https://ru.sputnik.md/20210730/aresty-v-kriulyanakh-chto-grozit-figurantam-dela-arkhitektorov-43425682.html

Аресты в Криулянах: что грозит фигурантам "дела архитекторов"

Аресты в Криулянах: что грозит фигурантам "дела архитекторов"

По 30 суток домашнего ареста определены судом для двух фигурантов дела.

2021-07-30T22:21+0300

2021-07-30T22:21+0300

2021-07-30T22:21+0300

общество

молдова

криуляны

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток применена судом в отношении главного архитектора Криулянского райсовета и руководителя частного предприятия, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).Кроме них в "криулянском деле" по подозрению во взяточничестве проходит сотрудник финансовой инспекции Министерства финансов.Чтобы провести многоплановую проверку по "криулянскому делу", НАЦ потребовал от Финансовой инспекции провести проверку в бюро CriPSer. Однако в процессе проверки был зафиксирован момент требования взятки в 1250 евро. Подозреваемый в коррупции инспектор находится под следствием на свободе.Напоминаем, что два дня назад в Криулянском районном совете прошли обыски. В деле фигурируют чиновники, а также администратор частного предприятия.Им инкриминируется нанесение ущерба государственному бюджету через использование для утверждения городских проектов частных проектных компаний в ущерб муниципальным предприятиям.

https://ru.sputnik.md/20210728/obyski-v-raysovet-criuleni-zaderzhan-glavnyy-arkhitektor-i-direktor-firmy-43332363.html

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Алина Мунтяну https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

молдова, криуляны