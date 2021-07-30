https://ru.sputnik.md/20210730/alkogol-oserdtse-43438744.html

Ученые рассказали, какой алкоголь не опасен для сердца

Ученые рассказали, какой алкоголь не опасен для сердца

Ученые рассказали, какой алкоголь не опасен для сердца

2021-07-30T23:46+0300

2021-07-30T23:46+0300

2021-07-30T23:46+0300

здоровье

вино

алкоголь

сердечно-сосудистые заболевания

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Ученые из Университета Аделаиды в Австралии заявили, что употребление вина несет минимальный риск для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими алкогольными напитками.Результаты исследования опубликованы в научном журнале JACC: Clinical Electrophysiology, сообщает РИА Новости.Медики определили, что люди, которые пили менее шести стандартных доз алкоголя в неделю, реже всего сталкивались с болезнями сердца, в том числе фибрилляциями предсердий (мерцательной аритмией).Для мужчин и женщин выводы исследования оказались одинаковыми. Однако, отметили ученые, результаты нельзя применить к людям, у которых уже диагностировали сердечно-сосудистые заболевания.

https://ru.sputnik.md/20210725/esli-serdtsu-plokho-vrach-nazval-skrytye-simptomy-infarkta-43139934.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вино, алкоголь, сердечно-сосудистые заболевания