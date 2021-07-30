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https://ru.sputnik.md/20210730/delo-o-bankovskom-moshennichestve-pepredano-sud-43407199.html
Дело о банковском мошенничестве передано в суд - всего 81 том
Дело о банковском мошенничестве передано в суд - всего 81 том
Объем уголовного дела действительно внушающий - одно только обвинительное заключение содержит 630 страниц. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T10:45+0300
2021-07-30T10:59+0300
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело, по которому в качестве обвиняемого проходит депутат от Партии "Шор" Денис Уланов, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура (ГП).Как отмечается в пресс-релизе ГП, Уланов обвиняется в мошенничестве и отмывании денег - "преступлениях, совершенных в особо крупных размерах и в интересах преступного сообщества". Обвинительное заключение содержит 630 страниц, а объем дела в целом составляет 81 том.Данное уголовное дело является частью общего дела о банковском мошенничестве. Чтобы покрыть нанесенный в результате совершения преступления ущерб, прокуратура применила арест на активы депутата на сумму более 9,7 миллиона леев, информирует ГП.Напомним, четыре месяца назад по требованию Генпрокуратуры парламент снял депутатскую неприкосновенность с Дениса Уланова. Подсудимый не признает себя виновным и в настоящее время находится под следствием на свободе.Ведомство информирует, что в настоящее время ведется расследование множества преступных деяний, имевших место в период с 2010 по 2015 год, которые также являются предметом дела о "краже миллиарда". "Расследование будет продолжаться до тех пор, пока к ответственности не будут привлечены не только организаторы и бенефициары, но и те, кто выступал за принятие незаконных решений, допустивших разграбление национальной банковской системы", - отмечается в сообщении ГП.
https://ru.sputnik.md/20210324/Moldavskim-deputatam-Petru-Zhardanu-i-Denisu-Ulanovu-predyavleno-obvinenie-34111284.html
https://ru.sputnik.md/20210405/reshenie-ap-kishineva-deputaty-ulanov-i-zhardan-ostayutsya-pod-sudebnym-kontrolem-34263747.html
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Ирина Каруш
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суд, молдова

Дело о банковском мошенничестве передано в суд - всего 81 том

10:45 30.07.2021 (обновлено: 10:59 30.07.2021)
214
© Pixabay / Daniel_B_photosмолоток судьи
молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Pixabay / Daniel_B_photos
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Объем уголовного дела действительно внушающий - одно только обвинительное заключение содержит 630 страниц.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело, по которому в качестве обвиняемого проходит депутат от Партии "Шор" Денис Уланов, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура (ГП).
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 24.03.2021
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Молдавским депутатам Петру Жардану и Денису Уланову предъявлены обвинения
24 марта, 18:10
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Как отмечается в пресс-релизе ГП, Уланов обвиняется в мошенничестве и отмывании денег - "преступлениях, совершенных в особо крупных размерах и в интересах преступного сообщества". Обвинительное заключение содержит 630 страниц, а объем дела в целом составляет 81 том.

Данное уголовное дело является частью общего дела о банковском мошенничестве. Чтобы покрыть нанесенный в результате совершения преступления ущерб, прокуратура применила арест на активы депутата на сумму более 9,7 миллиона леев, информирует ГП.
Justiție, ciocan - Sputnik Молдова, 1920, 05.04.2021
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Решение АП Кишинева: депутаты Уланов и Жардан остаются под судебным контролем
5 апреля, 12:26
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Напомним, четыре месяца назад по требованию Генпрокуратуры парламент снял депутатскую неприкосновенность с Дениса Уланова. Подсудимый не признает себя виновным и в настоящее время находится под следствием на свободе.
Ведомство информирует, что в настоящее время ведется расследование множества преступных деяний, имевших место в период с 2010 по 2015 год, которые также являются предметом дела о "краже миллиарда". "Расследование будет продолжаться до тех пор, пока к ответственности не будут привлечены не только организаторы и бенефициары, но и те, кто выступал за принятие незаконных решений, допустивших разграбление национальной банковской системы", - отмечается в сообщении ГП.
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