Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210730/belgii-iz-za-polomki-kholodilnikov-isportilis-vaktsiny-43418392.html
Сотни ампул на свалку: в Бельгии из-за поломки холодильников испортились вакцины
Сотни ампул на свалку: в Бельгии из-за поломки холодильников испортились вакцины
Теперь большая часть хранившихся в этом центре вакцин против коронавируса будет выброшена.
2021-07-30T14:00+0300
2021-07-30T14:00+0300
коронавирус
вакцинация
бельгия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2505/23/25052315_0:0:2964:1668_1920x0_80_0_0_85c233e420e04a606db462f994a4444b.jpg
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. В ночь на пятницу в одном из вакцинационных центров бельгийского города Гент на севере страны вышло из строя специальное холодильное оборудование, передает РИА Новости со ссылкой на издание 7sur7.Отмечается, что теперь большая часть хранившихся в этом центре вакцин против коронавируса будет выброшена.Оборудование вышло из строя по неизвестным пока причинам, при этом резервный генератор не запустился, а сработавшая сигнализация не смогла предупредить охрану центра, так как звук ее был недостаточно сильным, пишет источник.Из-за аварии большая часть вакцин против COVID-19, которые должны храниться при строго определенных низких температурах, теперь будет выброшена, их использовать нельзя.Все назначенные на утро пятницы прививки перенесены. По словам исполняющей обязанности бургомистра Гента Софи Брэк, вакцины доставят из других центров вакцинации, чтобы не затормозить прививочную кампанию в городе.В Бельгии на сегодня полностью привиты от коронавируса уже 70,1% жителей, более 83% получили хотя бы одну дозу вакцины.
https://ru.sputnik.md/20210727/minzdrav-rossii-odobril-sovmestnoe-ispytanie-vaktsin-astrazeneca-i-sputnik-layt-43271545.html
https://ru.sputnik.md/20210721/v-moldovu-dostavili-partiyu-kholodilnikov-dlya-khraneniya-vaktsin-42850139.html
https://ru.sputnik.md/20210723/navodnenie-so-smertelnym-itogom-v-belgii---ne-menee-37-pogibshikh-42994798.html
бельгия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2505/23/25052315_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_992397e2e4c2f1a2a2299cfad4c17199.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцинация, бельгия

Сотни ампул на свалку: в Бельгии из-за поломки холодильников испортились вакцины

14:00 30.07.2021
274
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Причины, почему оборудование вышло из строя, пока неизвестны.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. В ночь на пятницу в одном из вакцинационных центров бельгийского города Гент на севере страны вышло из строя специальное холодильное оборудование, передает РИА Новости со ссылкой на издание 7sur7.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
Коронавирус
Минздрав России одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
27 июля, 13:30
272
Отмечается, что теперь большая часть хранившихся в этом центре вакцин против коронавируса будет выброшена.

Оборудование вышло из строя по неизвестным пока причинам, при этом резервный генератор не запустился, а сработавшая сигнализация не смогла предупредить охрану центра, так как звук ее был недостаточно сильным, пишет источник.
Republica Moldova a recepționat un lot de 46 de frigidere, livrate prin intermediul platformei COVAX - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
Коронавирус
В Молдову доставили партию холодильников для хранения вакцин
21 июля, 21:41
4
Из-за аварии большая часть вакцин против COVID-19, которые должны храниться при строго определенных низких температурах, теперь будет выброшена, их использовать нельзя.

Все назначенные на утро пятницы прививки перенесены. По словам исполняющей обязанности бургомистра Гента Софи Брэк, вакцины доставят из других центров вакцинации, чтобы не затормозить прививочную кампанию в городе.
Наводнение в Бельгии - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
Общество
Наводнение со смертельным итогом в Бельгии - не менее 37 погибших
23 июля, 19:39
322
В Бельгии на сегодня полностью привиты от коронавируса уже 70,1% жителей, более 83% получили хотя бы одну дозу вакцины.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:35Молдавская легкоатлетка Димитриана Безеде не прошла квалификацию в Токио
15:20Африканская жара в Молдове: синоптики обещают +37 в тени
15:11Впервые за всю историю Гагаузии собран рекордный урожай зерновых
14:57Водолазы ищут подростка: он спускался по Днестру на самодельном плоту
14:30Два сотрудника Налоговой службы попали в поле зрения НАЦ
14:00Сотни ампул на свалку: в Бельгии из-за поломки холодильников испортились вакцины
13:30Горит или нет: Турция прояснила ситуацию с лесными пожарами в районе Стамбула
13:15Красный Крест предоставил продукты уязвимым слоям населения Молдовы
13:00Крыша жилого дома в Приднестровье загорелась от удара молнии
12:40В Кишиневе задержан бывший начальник полиции
12:28Огонь уничтожил сокровищницу кинематографа Бразилии
12:05Гаврилица рассказала, когда представит свою программу правления
11:50Фуркулицэ: Блок коммунистов и социалистов не проголосует за Гаврилицу
11:40Чем запомнилось выступление Татьяны Салкуцан в Токио
11:30Санду: МВФ предоставит Молдове финансовую помощь до конца лета
11:20Последствия непогоды в Молдове: перебои с электричеством и поваленные деревья
11:00Онищенко: врачи и ученые давно бы создали вакцину, если бы под ногами не путались политики
10:45Дело о банковском мошенничестве передано в суд - всего 81 том
10:26Санду выдвинула Наталью Гаврилицу на должность премьера
10:20Румыния обновила список стран "красной зоны": есть ли в нем Молдова