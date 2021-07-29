https://ru.sputnik.md/20210729/v-brazilii-vypal-sneg-poyavilas-ugroza-defitsita-kofe-43362633.html

В Бразилии выпал снег, появилась угроза дефицита кофе

В Бразилии выпал снег, появилась угроза дефицита кофе

Холодный циклон достиг Бразилии, температура опустилась до -10

2021-07-29T14:56+0300

2021-07-29T14:56+0300

2021-07-29T14:56+0300

общество

кофе

снег

бразилия

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Холодный циклон достиг Бразилии, в среду в некоторых районах самого южного штата страны Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег, передает РИА Новости.Осадки в виде снега выпали как минимум в 13 городах штата, в некоторых районах прошел град. Сообщается, что гибель кофейных плантаций от заморозков приведет к росту мировых цен на кофе.В ближайшие дни метеорологи прогнозируют понижение температур и снег. Самые низкие температуры в этом году могут быть зарегистрированы в южных регионах в пятницу и субботу. Так, в четверг снег может пойти в другом южном штате - Санта-Катарина. В среду столбики термометров там опускались почти до -8 градусов Цельсия, ожидается понижение до -10.

бразилия

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кофе, снег, бразилия