них оперативно.
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"Если это именно онлайн-проект, то его организаторы создают, как правило, видимость деятельности и присутствия в интернет-пространстве. Иногда у них есть почтовый ящик где-то на зарубежном сервере или даже адрес офиса. Но на самом деле зачастую адрес придуман, что называется, "из головы", он даже не ищется в интернете", — заключил Лях.
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