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В Бразилии выпал снег, появилась угроза дефицита кофе
В Бразилии выпал снег, появилась угроза дефицита кофе
Холодный циклон достиг Бразилии, температура опустилась до -10
2021-07-29T14:56+0300
2021-07-29T14:56+0300
общество
кофе
снег
бразилия
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Холодный циклон достиг Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, передает РИА Новости.Осадки в виде снега выпали как минимум в 13 городах штата, в некоторых районах прошел град. Сообщается, что гибель кофейных плантаций от заморозков приведет к росту мировых цен на кофе.В ближайшие дни метеорологи прогнозируют понижение температур и снег. Самые низкие температуры в этом году могут быть зарегистрированы в южных регионах в пятницу и субботу. Так, в четверг снег может пойти в другом южном штате - Санта-Катарина. В среду столбики термометров там опускались почти до -8 градусов Цельсия, ожидается понижение до -10.
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кофе, снег, бразилия

В Бразилии выпал снег, появилась угроза дефицита кофе

14:56 29.07.2021
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© Photo : Telegram / РИА НовостиНа юге Бразилии выпал снег,
На юге Бразилии выпал снег, - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Photo : Telegram / РИА Новости
Большинство жителей Бразилии с радостью встретили снежную погоду и принялись играть в снежки.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Холодный циклон достиг Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, передает РИА Новости.

Осадки в виде снега выпали как минимум в 13 городах штата, в некоторых районах прошел град.
Сообщается, что гибель кофейных плантаций от заморозков приведет к росту мировых цен на кофе.

В ближайшие дни метеорологи прогнозируют понижение температур и снег. Самые низкие температуры в этом году могут быть зарегистрированы в южных регионах в пятницу и субботу. Так, в четверг снег может пойти в другом южном штате - Санта-Катарина. В среду столбики термометров там опускались почти до -8 градусов Цельсия, ожидается понижение до -10.
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