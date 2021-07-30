Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210730/avariya-dtp-orgeev-ivancha-moldova-43424999.html
Страшная авария в Оргеевском районе: шесть человек попали в больницу
Страшная авария в Оргеевском районе: шесть человек попали в больницу
Авария в Оргееве возле села Иванча в Молдове пострадало 6 человек
2021-07-30T17:27+0300
2021-07-30T17:27+0300
общество
молдова
авария
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43422239_0:287:960:827_1920x0_80_0_0_288a50fb1ac1defc2309ec1775aefd50.jpg
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. На дороге близ населенного пункта Иванча произошла серьезная авария, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). Как отметили в ведомстве, ДТП случилось в 5.30 утра. По предварительной версии полиции, автомобиль марки Mercedes под управлением 21-летнего молодого человека без водительских прав вылетел на встречную полосу. В результате произошло боковое столкновение с автобусом, следовавшим по регулярному маршруту Оргеев - Кишинев. "После аварии потребовалась медицинская помощь водителю микроавтобуса и пятерым пассажирам. Их госпитализировали в районную больницу Оргеева с различными травмами", – уточнили в ГИП. Тестирование выявило у водителя Mercedes 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.Все обстоятельства этого инцидента выясняются.
https://ru.sputnik.md/20210727/dtp-v-moldove-skolko-chelovek-pogiblo-na-dorogakh-strany-43302845.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43422239_0:240:960:960_1920x0_80_0_0_176a89572e92ca90fe91115852a7b4aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, авария, дтп

Страшная авария в Оргеевском районе: шесть человек попали в больницу

17:27 30.07.2021
198
© Photo : Telegram / Poliția Republicii MoldovaAccident violent cu implicarea unui microbuz de linie: 6 persoane, transportate la spital
Accident violent cu implicarea unui microbuz de linie: 6 persoane, transportate la spital - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молодой человек без водительских прав сел за руль авто и вылетел на встречную полосу.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. На дороге близ населенного пункта Иванча произошла серьезная авария, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
Как отметили в ведомстве, ДТП случилось в 5.30 утра.
По предварительной версии полиции, автомобиль марки Mercedes под управлением 21-летнего молодого человека без водительских прав вылетел на встречную полосу. В результате произошло боковое столкновение с автобусом, следовавшим по регулярному маршруту Оргеев - Кишинев.
ДТП на дорогах Молдовы (заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
Инфографика
ДТП в Молдове: сколько человек погибло на дорогах страны
27 июля, 17:56
240
"После аварии потребовалась медицинская помощь водителю микроавтобуса и пятерым пассажирам. Их госпитализировали в районную больницу Оргеева с различными травмами", – уточнили в ГИП.
Тестирование выявило у водителя Mercedes 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Все обстоятельства этого инцидента выясняются.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:00RT открывает прием заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба – 2021
17:37Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:27Страшная авария в Оргеевском районе: шесть человек попали в больницу
16:58Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих
16:31В Приднестровье беременных могут начать вакцинировать против коронавируса
16:02Российских туристов в Анталье призвали быть готовыми к эвакуации
15:35Молдавская легкоатлетка Димитриана Безеде не прошла квалификацию в Токио
15:20Африканская жара в Молдове: синоптики обещают +37 в тени
15:11Впервые за всю историю Гагаузии собран рекордный урожай зерновых
14:57Водолазы ищут подростка: он спускался по Днестру на самодельном плоту
14:30Два сотрудника Налоговой службы попали в поле зрения НАЦ
14:00Сотни ампул на свалку: в Бельгии из-за поломки холодильников испортились вакцины
13:30Горит или нет: Турция прояснила ситуацию с лесными пожарами в районе Стамбула
13:15Красный Крест предоставил продукты уязвимым слоям населения Молдовы
13:00Крыша жилого дома в Приднестровье загорелась от удара молнии
12:40В Кишиневе задержан бывший начальник полиции
12:28Огонь уничтожил сокровищницу кинематографа Бразилии
12:05Гаврилица рассказала, когда представит свою программу правления
11:50Фуркулицэ: Блок коммунистов и социалистов не проголосует за Гаврилицу
11:40Чем запомнилось выступление Татьяны Салкуцан в Токио