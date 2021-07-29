Коронавирус
Российский актер Владимир Стеклов попал в больницу с COVID-19
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© Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Народный артист России находится в одной из московских больниц.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Народного артиста РФ Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости представитель актера.
"Да, он госпитализирован, его увезли на скорой", - сказала собеседница агентства.
Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. С 1996 года работает в театре "Школа современной пьесы". В кино сыграл несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", " Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".