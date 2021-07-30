https://ru.sputnik.md/20210730/aleksandr-pynzar-prokommentiroval-svoe-zaderzhanie-43434313.html

Александр Пынзарь прокомментировал свое задержание

Александр Пынзарь прокомментировал свое задержание

В социальных сетях появилось обращение от лица задержанного бывшего главы Генерального инспектората полиции и министра обороны. 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T19:47+0300

2021-07-30T19:47+0300

2021-07-30T19:47+0300

общество

полиция

прокуратура

александр пынзарь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2633/35/26333589_0:91:1727:1062_1920x0_80_0_0_f0a613a7571ad6c6c6ed8c678a814f3a.jpg

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. На странице Александра Пынзаря в Facebook появилось обращение от его лица. Напомним, экс-главу Генинспектората полиции задержали в пятницу."Я знал о "добрых намерениях" некоторых людей в отношении меня и не удивлен. <...> Я не нарушал законодательства и буду максимально прозрачным и открытым, — говорится в обращении. — Я несу ответственность за каждое свое действие, но только за то, что я делал, а не за то, что "некоторым кажется".Сообщается, что текст опубликовали члены семьи Пынзаря.За что задержали экс-начальника полиции МолдовыЭкс-глава полиции Молдовы проходит по делам о злоупотреблении служебным положением, хищении госимущества и другим обвинениям."Прокуроры в следующие 48 или в зависимости от обстоятельств 72 часа должны определить дальнейшие процессуальные действия, а также меру пресечения", – говорится в сообщении Генпрокуратуры после задержания Пынзаря.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

полиция, прокуратура, александр пынзарь