https://ru.sputnik.md/20210729/vrach-otkaz-dynea-43359515.html

Врач рассказала, кому стоит отказаться от дыни

Врач рассказала, кому стоит отказаться от дыни

Врач-диетолог рассказала, кому стоит отказаться от дыни

2021-07-29T15:28+0300

2021-07-29T15:28+0300

2021-07-29T15:28+0300

здоровье

дыня

диетолог

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Один из самых популярных летних продуктов, как оказалось, подходит далеко не всем. Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала РИА Новости, кому лучше воздержаться от употребления дыни."Дыня — сложный для переваривания продукт, несмотря на свою невысокую калорийность: около 35 килокалорий на 100 граммов продукта. Не следует есть дыню натощак или вместе с другой пищей, в том числе с фруктами, это может вызвать газообразование или диарею. Лучший вариант — подождать час после еды", — сказала Ольга Кораблева.По словам диетолога, если есть обострение гастрита, острый панкреатит, холецистит, язвенная болезнь, то дыню лучше исключить из рациона."Поскольку дыня действует как мягкое слабительное, ее не нужно употреблять при любых нарушениях в работе кишечника: продукт может усилить уже имеющиеся проблемы", — предупредила специалист.

https://ru.sputnik.md/20210724/komu-arbuz-ne-tovarisch-dietolog-rasskazala-podrobnosti-43116903.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дыня, диетолог