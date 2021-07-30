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https://ru.sputnik.md/20210730/blok-kommunistov-i-sotsialistov-en-prishel-na-konsultatsii-s-sandu-43406357.html
Блок коммунистов и социалистов не пришел на консультации с Санду
Блок коммунистов и социалистов не пришел на консультации с Санду
Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов не явилась на консультации с главой государства для определения кандидата в премьер-министры. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T09:36+0300
2021-07-30T09:51+0300
политика
молдова
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов не пришли на переговоры с Майей Санду. Такое решение было принято блоком накануне, о чем в четверг сообщил лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в ходе передачи на общественном телевидении. Он заявил, что ни один коллега из его фракции не пойдет на консультации. При этом Додон отметил, что главу государства ждут в парламенте для переговоров.Уточняем, что депутаты фракции PAS явились на консультации в 08.30. Позже, в 09:00, должны были прийти депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов.Консультации с депутатами от политической Партии "Шор" назначены на 09.30.По их итогам фракция PAS заявила, что предложенной кандидатурой на пост премьер-министра является Наталья Гаврилица. В ближайшие дни она представит свой кабинет министров.В ходе вечернего телеинтервью на общественном телевидении в четверг Игорь Додон также заявил, что Блок коммунистов и социалистов будет оспаривать в Конституционном суде способ формирования Постоянного бюро парламента. Он считает, что в данном случае был нарушен принцип представительности по итогам парламентских выборов.
https://ru.sputnik.md/20210729/pervye-resheniya-moldavskikh-deputatov-chem-zakonchilos-zasedanie-parlamenta-43382993.html
https://ru.sputnik.md/20210730/kandidat-pas-na-post-premera-pervye-zayavleniya-posle-konsultatsiy-43406238.html
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Блок коммунистов и социалистов не пришел на консультации с Санду

09:36 30.07.2021 (обновлено: 09:51 30.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausМарш сторонников Блока коммунистов и социалистов
Марш сторонников Блока коммунистов и социалистов - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов не явилась на консультации с главой государства для определения кандидата в премьер-министры.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов не пришли на переговоры с Майей Санду.
Такое решение было принято блоком накануне, о чем в четверг сообщил лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в ходе передачи на общественном телевидении. Он заявил, что ни один коллега из его фракции не пойдет на консультации. При этом Додон отметил, что главу государства ждут в парламенте для переговоров.
До чего договорились молдавские депутаты: чем закончилось заседание парламента - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
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Уточняем, что депутаты фракции PAS явились на консультации в 08.30. Позже, в 09:00, должны были прийти депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов.
Консультации с депутатами от политической Партии "Шор" назначены на 09.30.
По их итогам фракция PAS заявила, что предложенной кандидатурой на пост премьер-министра является Наталья Гаврилица. В ближайшие дни она представит свой кабинет министров.
Reprezentanții PAS la Președinție - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
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В ходе вечернего телеинтервью на общественном телевидении в четверг Игорь Додон также заявил, что Блок коммунистов и социалистов будет оспаривать в Конституционном суде способ формирования Постоянного бюро парламента. Он считает, что в данном случае был нарушен принцип представительности по итогам парламентских выборов.
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