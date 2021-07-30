https://ru.sputnik.md/20210730/belgii-iz-za-polomki-kholodilnikov-isportilis-vaktsiny-43418392.html

Сотни ампул на свалку: в Бельгии из-за поломки холодильников испортились вакцины

Сотни ампул на свалку: в Бельгии из-за поломки холодильников испортились вакцины

Теперь большая часть хранившихся в этом центре вакцин против коронавируса будет выброшена.

2021-07-30T14:00+0300

2021-07-30T14:00+0300

2021-07-30T14:00+0300

коронавирус

вакцинация

бельгия

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. В ночь на пятницу в одном из вакцинационных центров бельгийского города Гент на севере страны вышло из строя специальное холодильное оборудование, передает РИА Новости со ссылкой на издание 7sur7.Отмечается, что теперь большая часть хранившихся в этом центре вакцин против коронавируса будет выброшена.Оборудование вышло из строя по неизвестным пока причинам, при этом резервный генератор не запустился, а сработавшая сигнализация не смогла предупредить охрану центра, так как звук ее был недостаточно сильным, пишет источник.Из-за аварии большая часть вакцин против COVID-19, которые должны храниться при строго определенных низких температурах, теперь будет выброшена, их использовать нельзя.Все назначенные на утро пятницы прививки перенесены. По словам исполняющей обязанности бургомистра Гента Софи Брэк, вакцины доставят из других центров вакцинации, чтобы не затормозить прививочную кампанию в городе.В Бельгии на сегодня полностью привиты от коронавируса уже 70,1% жителей, более 83% получили хотя бы одну дозу вакцины.

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вакцинация, бельгия