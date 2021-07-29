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Олимпиада в Токио-2020
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Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады
Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады
Пловчиха Татьяна Салкуцан пришла к финишу четвертой, показав результат 2:09.98 на дистанции 200 метров на спине
2021-07-29T16:48+0300
2021-07-29T16:48+0300
олимпиада в токио-2020
плавание
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КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Пловчиха Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.Молдавская спортсменка пришла к финишу четвертой, показав результат 2:09.98 на дистанции 200 метров на спине. Это и новый рекорд Молдовы на этой дистанции.Выход Татьяны Салкуцан в полуфинал стал первым для молдавских пловцов на Олимпийских играх после 25-летнего перерыва."Рада, что мне удалось добиться хорошего результата на моей любимой дистанции 200 метров на спине. Сделаю все возможное, чтобы выйти в финал ", — сказала спортсменка.
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плавание, татьяна салкуцан

Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады

16:48 29.07.2021
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© PhotoТатьяна Салкуцан на открытии Олимпиады в Токио
Татьяна Салкуцан на открытии Олимпиады в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Photo
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Это первый выход в полуфинал для молдавских пловцов спустя четверть века неудач.
КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Пловчиха Татьяна Салкуцан вышла в полуфинал Олимпиады в Токио.
Молдавская спортсменка пришла к финишу четвертой, показав результат 2:09.98 на дистанции 200 метров на спине. Это и новый рекорд Молдовы на этой дистанции.
Выход Татьяны Салкуцан в полуфинал стал первым для молдавских пловцов на Олимпийских играх после 25-летнего перерыва.
"Рада, что мне удалось добиться хорошего результата на моей любимой дистанции 200 метров на спине. Сделаю все возможное, чтобы выйти в финал ", — сказала спортсменка.
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