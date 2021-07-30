https://ru.sputnik.md/20210730/blok-kommunistov-i-sotsialistov-en-prishel-na-konsultatsii-s-sandu-43406357.html

Блок коммунистов и социалистов не пришел на консультации с Санду

Блок коммунистов и социалистов не пришел на консультации с Санду

Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов не явилась на консультации с главой государства для определения кандидата в премьер-министры. 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T09:36+0300

2021-07-30T09:36+0300

2021-07-30T09:51+0300

политика

молдова

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов не пришли на переговоры с Майей Санду. Такое решение было принято блоком накануне, о чем в четверг сообщил лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в ходе передачи на общественном телевидении. Он заявил, что ни один коллега из его фракции не пойдет на консультации. При этом Додон отметил, что главу государства ждут в парламенте для переговоров.Уточняем, что депутаты фракции PAS явились на консультации в 08.30. Позже, в 09:00, должны были прийти депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов.Консультации с депутатами от политической Партии "Шор" назначены на 09.30.По их итогам фракция PAS заявила, что предложенной кандидатурой на пост премьер-министра является Наталья Гаврилица. В ближайшие дни она представит свой кабинет министров.В ходе вечернего телеинтервью на общественном телевидении в четверг Игорь Додон также заявил, что Блок коммунистов и социалистов будет оспаривать в Конституционном суде способ формирования Постоянного бюро парламента. Он считает, что в данном случае был нарушен принцип представительности по итогам парламентских выборов.

https://ru.sputnik.md/20210729/pervye-resheniya-moldavskikh-deputatov-chem-zakonchilos-zasedanie-parlamenta-43382993.html

https://ru.sputnik.md/20210730/kandidat-pas-na-post-premera-pervye-zayavleniya-posle-konsultatsiy-43406238.html

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молдова