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Журавлев: почему Россия не признает независимость Приднестровья
Журавлев: почему Россия не признает независимость Приднестровья
Эксперт определил характер противоречий между Приднестровьем и Молдовой, рассказав, к чему стремилось тогдашнее руководство страны.
2021-07-29T09:00+0300
2021-07-29T09:00+0300
2021-07-29T09:16+0300
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Журавлев: почему Россия не признает независимость Приднестровья
Журавлев: почему Россия не признает независимость Приднестровья
Приднестровье для России не является национальным государством, поскольку Приднестровская Республика входит в состав Молдовы. Противоречия между Молдовой и Приднестровьем носят политический, а не национальный или культурный характер. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.Как бы ни относились к Абхазии, привел пример Журавлев, это национальное государство. Именно поэтому, в отличие от многих других стран, Россия его признала. "Когда молдавская милиция перешла реку (Днестр – прим. ред.), и начались бои, со стороны Приднестровья погибло несколько человек – все они были этническими молдаванами. Никто не говорил о том, что вот это русские, а это молдаване", - говорит эксперт.Журавлев подчеркнул, что это конфликт политического выбора: Приднестровье хотело сохранить союз с Россией и то культурное, что осталось от СССР.
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Журавлев: почему Россия не признает независимость Приднестровья
09:00 29.07.2021 (обновлено: 09:16 29.07.2021)
Эксперт определил характер противоречий между Приднестровьем и Молдовой, рассказав, к чему стремилось тогдашнее руководство страны.
Приднестровье для России не является национальным государством, поскольку Приднестровская Республика входит в состав Молдовы. Противоречия между Молдовой и Приднестровьем носят политический, а не национальный или культурный характер. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал генеральный директор Института региональных проблем (РФ) Дмитрий Журавлев.
"Приднестровье хотело жить так, как оно считало нужным, а Молдавия хотела силой навязать Приднестровью свою позицию. Но при этом исторических противоречий, где Приднестровье – это одна страна, а Молдова – другая, нет", - считает эксперт.
Как бы ни относились к Абхазии, привел пример Журавлев, это национальное государство. Именно поэтому, в отличие от многих других стран, Россия его признала.
"Когда молдавская милиция перешла реку (Днестр – прим. ред.), и начались бои, со стороны Приднестровья погибло несколько человек – все они были этническими молдаванами. Никто не говорил о том, что вот это русские, а это молдаване", - говорит эксперт.
Журавлев подчеркнул, что это конфликт политического выбора: Приднестровье хотело сохранить союз с Россией и то культурное, что осталось от СССР.
"Тогдашнее руководство Молдовы так сильно хотело на Запад, что было готово сломать и отбросить все то, что строилось многие годы в период Молдавской Советской Республики", - заключил собеседник.