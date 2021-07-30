https://ru.sputnik.md/20210730/avariya-dtp-orgeev-ivancha-moldova-43424999.html
Страшная авария в Оргеевском районе: шесть человек попали в больницу
Страшная авария в Оргеевском районе: шесть человек попали в больницу
Авария в Оргееве возле села Иванча в Молдове пострадало 6 человек
2021-07-30T17:27+0300
2021-07-30T17:27+0300
2021-07-30T17:27+0300
общество
молдова
авария
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43422239_0:287:960:827_1920x0_80_0_0_288a50fb1ac1defc2309ec1775aefd50.jpg
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. На дороге близ населенного пункта Иванча произошла серьезная авария, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). Как отметили в ведомстве, ДТП случилось в 5.30 утра. По предварительной версии полиции, автомобиль марки Mercedes под управлением 21-летнего молодого человека без водительских прав вылетел на встречную полосу. В результате произошло боковое столкновение с автобусом, следовавшим по регулярному маршруту Оргеев - Кишинев. "После аварии потребовалась медицинская помощь водителю микроавтобуса и пятерым пассажирам. Их госпитализировали в районную больницу Оргеева с различными травмами", – уточнили в ГИП. Тестирование выявило у водителя Mercedes 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.Все обстоятельства этого инцидента выясняются.
https://ru.sputnik.md/20210727/dtp-v-moldove-skolko-chelovek-pogiblo-na-dorogakh-strany-43302845.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43422239_0:240:960:960_1920x0_80_0_0_176a89572e92ca90fe91115852a7b4aa.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
молдова, авария, дтп
Страшная авария в Оргеевском районе: шесть человек попали в больницу
Молодой человек без водительских прав сел за руль авто и вылетел на встречную полосу.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. На дороге близ населенного пункта Иванча произошла серьезная авария, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
Как отметили в ведомстве, ДТП случилось в 5.30 утра.
По предварительной версии полиции, автомобиль марки Mercedes под управлением 21-летнего молодого человека без водительских прав вылетел на встречную полосу. В результате произошло боковое столкновение с автобусом, следовавшим по регулярному маршруту Оргеев - Кишинев.
"После аварии потребовалась медицинская помощь водителю микроавтобуса и пятерым пассажирам. Их госпитализировали в районную больницу Оргеева с различными травмами", – уточнили в ГИП.
Тестирование выявило у водителя Mercedes 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Все обстоятельства этого инцидента выясняются.