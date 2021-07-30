https://ru.sputnik.md/20210730/dempartiya-zaderzhanie-pynzari-43437084.html

Демпартия осудила задержание Пынзаря

Демпартия осудила задержание Пынзаря

Политформирование заявляет, что бывший глава полиции — патриот, который заботился о стране. 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T21:24+0300

2021-07-30T21:24+0300

2021-07-30T21:35+0300

общество

прокуратура

александр пынзарь

демократическая партия молдовы

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Демократическая партия Молдовы осудила "атаки" на вице-председателя ДПМ Александра Пынзаря."Он профессионал, патриот и человек, заботящийся о стране. На должностях, которые он занимал в качестве главы Генинспектората полиции и министра обороны, он боролся с преступностью и заботился о безопасности страны и ее граждан", — говорится в заявлении партии.ДПМ заявила, что задержание Пынзаря связано с тем, что "некоторые из тех, кому до сих пор следовало бороться с ворами и коррупцией, пытаются ужиться с новой властью".Политформирование надеется, что в отношении бывшего главы полиции Молдовы будет применено справедливое правосудие.

https://ru.sputnik.md/20210730/aleksandr-pynzar-prokommentiroval-svoe-zaderzhanie-43434313.html

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2021

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прокуратура, александр пынзарь, демократическая партия молдовы