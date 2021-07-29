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Российский актер Владимир Стеклов попал в больницу с COVID-19
Российский актер Владимир Стеклов попал в больницу с COVID-19
Народный артист России находится в одной из московских больниц. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T12:30+0300
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Народного артиста РФ Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости представитель актера.Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. С 1996 года работает в театре "Школа современной пьесы". В кино сыграл несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", " Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".
https://ru.sputnik.md/20210201/vrus-vernulsya-izvestnyy-rossiyskiy-akter--o-povtornom-lechenii-ot-covid-19-33453707.html
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Российский актер Владимир Стеклов попал в больницу с COVID-19

12:30 29.07.2021
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© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Народный артист России находится в одной из московских больниц.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Народного артиста РФ Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости представитель актера.
"Да, он госпитализирован, его увезли на скорой", - сказала собеседница агентства.
Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. С 1996 года работает в театре "Школа современной пьесы". В кино сыграл несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", " Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".
Александр Збруев - Sputnik Молдова, 1920, 01.02.2021
Коронавирус
Вирус вернулся: известный российский актер – о повторном лечении от COVID-19
1 февраля, 22:34
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