https://ru.sputnik.md/20210729/tatyana-salkutsan-vyshla-v-polufinal-olimpiady-43376249.html

Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады

Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады

Пловчиха Татьяна Салкуцан пришла к финишу четвертой, показав результат 2:09.98 на дистанции 200 метров на спине

2021-07-29T16:48+0300

2021-07-29T16:48+0300

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олимпиада в токио-2020

плавание

татьяна салкуцан

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КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Пловчиха Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.Молдавская спортсменка пришла к финишу четвертой, показав результат 2:09.98 на дистанции 200 метров на спине. Это и новый рекорд Молдовы на этой дистанции.Выход Татьяны Салкуцан в полуфинал стал первым для молдавских пловцов на Олимпийских играх после 25-летнего перерыва."Рада, что мне удалось добиться хорошего результата на моей любимой дистанции 200 метров на спине. Сделаю все возможное, чтобы выйти в финал ", — сказала спортсменка.

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2021

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плавание, татьяна салкуцан