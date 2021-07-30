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https://ru.sputnik.md/20210730/aresty-v-kriulyanakh-chto-grozit-figurantam-dela-arkhitektorov-43425682.html
Аресты в Криулянах: что грозит фигурантам "дела архитекторов"
Аресты в Криулянах: что грозит фигурантам "дела архитекторов"
По 30 суток домашнего ареста определены судом для двух фигурантов дела.
2021-07-30T22:21+0300
2021-07-30T22:21+0300
общество
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток применена судом в отношении главного архитектора Криулянского райсовета и руководителя частного предприятия, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).Кроме них в "криулянском деле" по подозрению во взяточничестве проходит сотрудник финансовой инспекции Министерства финансов.Чтобы провести многоплановую проверку по "криулянскому делу", НАЦ потребовал от Финансовой инспекции провести проверку в бюро CriPSer. Однако в процессе проверки был зафиксирован момент требования взятки в 1250 евро. Подозреваемый в коррупции инспектор находится под следствием на свободе.Напоминаем, что два дня назад в Криулянском районном совете прошли обыски. В деле фигурируют чиновники, а также администратор частного предприятия.Им инкриминируется нанесение ущерба государственному бюджету через использование для утверждения городских проектов частных проектных компаний в ущерб муниципальным предприятиям.
https://ru.sputnik.md/20210728/obyski-v-raysovet-criuleni-zaderzhan-glavnyy-arkhitektor-i-direktor-firmy-43332363.html
https://ru.sputnik.md/20210728/nats-obyski-v-rayonnom-sovete-criuleni-43324780.html
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молдова, криуляны

Аресты в Криулянах: что грозит фигурантам "дела архитекторов"

22:21 30.07.2021
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© Sputnik / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкАрест
Арест - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Сергей Венявский
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Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
Все материалы
По 30 суток домашнего ареста определены судом для двух фигурантов дела.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Мера пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток применена судом в отношении главного архитектора Криулянского райсовета и руководителя частного предприятия, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
Задержание - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
Общество
Обыски в райсовете Криулян: задержаны главный архитектор и директор фирмы
28 июля, 14:49
307
Кроме них в "криулянском деле" по подозрению во взяточничестве проходит сотрудник финансовой инспекции Министерства финансов.

"Он подозревается в пассивной коррупции, а именно – в требовании взятки в размере 1250 евро в обмен на сокрытие в отчете контроля нарушений, выявленных в Бюро проектирования, изысканий и услуг CriPSer", – отмечается в сообщении НАЦ.

Чтобы провести многоплановую проверку по "криулянскому делу", НАЦ потребовал от Финансовой инспекции провести проверку в бюро CriPSer. Однако в процессе проверки был зафиксирован момент требования взятки в 1250 евро. Подозреваемый в коррупции инспектор находится под следствием на свободе.
Mascat CNA НАЦ - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
Общество
Сотрудники НАЦ провели обыски в районном совете Криулян
28 июля, 12:00
185
Напоминаем, что два дня назад в Криулянском районном совете прошли обыски. В деле фигурируют чиновники, а также администратор частного предприятия.
Им инкриминируется нанесение ущерба государственному бюджету через использование для утверждения городских проектов частных проектных компаний в ущерб муниципальным предприятиям.
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