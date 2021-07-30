https://ru.sputnik.md/20210730/delo-o-bankovskom-moshennichestve-pepredano-sud-43407199.html

Дело о банковском мошенничестве передано в суд - всего 81 том

Дело о банковском мошенничестве передано в суд - всего 81 том

Объем уголовного дела действительно внушающий - одно только обвинительное заключение содержит 630 страниц. 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T10:45+0300

2021-07-30T10:45+0300

2021-07-30T10:59+0300

общество

суд

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2597/89/25978944_0:188:2730:1724_1920x0_80_0_0_cd6439d0de5373668a69661685c89639.jpg

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело, по которому в качестве обвиняемого проходит депутат от Партии "Шор" Денис Уланов, сообщила в пятницу Генеральная прокуратура (ГП).Как отмечается в пресс-релизе ГП, Уланов обвиняется в мошенничестве и отмывании денег - "преступлениях, совершенных в особо крупных размерах и в интересах преступного сообщества". Обвинительное заключение содержит 630 страниц, а объем дела в целом составляет 81 том.Данное уголовное дело является частью общего дела о банковском мошенничестве. Чтобы покрыть нанесенный в результате совершения преступления ущерб, прокуратура применила арест на активы депутата на сумму более 9,7 миллиона леев, информирует ГП.Напомним, четыре месяца назад по требованию Генпрокуратуры парламент снял депутатскую неприкосновенность с Дениса Уланова. Подсудимый не признает себя виновным и в настоящее время находится под следствием на свободе.Ведомство информирует, что в настоящее время ведется расследование множества преступных деяний, имевших место в период с 2010 по 2015 год, которые также являются предметом дела о "краже миллиарда". "Расследование будет продолжаться до тех пор, пока к ответственности не будут привлечены не только организаторы и бенефициары, но и те, кто выступал за принятие незаконных решений, допустивших разграбление национальной банковской системы", - отмечается в сообщении ГП.

https://ru.sputnik.md/20210324/Moldavskim-deputatam-Petru-Zhardanu-i-Denisu-Ulanovu-predyavleno-obvinenie-34111284.html

https://ru.sputnik.md/20210405/reshenie-ap-kishineva-deputaty-ulanov-i-zhardan-ostayutsya-pod-sudebnym-kontrolem-34263747.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

суд, молдова