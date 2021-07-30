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Александр Пынзарь прокомментировал свое задержание
Александр Пынзарь прокомментировал свое задержание
В социальных сетях появилось обращение от лица задержанного бывшего главы Генерального инспектората полиции и министра обороны. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T19:47+0300
2021-07-30T19:47+0300
общество
полиция
прокуратура
александр пынзарь
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КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. На странице Александра Пынзаря в Facebook появилось обращение от его лица. Напомним, экс-главу Генинспектората полиции задержали в пятницу."Я знал о "добрых намерениях" некоторых людей в отношении меня и не удивлен. &lt;...&gt; Я не нарушал законодательства и буду максимально прозрачным и открытым, — говорится в обращении. — Я несу ответственность за каждое свое действие, но только за то, что я делал, а не за то, что "некоторым кажется".Сообщается, что текст опубликовали члены семьи Пынзаря.За что задержали экс-начальника полиции МолдовыЭкс-глава полиции Молдовы проходит по делам о злоупотреблении служебным положением, хищении госимущества и другим обвинениям."Прокуроры в следующие 48 или в зависимости от обстоятельств 72 часа должны определить дальнейшие процессуальные действия, а также меру пресечения", – говорится в сообщении Генпрокуратуры после задержания Пынзаря.
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Александр Исаев
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полиция, прокуратура, александр пынзарь

Александр Пынзарь прокомментировал свое задержание

19:47 30.07.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariАлександр Пынзарь
Александр Пынзарь - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В социальных сетях появилось обращение от лица задержанного бывшего главы Генерального инспектората полиции и министра обороны.
КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. На странице Александра Пынзаря в Facebook появилось обращение от его лица. Напомним, экс-главу Генинспектората полиции задержали в пятницу.
"Я знал о "добрых намерениях" некоторых людей в отношении меня и не удивлен. <...> Я не нарушал законодательства и буду максимально прозрачным и открытым, — говорится в обращении. — Я несу ответственность за каждое свое действие, но только за то, что я делал, а не за то, что "некоторым кажется".
Сообщается, что текст опубликовали члены семьи Пынзаря.

За что задержали экс-начальника полиции Молдовы

Экс-глава полиции Молдовы проходит по делам о злоупотреблении служебным положением, хищении госимущества и другим обвинениям.
"Прокуроры в следующие 48 или в зависимости от обстоятельств 72 часа должны определить дальнейшие процессуальные действия, а также меру пресечения", – говорится в сообщении Генпрокуратуры после задержания Пынзаря.
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