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Все секреты молдавской Конституции
Все секреты молдавской Конституции
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" вспоминаем годовщину принятия Конституции Молдовы и ввода российских миротворцев в Приднестровье. 29.07.2021, Sputnik Молдова
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Конституция Республики Молдова была принята 29 июля 1994 года и вступила в силу 27 августа того же года. Высший закон предусматривает, что Молдова является суверенным, независимым, унитарным и неделимым государством. Насколько прогрессивной на тот момент являлась молдавская Конституция и чего в ней не хватает? А также - на левом берегу Днестра сегодня отмечают День миротворца - 29 июля 1992 года на военном аэродроме в Тирасполе высадились военнослужащие Российской Федерации. Началась миротворческая операция. Насколько она успешна и стала ли РФ гарантом мира? Как бы развивалась ситуация без миротворческих сил и зачем в Приднестровье введено уголовное преследование за отрицание миссии российских миротворцев - обо всем этом расскажут эксперты: бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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видео, миротворцы, утро на sputnik’e, конституция, тирасполь, молдова, приднестровье, кишинев

Все секреты молдавской Конституции

08:30 29.07.2021 (обновлено: 09:23 29.07.2021)
182
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" вспоминаем годовщину принятия Конституции Молдовы и ввода российских миротворцев в Приднестровье.
Конституция Республики Молдова была принята 29 июля 1994 года и вступила в силу 27 августа того же года. Высший закон предусматривает, что Молдова является суверенным, независимым, унитарным и неделимым государством. Насколько прогрессивной на тот момент являлась молдавская Конституция и чего в ней не хватает? А также - на левом берегу Днестра сегодня отмечают День миротворца - 29 июля 1992 года на военном аэродроме в Тирасполе высадились военнослужащие Российской Федерации. Началась миротворческая операция. Насколько она успешна и стала ли РФ гарантом мира? Как бы развивалась ситуация без миротворческих сил и зачем в Приднестровье введено уголовное преследование за отрицание миссии российских миротворцев - обо всем этом расскажут эксперты: бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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