https://ru.sputnik.md/20210729/vladimir-steklov-popal-bolnitsu-s-covid-19-43361657.html

Российский актер Владимир Стеклов попал в больницу с COVID-19

Российский актер Владимир Стеклов попал в больницу с COVID-19

Народный артист России находится в одной из московских больниц. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T12:30+0300

2021-07-29T12:30+0300

2021-07-29T12:30+0300

коронавирус

россия

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Народного артиста РФ Владимира Стеклова госпитализировали с коронавирусом, сообщила РИА Новости представитель актера.Владимиру Стеклову 73 года. Он родился 3 января 1948 года в Караганде. Закончил Астраханское театральное училище. С 1996 года работает в театре "Школа современной пьесы". В кино сыграл несколько десятков ролей, в том числе в фильмах "Гардемарины, вперед!", " Узник замка Иф", "Мастер и Маргарита", "Чемоданы Тульса Люпера: От Сарка до конца", в сериалах "Петербургские тайны", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Кадетство", "Молодежка".

https://ru.sputnik.md/20210201/vrus-vernulsya-izvestnyy-rossiyskiy-akter--o-povtornom-lechenii-ot-covid-19-33453707.html

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