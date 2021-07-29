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Второе заседание новоизбранного парламента Молдовы
Второе заседание новоизбранного парламента Молдовы
На втором заседании законодательный форум XI созыва должен соблюсти целый ряд процедур. Учредительное заседание парламента состоялось в понедельник, 26 июля. 29.07.2021, Sputnik Молдова
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видео
парламент
молдова
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Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию второго заседания после избрания законодательного собрания страны. Согласно молдавскому законодательству, парламентские фракции формируются в течение 10 дней после официального учреждения законодательного органа нового созыва. Они будут вести деятельность по своему регламенту и должны состоять не менее чем из пяти избранных депутатов.После избираются председатель, вице-спикеры и формируется Постоянное бюро законодательного органа. Для избрания спикера в парламенте по запросу фракций создается комиссия. Спикер избирается на тот же срок, что и весь состав парламента, тайным голосованием.Вице-председатели выбираются по предложению спикера после консультаций с фракциями открытым голосованием большинством голосов избранных депутатов.Постоянное бюро парламента – это рабочий орган Законодательного собрания, который формируется с учетом пропорционального представительства фракций. В его состав входят спикер и вице-спикеры.Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.По избирательному списку PAS в парламент прошли 63 депутата: Игорь Гросу, Наталья Гаврилица, Михай Попшой, Сергей Литвиненко, Андрей Спыну, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Владимир Боля, Вероника Рошка, Лилиан Карп, Наталья Давидович, Олеся Стамате, Лариса Волох, Дан Перчун, Ион Гроза, Вирджилиу Пысларюк, Валентина Маник, Василе Шоймару, Думитру Алайба, Раду Мариан, Галина Сажин, Петру Фрунзе, Оазу Нантой, Василе Градинару, Артур Мижа, Анна Раку, Михаил Друца, Марчела Адам, Адриан Белый, Мариана Кушнир, Думитру Бурдянски, Александр Трубка, Олег Канацуй, Игор Талмазан, Марина Морозова, Ерсилия Катрави, Лариса Новак, Серджиу Лазареску, Андриан Кептонар, Мария Гонца, Борис Маркоч, Адриан Бэлуцел, Артемие Кэтэной, Инна Кошеру, Мария Панку, Ион Шпак, Ион Бабич, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Марчела Нистор, Росиан Василой, Еуджениу Синкевич, Юрие Пэсат, Георге Иким, Игорь Кирияк, Юлия Даскэлу, Ефимия Бандалак, Лилиана Гросу, Георге Агеоргиесей, Зинаида Попа, Виктория Казаку, Виталие Жакот, Дориан Истратий.От избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) в парламент прошли 32 депутата: Владимир Воронин, Игорь Додон, Зинаида Гречаная, Влад Батрынча, Олег Рейдман, Богдан Цырдя, Алла Долинца, Алла Пилипецкая, Елена Боднаренко, Александр Суходольский, Константин Старыш, Эдуард Смирнов, Корнелиу Фуркулицэ, Вячеслав Нигай, Ирина Лозован, Татьяна Кунецки, Федор Гагауз, Валериу Мудук, Адела Рэиляну, Алла Дарованная, Василе Боля, Владимир Односталко, Инга Сибова, Петру Бурдужа, Раду Мудряк, Саид-Мухмат Амаев, Кирилл Татарлы, Елена Белякова, Светлана Кэпэцинэ, Иванна Коксал, Николай Русол, Григоре Новак.От Партии "Шор" прошли шесть народных избранников: Илан Шор, Марина Таубер, Денис Уланов, Петру Жардан, Регина Апостолова, Вадим Фотеску.
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видео, парламент, молдова

Второе заседание новоизбранного парламента Молдовы

10:00 29.07.2021 (обновлено: 10:08 29.07.2021)
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© Video: Youtube / Parlamentul Republicii Moldova
На втором заседании законодательный форум XI созыва должен соблюсти целый ряд процедур. Учредительное заседание парламента состоялось в понедельник, 26 июля.
Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию второго заседания после избрания законодательного собрания страны.
Согласно молдавскому законодательству, парламентские фракции формируются в течение 10 дней после официального учреждения законодательного органа нового созыва. Они будут вести деятельность по своему регламенту и должны состоять не менее чем из пяти избранных депутатов.
После избираются председатель, вице-спикеры и формируется Постоянное бюро законодательного органа. Для избрания спикера в парламенте по запросу фракций создается комиссия. Спикер избирается на тот же срок, что и весь состав парламента, тайным голосованием.
Вице-председатели выбираются по предложению спикера после консультаций с фракциями открытым голосованием большинством голосов избранных депутатов.
Постоянное бюро парламента – это рабочий орган Законодательного собрания, который формируется с учетом пропорционального представительства фракций. В его состав входят спикер и вице-спикеры.

Конституционный суд Молдовы признал итоги досрочных парламентских выборов, которые прошли в республике 11 июля, а также утвердил мандаты 101 избранного депутата. По итогам выборов пропрезидентская Партия "Действие и солидарность" (PAS) получила 63 мандата, Блок ПКРМ и ПСРМ - 32 мандата и Партия "Шор" - шесть мандатов.
По избирательному списку PAS в парламент прошли 63 депутата: Игорь Гросу, Наталья Гаврилица, Михай Попшой, Сергей Литвиненко, Андрей Спыну, Лилиана Николаеску-Онофрей, Дойна Герман, Владимир Боля, Вероника Рошка, Лилиан Карп, Наталья Давидович, Олеся Стамате, Лариса Волох, Дан Перчун, Ион Гроза, Вирджилиу Пысларюк, Валентина Маник, Василе Шоймару, Думитру Алайба, Раду Мариан, Галина Сажин, Петру Фрунзе, Оазу Нантой, Василе Градинару, Артур Мижа, Анна Раку, Михаил Друца, Марчела Адам, Адриан Белый, Мариана Кушнир, Думитру Бурдянски, Александр Трубка, Олег Канацуй, Игор Талмазан, Марина Морозова, Ерсилия Катрави, Лариса Новак, Серджиу Лазареску, Андриан Кептонар, Мария Гонца, Борис Маркоч, Адриан Бэлуцел, Артемие Кэтэной, Инна Кошеру, Мария Панку, Ион Шпак, Ион Бабич, Анжела Мунтяну-Пожога, Виктор Спыну, Марчела Нистор, Росиан Василой, Еуджениу Синкевич, Юрие Пэсат, Георге Иким, Игорь Кирияк, Юлия Даскэлу, Ефимия Бандалак, Лилиана Гросу, Георге Агеоргиесей, Зинаида Попа, Виктория Казаку, Виталие Жакот, Дориан Истратий.
От избирательного блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) в парламент прошли 32 депутата: Владимир Воронин, Игорь Додон, Зинаида Гречаная, Влад Батрынча, Олег Рейдман, Богдан Цырдя, Алла Долинца, Алла Пилипецкая, Елена Боднаренко, Александр Суходольский, Константин Старыш, Эдуард Смирнов, Корнелиу Фуркулицэ, Вячеслав Нигай, Ирина Лозован, Татьяна Кунецки, Федор Гагауз, Валериу Мудук, Адела Рэиляну, Алла Дарованная, Василе Боля, Владимир Односталко, Инга Сибова, Петру Бурдужа, Раду Мудряк, Саид-Мухмат Амаев, Кирилл Татарлы, Елена Белякова, Светлана Кэпэцинэ, Иванна Коксал, Николай Русол, Григоре Новак.
От Партии "Шор" прошли шесть народных избранников: Илан Шор, Марина Таубер, Денис Уланов, Петру Жардан, Регина Апостолова, Вадим Фотеску.
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