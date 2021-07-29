https://ru.sputnik.md/20210729/srochnoe-preduprezhdenie-sinoptikov-na-moldovu-nadvigayutsya-grozy-i-grad-43365231.html
Срочное предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы и град
Срочное предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы и град
Молдавские метеорологи прогнозируют неблагоприятные погодные условия: грозы, ливни, град, шквалистый ветер до конца понедельника. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T12:57+0300
2021-07-29T12:57+0300
2021-07-29T13:54+0300
молдова
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила в четверг новый "желтый код" метеоопасности в связи с атмосферной нестабильностью. Предупреждение будет действовать в период с 16.00 до 24.00 29 июля."В указанный период на большей части территории ожидаются грозы, местами ливни (15-20 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Чего нельзя делать во время грозы?Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.
https://ru.sputnik.md/20210617/chto-nelzya-delat-v-grozu-top-sovetov-photo-grafika-35150956.html
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молдова
Срочное предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы и град
12:57 29.07.2021 (обновлено: 13:54 29.07.2021)
Молдавские метеорологи прогнозируют неблагоприятные погодные условия: грозы, ливни, град, шквалистый ветер до конца понедельника.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила в четверг новый "желтый код" метеоопасности в связи с атмосферной нестабильностью. Предупреждение будет действовать в период с 16.00 до 24.00 29 июля.
"В указанный период на большей части территории ожидаются грозы, местами ливни (15-20 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Чего нельзя делать во время грозы?
Поражение молнией происходит обычно на открытых пространствах. Напоминаем о важных правилах, которые помогут обезопасить себя от этого природного явления.
Ни в коем случае нельзя прятаться под деревом. Молния в первую очередь направляет свое действие именно на высокие предметы. Особенно опасными считаются дубы, ели, тополя и сосны.
Не стоит покидать укрытие сразу после дождя. Помните, что опасность получить удар током сохраняется до тех пор, пока слышен гром. Чтобы определить, на каком расстоянии от вас находится молния, попробуйте засечь время между вспышкой света и раскатом. За три секунды звук проходит примерно один километр. Если вы видите, что время от вспышки молнии до грома сокращается, то это значит, что гроза приближается и нужно немедленно идти в укрытие.