https://ru.sputnik.md/20210730/avariya-dtp-orgeev-ivancha-moldova-43424999.html

Страшная авария в Оргеевском районе: шесть человек попали в больницу

Страшная авария в Оргеевском районе: шесть человек попали в больницу

Авария в Оргееве возле села Иванча в Молдове пострадало 6 человек

2021-07-30T17:27+0300

2021-07-30T17:27+0300

2021-07-30T17:27+0300

общество

молдова

авария

дтп

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. На дороге близ населенного пункта Иванча произошла серьезная авария, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). Как отметили в ведомстве, ДТП случилось в 5.30 утра. По предварительной версии полиции, автомобиль марки Mercedes под управлением 21-летнего молодого человека без водительских прав вылетел на встречную полосу. В результате произошло боковое столкновение с автобусом, следовавшим по регулярному маршруту Оргеев - Кишинев. "После аварии потребовалась медицинская помощь водителю микроавтобуса и пятерым пассажирам. Их госпитализировали в районную больницу Оргеева с различными травмами", – уточнили в ГИП. Тестирование выявило у водителя Mercedes 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.Все обстоятельства этого инцидента выясняются.

https://ru.sputnik.md/20210727/dtp-v-moldove-skolko-chelovek-pogiblo-na-dorogakh-strany-43302845.html

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молдова, авария, дтп