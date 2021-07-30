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Демпартия осудила задержание Пынзаря
Демпартия осудила задержание Пынзаря
Политформирование заявляет, что бывший глава полиции — патриот, который заботился о стране. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T21:24+0300
2021-07-30T21:35+0300
общество
прокуратура
александр пынзарь
демократическая партия молдовы
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Демократическая партия Молдовы осудила "атаки" на вице-председателя ДПМ Александра Пынзаря."Он профессионал, патриот и человек, заботящийся о стране. На должностях, которые он занимал в качестве главы Генинспектората полиции и министра обороны, он боролся с преступностью и заботился о безопасности страны и ее граждан", — говорится в заявлении партии.ДПМ заявила, что задержание Пынзаря связано с тем, что "некоторые из тех, кому до сих пор следовало бороться с ворами и коррупцией, пытаются ужиться с новой властью".Политформирование надеется, что в отношении бывшего главы полиции Молдовы будет применено справедливое правосудие.
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прокуратура, александр пынзарь, демократическая партия молдовы

Демпартия осудила задержание Пынзаря

21:24 30.07.2021 (обновлено: 21:35 30.07.2021)
211
© Sputnik / Miroslav RotariАлександр Пынзарь
Александр Пынзарь - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Политформирование заявляет, что бывший глава полиции — патриот, который заботился о стране.
Демократическая партия Молдовы осудила "атаки" на вице-председателя ДПМ Александра Пынзаря.
"Он профессионал, патриот и человек, заботящийся о стране. На должностях, которые он занимал в качестве главы Генинспектората полиции и министра обороны, он боролся с преступностью и заботился о безопасности страны и ее граждан", — говорится в заявлении партии.
Александр Пынзарь - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Общество
Александр Пынзарь прокомментировал свое задержание
19:47
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3
ДПМ заявила, что задержание Пынзаря связано с тем, что "некоторые из тех, кому до сих пор следовало бороться с ворами и коррупцией, пытаются ужиться с новой властью".
Политформирование надеется, что в отношении бывшего главы полиции Молдовы будет применено справедливое правосудие.
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