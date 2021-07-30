https://ru.sputnik.md/20210730/alkogol-oserdtse-43438744.html
Ученые рассказали, какой алкоголь не опасен для сердца
Ученые рассказали, какой алкоголь не опасен для сердца
Ученые рассказали, какой алкоголь не опасен для сердца
2021-07-30T23:46+0300
2021-07-30T23:46+0300
2021-07-30T23:46+0300
здоровье
вино
алкоголь
сердечно-сосудистые заболевания
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Ученые из Университета Аделаиды в Австралии заявили, что употребление вина несет минимальный риск для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими алкогольными напитками.Результаты исследования опубликованы в научном журнале JACC: Clinical Electrophysiology, сообщает РИА Новости.Медики определили, что люди, которые пили менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, реже всего сталкивались с болезнями сердца, в том числе фибрилляциями предсердий (мерцательной аритмией).Для мужчин и женщин выводы исследования оказались одинаковыми. Однако, отметили ученые, результаты нельзя применить к людям, у которых уже диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.
https://ru.sputnik.md/20210725/esli-serdtsu-plokho-vrach-nazval-skrytye-simptomy-infarkta-43139934.html
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вино, алкоголь, сердечно-сосудистые заболевания
Ученые рассказали, какой алкоголь не опасен для сердца
Австралийские ученые определили наименее опасный для сердечно-сосудистой системы человека алкогольный напиток.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Ученые из Университета Аделаиды в Австралии заявили, что употребление вина несет минимальный риск для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими алкогольными напитками.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале JACC: Clinical Electrophysiology, сообщает РИА Новости
.
Медики определили, что люди, которые пили менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, реже всего сталкивались с болезнями сердца, в том числе фибрилляциями предсердий (мерцательной аритмией).
"Употребление пива и сидра влечет больший риск фибрилляции предсердий по сравнению с употреблением красного и белого вина. <…> Наши эксперименты свидетельствуют о том, что при ответственном употреблении небольшого количества вина есть минимальный риск развития фибрилляции предсердий", — говорится в тексте исследования.
Для мужчин и женщин выводы исследования оказались одинаковыми. Однако, отметили ученые, результаты нельзя применить к людям, у которых уже диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.