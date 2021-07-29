https://ru.sputnik.md/20210729/vse-sekrety-moldavskoy-konstitutsii-43344943.html

Все секреты молдавской Конституции

Все секреты молдавской Конституции

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" вспоминаем годовщину принятия Конституции Молдовы и ввода российских миротворцев в Приднестровье. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T08:30+0300

2021-07-29T08:30+0300

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конституция

тирасполь

молдова

приднестровье

кишинев

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Конституция Республики Молдова была принята 29 июля 1994 года и вступила в силу 27 августа того же года. Высший закон предусматривает, что Молдова является суверенным, независимым, унитарным и неделимым государством. Насколько прогрессивной на тот момент являлась молдавская Конституция и чего в ней не хватает? А также - на левом берегу Днестра сегодня отмечают День миротворца - 29 июля 1992 года на военном аэродроме в Тирасполе высадились военнослужащие Российской Федерации. Началась миротворческая операция. Насколько она успешна и стала ли РФ гарантом мира? Как бы развивалась ситуация без миротворческих сил и зачем в Приднестровье введено уголовное преследование за отрицание миссии российских миротворцев - обо всем этом расскажут эксперты: бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

тирасполь

молдова

приднестровье

кишинев

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2021

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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видео, миротворцы, утро на sputnik’e, конституция, тирасполь, молдова, приднестровье, кишинев