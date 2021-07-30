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Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210730/chem-zapomnilos-vystuplenie-tatyany-salkutsan-v-tokio-43412622.html
Чем запомнилось выступление Татьяны Салкуцан в Токио
Чем запомнилось выступление Татьяны Салкуцан в Токио
Почему выступление Татьяны Салкуцан на Олимпиаде нужно оценивать, как отличное, даже несмотря на непопадание в финал.
2021-07-30T11:40+0300
2021-07-30T12:15+0300
олимпиада в токио-2020
плавание
национальный рекорд
рекорд
татьяна салкуцан
сборная молдовы
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Представительница молдавского плавания Татьяна Салкуцан установила сразу несколько достижений на Олимпийских играх в Токио.И хотя она в пятницу не смогла пробиться в финал в плавании на спине на дистанции 200 метров, Салкуцан стала первой молдавской спортсменкой, квалифицировавшейся в 1/2 финала впервые за четверть века. К слову, в общем списке из 16 участниц, получивших право сразиться за попадание на главный старт, она заняла 11-е место.И это далеко не все – в полуфинал Салкуцан отобралась, установив в 50-метровом бассейне национальный рекорд, который теперь равен 02:09.98. Свое личное достижение в отборочном заплыве спортсменка побила сразу на 0,14 секунды."Скромно, но ярко": молдавские пловцы - об открытии Игр в Токио&gt;&gt;&gt;Кстати, она же устанавливала национальный рекорд в 25-метровом бассейне еще в 2016 году, то есть в возрасте 15 лет. Тогда на Кубке Владимира Сальникова спортсменка проплыла 200 метров на спине за 02:07.63.В обоих заплывах на Играх в Токио Салкуцан показала стабильность. Ее результат в полуфинальном заплыве оказался лишь немногим хуже, чем в квалификации, – 02:10.09. Хуже, чем в отборочном старте, но снова лучше личного рекорда, который действовал до старта на Олимпиаде.Это обеспечило Салкуцан итоговое 11-е место. Казалось бы, до заветной восьмерки и исторического достижения – лишь три позиции, но если посмотреть на результат прошедшей с последнего места в финал китаянки Пенг Сювей (Peng Xuwei) – 02:08.76, то становится понятно, что разрыв слишком большой.Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио&gt;&gt;&gt;Чтобы попасть в финал, молдавской спортсменке требовалось практически сразу же улучшать только что установленный ею же национальный рекорд на 1,22 секунды, а это задача трудновыполнимая. Да и в целом восьмерка финалисток показала время, серьезно отличающееся от того, что продемонстрировали оставшиеся за бортом заплыва за медали. Даже занявшая девятую строчку по итогам полуфиналов итальянка Маргерита Панциера отстала от представительницы Поднебесной на 0,78 секунды, а от австралийки Эмили Сибом, финишировавшей с лучшим временем, и вовсе на 2,45 секунды.Несмотря на перечисленные выше достижения, Салкуцан оказалась недовольна своим выступлением.Несомненно, старалась, и это продемонстрировали цифры на табло – дважды 11-е место и рекорд страны. Да, на сегодняшний день соперницы объективно оказались сильнее, но это лишь стимул работать дальше. Планомерно, выверенно, четко, шаг за шагом улучшая свои результаты и приближаясь к мировой вершине.Судя по всему, первая Олимпиада для 20-летней спортсменки сложилась не так, как она планировала, но все-таки удачно, ведь главное для спортсмена – прыгать выше своей головы, а Салкуцан прыгнула, установив личный и национальный рекорд.С таким настроем, еще и ставя себе в пример российскую икону современного плавания Юлию Ефимову, успех точно должен прийти, главное – работать.
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плавание, национальный рекорд, рекорд, татьяна салкуцан, сборная молдовы

Чем запомнилось выступление Татьяны Салкуцан в Токио

11:40 30.07.2021 (обновлено: 12:15 30.07.2021)
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© Photo : Facebook / Eduard CiobanuТатьяна Салкуцан
Татьяна Салкуцан - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Татьяна Салкуцан
© Photo : Facebook / Eduard Ciobanu
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Национальный и личный рекорд и первый за четверть века выход в полуфинал Олимпиады – чем отличилась Татьяна Салкуцан на Играх.
Представительница молдавского плавания Татьяна Салкуцан установила сразу несколько достижений на Олимпийских играх в Токио.
И хотя она в пятницу не смогла пробиться в финал в плавании на спине на дистанции 200 метров, Салкуцан стала первой молдавской спортсменкой, квалифицировавшейся в 1/2 финала впервые за четверть века. К слову, в общем списке из 16 участниц, получивших право сразиться за попадание на главный старт, она заняла 11-е место.
© Photo : Facebook / Olympic MoldovaТатьяна Салкуцан
Татьяна Салкуцан Tatiana Salcuțan - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Татьяна Салкуцан
© Photo : Facebook / Olympic Moldova
И это далеко не все – в полуфинал Салкуцан отобралась, установив в 50-метровом бассейне национальный рекорд, который теперь равен 02:09.98. Свое личное достижение в отборочном заплыве спортсменка побила сразу на 0,14 секунды.
"Скромно, но ярко": молдавские пловцы - об открытии Игр в Токио>>>
Кстати, она же устанавливала национальный рекорд в 25-метровом бассейне еще в 2016 году, то есть в возрасте 15 лет. Тогда на Кубке Владимира Сальникова спортсменка проплыла 200 метров на спине за 02:07.63.
В обоих заплывах на Играх в Токио Салкуцан показала стабильность. Ее результат в полуфинальном заплыве оказался лишь немногим хуже, чем в квалификации, – 02:10.09. Хуже, чем в отборочном старте, но снова лучше личного рекорда, который действовал до старта на Олимпиаде.
© Sputnik / Vadim RusuТатьяна Салкуцан
Татьяна Салкуцан - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Татьяна Салкуцан
© Sputnik / Vadim Rusu
Это обеспечило Салкуцан итоговое 11-е место. Казалось бы, до заветной восьмерки и исторического достижения – лишь три позиции, но если посмотреть на результат прошедшей с последнего места в финал китаянки Пенг Сювей (Peng Xuwei) – 02:08.76, то становится понятно, что разрыв слишком большой.
Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио>>>
Чтобы попасть в финал, молдавской спортсменке требовалось практически сразу же улучшать только что установленный ею же национальный рекорд на 1,22 секунды, а это задача трудновыполнимая. Да и в целом восьмерка финалисток показала время, серьезно отличающееся от того, что продемонстрировали оставшиеся за бортом заплыва за медали. Даже занявшая девятую строчку по итогам полуфиналов итальянка Маргерита Панциера отстала от представительницы Поднебесной на 0,78 секунды, а от австралийки Эмили Сибом, финишировавшей с лучшим временем, и вовсе на 2,45 секунды.
© Photo : Facebook / Olympic MoldovaТатьяна Салкуцан
Татьяна Салкуцан Tatiana Salcuțan - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Татьяна Салкуцан
© Photo : Facebook / Olympic Moldova
Несмотря на перечисленные выше достижения, Салкуцан оказалась недовольна своим выступлением.

"Обычно меня всегда спрашивают: "Что делает человека настолько сильным?" Мой ответ: боль. Моральная, физическая, когда ты терпишь эту боль изо всех сил, потому что знаешь, что сдаваться нельзя. У каждого разное понятие боли, никто никогда не узнает, насколько сильную боль я испытывала в тот момент. Но я вас уверяю, это однозначно сделало меня сильнее. Мне стыдно перед родными, друзьями, людьми, которые меня поддерживали и поддерживают, к сожалению, сегодня я не смогла показать лучший результат, но я старалась, правда старалась", – написала спортсменка на своей страничке в Instagram.

Несомненно, старалась, и это продемонстрировали цифры на табло – дважды 11-е место и рекорд страны. Да, на сегодняшний день соперницы объективно оказались сильнее, но это лишь стимул работать дальше. Планомерно, выверенно, четко, шаг за шагом улучшая свои результаты и приближаясь к мировой вершине.
© Photo : Comitetul National Olimpic al Republicii MoldovaТатьяна Салкуцан
Înotătoarea Tatiana Salcuțan - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Татьяна Салкуцан
© Photo : Comitetul National Olimpic al Republicii Moldova

"Мама, я никогда не сдавалась. Правда, мне просто не всегда везло. Я знаю, что ты и бабушка хотели бы видеть меня на олимпийском пьедестале, я буду стоять на нем, возможно, не на этой Олимпиаде, но в будущем обязательно, обещаю. Это была моя первая Олимпиада, я безгранично счастлива быть здесь и представлять свою страну. Для меня это бесценный опыт, и, я уверена, он пойдет мне на пользу", – написала Салкуцан в Instagram.

Судя по всему, первая Олимпиада для 20-летней спортсменки сложилась не так, как она планировала, но все-таки удачно, ведь главное для спортсмена – прыгать выше своей головы, а Салкуцан прыгнула, установив личный и национальный рекорд.
С таким настроем, еще и ставя себе в пример российскую икону современного плавания Юлию Ефимову, успех точно должен прийти, главное – работать.
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